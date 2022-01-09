Яке завтра, 10 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 10 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

10 січня 2022 року – понеділок. Цього дня 1920 року набуває чинності статут Ліги Націй (міжурядова організація, створена для вирішення глобальних конфліктів), який був ратифікований 42-ма країнами світу під час Паризької мирної конференції, а 1946 року в Лондоні відбувається перше засідання Генеральної асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країн світу.

До Нового року залишилось 355 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 січня святкують Всесвітній день метро. Саме в цей день 1863 року в Лондоні було відкрито першу лінію метрополітену. Вона мала довжину всього 6 кілометрів, але для XIX століття ця подія стала по-справжньому резонансною. В багатьох країнах світу все ще найпопулярнішим залишався кінний транспорт. Нині метро вважається ключовою частиною міської інфраструктури, а його потужності вистачає, щоб перевозити велику кількість пасажирів щодня.

10 січня святкують Всесвітній день метро / Pexels

Цікава історія появи метро. Будівництво метрополітену почалося після винаходу англійським інженером Марком Брюнелем 1814 року тунелепрохідного щита. На цей винахід його надихнуло спостереження за морським молюском, який може самостійно пробурити отвори в уламках затонулих кораблів.

Саме завдяки використання тунелепрохідного щита 1842 року було закінчено будівництво тунелю під річкою Темза. Цей тунель став прототипом метрополітену та підштовхнув до створення цього виду транспорту.

Першою підземкою в світі стало Лондонське метро, яке збудували за проєктом Чарльза Пірсона та відкрили 10 січня 1863 року. Перша лінія мала довжину всього 6 кілометрів і складалася з 7 станцій. Вагони метро обладнали газовим освітленням. З самого першого дня роботи практичність та функціональність нового виду міського транспорту перевершили всі сподівання. Тому влада вирішила продовжити лінію в Лондоні ще на 30 кілометрів.

Цікавий факт: перші потяги метро пересувалися завдяки паровозам (тобто на паровій тязі), тому в тунелях було дуже задушливо. Проте 1890 року все змінилося. Тоді була відкрита перша лінія на електричній тязі. Відтоді в Європі почалося будівництво метрополітенів. В Києві метро почали будувати в кінці XIX століття, коли вузькі вулиці міста почали не витримувати транспортного навантаження.

10 січня - День своєрідних людей / Pexels

Також 10 січня святкують День своєрідних (дивних) людей. Незважаючи на те, що це поняття можна назвати досить широким, мало хто достеменно знає його сенс. Тому було запроваджено це цікаве свято, щоб розповсюдити інформацію про відмінні риси людей, яких можна назвати своєрідними.

Якщо брати до уваги визначення, то своєрідна або особлива людина – це та, яка не хоче доводити свою думку комусь іншому. Вона перебуває в повній гармонії з собою та навколишнім світом, завжди налаштована на щастя та бачить незвичайне в кожній речі.

Часто такі люди виявляються свій внутрішній стан через цікаві зовнішні образи: використовують яскраву фарбу для волосся, одягаються в незвичний для інших одяг, наносять татуювання на тіло.

Яке завтра свято ще в світі:

День Маргарет Тетчер на Фолклендських островах;

День вдячності кімнатним рослинам;

День принципу більшості на Багамських островах;

День чорного шоколаду.

Яке завтра, 10 січня, церковне свято

10 січня - день пам’яті святого апостола Никанора / commons.wikimedia.org

10 січня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Никанора. На жаль, нам мало що відомо про його життя. Проте достеменно відомо, що він входить в перелік семи апостолів, які об'єдналися та почали дияконське служіння після страти і воскресіння Ісуса Христа. В Святому Писанні вказано, що на них зійшов Святий Дух, тому їхня віра стала сильною, мов кремінь.

Після того, як Син Божий був розіп’ятий та вознісся на Небо з’явилося чимало прихильників християнської віри. Проте влада Єрусалиму продовжувала гоніння на вірних ще певний час. Їх не лише переслідували, але й жорстоко катували, а потім вбивали. За любов до Христа був вбитий “наче ягня” і Никанор.

Разом з іншими двомастами християн його було вбито в той же день, коли від побоїв камінням загинув святий архідиякон Стефан.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 січня

Які завтра іменини: Симон, Ігнатій, Петро, Дорофея.

Талісманом людей, народжених 10 січня, є циркон. Це ювелірний камінь, який відрізняється широкою палітрою окрасу. Цікавий факт: найстарішим мінералом, який був знайдений на Землі, є циркон з Австралії. Йому 4,4 мільярда років.

10 січня народився президент України, Леонід Кравчук / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1769 рік – маршал Франції, Мішель Ней;

1827 рік – англійський історик, фахівець з порівняльної міфології, Джордж Вільям Кокс;

1883 рік – російський письменник, граф Олексій Толстой;

1903 рік – італійський автомобільний дизайнер, скульптор, архітектор, який розробив Citroën DS, Фламініо Бертоні;

1913 рік – чехословацький політичний і державний діяч, президент Чехословаччини, Густав Гусак;

1934 рік – президент України, Леонід Кравчук;

1936 рік – американський астроном, лауреат Нобелівської премії , Роберт Вільсон;

1938 рік – американський учений, почесний професор Стенфордського університету, Дональд Кнут;

1979 рік – провідна солістка The Sounds, Мая Іварссон.

Що не можна робити в цей день

10 січня все ще ходили колядувати, тому не можна було не пустити до хати колядників.

Забороняється підслуховувати та підглядати.

10 січня не можна брехати.

Народні прикмети і традиції на 10 січня

Якщо 10 січня горобці весело цвірінькають, скоро прийде тепло / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

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дивилися, який сьогодні день: якщо йде густий сніг, буде хороший врожай хліба;

якщо 10 січня на скирті є іній, літо дощовим буде;

на деревах іній та стоїть безвітряна погода – рік буде вдалим та урожайним;

якщо 10 січня робити якусь справу всією сім’єю, то в майбутньому вона обов’язково принесе свої плоди;

якщо кішка спить весь день, скоро потеплішає;

потепління прийде, якщо 10 січня з неба йде лапатий сніг;

якщо собака вийшла з будки і лягла на сніг, то буде хуртовина;

сира погода означає, що добре вродить льон;

якщо 10 січня у водоймі риба себе неспокійно поводить, буде снігопад;

йде заметіль – літо буде дощовим і холодним;

якщо 10 січня горобці весело цвірінькають, скоро прийде тепло.

Наші предки вважали, якщо 10 січня зіграти весілля, то сімейна пара проживе довге і щасливе життя разом. А щоб в сім’ї завжди був мир та достаток, потрібно було дістати сіль, яку купили в четвер, і додати її до страви.

Погода на завтра, 10 січня

Завтра, 10 січня, в Києві небо протягом дня буде вкрите хмарами, вночі можливий дрібний сніг. У Львові похмура погода протримається весь день. Також йтиме сильний сніг. В Одесі без опадів. В Харкові хмарна погода, опадів не очікується.

В Києві температура повітря вдень +2, вночі -1. У Львові -2 вночі та -1 вдень. В Одесі вночі +4, а вдень до +6. В Харкові +1 вдень та близько 0 вночі.

Пам’ятні дати 10 січня

10 січня 2021 року у Японії виявляють ще один вид Covid-19 / Pexels

В цей день рік тому два китайських міста повторно зачиняються через коронавірус, а у Японії виявляють ще один вид Covid-19.

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 січня: