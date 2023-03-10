Яке завтра, 11 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 березня, День землевпорядника в Україні і Всесвітній день сантехніка. Віряни вшановують пам'ять Порфирія, єпископа Газського. До Нового року залишилось 295 днів.

11 березня 2023 — субота. 381-й день війни в Україні.

Яке завтра, 11 березня, церковне свято

11 березня в церковному календарі – день пам’яті Порфирія, єпископа Газського. Народився в шляхетній і багатій родині в Солуні (Македонія). Будучи 25-річним, вступив до Скитського монастиря в Єгипті. П'ять років богомільного життя промайнули і Порфирій пішов до Єрусалима, щоб відвідати святі місця. Поселився там в Йордані в печері. Але масове заразне захворювання змусило його повернутися знову до Єрусалима через 5 років.

Виповнилося Порфирію 40 років, висвятив його єрусалимський патріарх на священника і віддав на зберігання йому частину хреста Господнього. 396 року помер єпископ палестинського міста Гази. І тоді Порфирія висвятив на єпископа митрополит Кесарії Палестинської Іван. Працював той ревно над спасінням людських душ 24 роки і помер 420 року.

Що не можна робити цього дня

Чоловікам цього дня забороняли знайомитися з жінками або дівчатами.

Не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця і рибу.

Не варто лихословити, лаятися, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 11 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: з теплих країв повернулися перелітні птахи — рясно вродять зернові;

почалася заметіль — літо буде прохолодним і дощовим;

небо зоряне — до літньої засухи.

11 березня небо зоряне до літньої засухи / Фото: Pexels

В народі 11 березня називали "Порфирій Пізній", Цього дня часто бувала хороша погода, але весна все ще могла піднести неприємний сюрприз у вигляді снігу чи морозу. Наші предки вірили, що 11 березня в жінок може вселятися Кікімора, яка чарами доводила чоловіків до безумства. На деревах прийнято встановлювати годівнички для птахів, які допомагали зрозуміти, якою буде весна. День найчастіше проводили в молитвах і легкій роботі.

Погода на 11 березня

Завтра, 11 березня, в Києві хмарно, вдень і ввечері йтиме дощ. У Львові похмуро, в першій половині дня дощ, який почне стихати після обіду і ввечері перетвориться на сніг. У Харкові хмарно, вдень і ввечері дощитиме. В Одесі небо буде вкрите хмарами, протягом всього дня йтиме дощ.

Температура повітря в Києві +8 вдень та +3 вночі. У Льовові +7 вдень та +1 вночі. У Харкові +10 вдень та +4 вночі. В Одесі +9 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 11 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 березня:

1669 рік — на Сицилії розпочинається найруйнівніше виверження вулкана Етна в історичні часи, що тривало п'ять місяців;

1702 рік — у Лондоні починає виходити перша щоденна газета The Daily Courant;

1811 рік — серед текстильників Ноттінгема розпочинається луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць;

1878 рік — французькій академії демонструють фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством;

1938 рік — в ніч проти 12 березня німецькі війська окупувують Австрійську Республіку і оголошують про "аншлюс" обох держав;

1941 рік — закон про лендліз, підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом, передбачав передачу союзникам у Другій світовій війні боєприпасів, техніки, продовольства і стратегічної сировини на частково безоплатній основі;

1990 рік — до влади в Чилі приходить демократичний уряд, Августо Піночет йде з поста президента;

1997 рік — Україна і Молдова оголошують про створення митного союзу;

2004 рік — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забирає життя 200 людей;

2010 рік — в Австралії повністю скасовують смертну кару;

2011 рік — Великий тохокуський землетрус у Японії магнітудою 9,0..9,1 спричиняє радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1;

2020 рік — ВООЗ оголошує про пандемію COVID-19.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 березня

Які завтра іменини: Миколай, Іван, Севастьян.

Талісманом людини, народженої 11 березня, є сардонікс. Назва каменю походить від давньогрецького міста Сард, яке було столицею Лідійського царства в VII столітті до нашої ери. Саме там археологи знайшли велику кількість прикрас з сардоніксом. Здавна вірили, що він здатний зменшувати запальні процеси в організмі і боротися з больовими відчуттями.

Цього дня народилися:

1775 рік — український бібліограф, книгознавець, письменник і перекладач Анастасевич Василь Григорович;

1848 рік — міністр закордонних справ часів Гетьманату Георгій Омелянович Афанасьєв;

1863 рік — український ботанік, академік, президент ВУАН Володимир Липський;

1884 рік — український композитор Батюк Порфирій Кирилович;

1895 рік — військовий і громадський діяч часів Української революції, головний отаман Холодноярської Республіки Василь Чучупак;

1905 рік — український режисер Василь Лапокниш;

1917 рік — український релігійний і громадський діяч, історик, один із організаторів Пласту на Закарпатті Степан Пап;

1961 рік — український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Кость Лавро;

1963 рік — художниця театру, член Національної спілки художників України та Національної спілки театральних діячів України Плавун Валентина Олександрівна.

Який завтра день в Україні і світі

11 березня Всесвітній день сантехніка / Фото: pixabay.com

11 березня в Україні святкують День земплевпорядника. Це професійне національне свято, яке щорічно припадає на другу суботу березня. Цього дня вітають людей, які працюють у сфері розподілу земельних ресурсів. Хоча широкому загаду людей ця професія не відома, але вона не стає від цього менш важливою. В Україні фахівці цієї галузі завжди користувалися повагою, адже вони мають справу з важливими ресурсами — землею. Вперше свято відсвяткували 1999 року після підписання наказу президента України Леоніда Кучми.

Також 11 березня Всесвітній день сантехніка. Подія була ініційована Всесвітньою радою сантехніків (World Plumbing Day), яка щороку проходить саме 11 березня. Головні завдання, які ставить перед собою рада, включають залучення різних органів (наприклад, ВООЗ) для просування переваг сантехніки. Свято було створене 2010 року, щоб показати, наскільки важливим є роль сантехніка у житті людини.

А ще 11 березня святкують День інструментів. Свій початок свято бере в США. Традиційно цього дня американці відвідують гаражі, сараї, комори, підвали, щоб привести улюблені інструменти до ладу. Також саме цього дня купують нові інструменти.

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