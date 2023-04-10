Яке завтра, 11 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 квітня, Міжнародний день визволення в'язнів нациських концтаборів та Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Віряни вшановують пам'ять священномученика Марка. До Нового року залишилося 264 дні.

11 квітня 2023 року — вівторок. 412-й день війни в Україні.

Яке завтра, 11 квітня, церковне свято

11 квітня в церковному календарі — день пам’яті священномученика Марка. Жив він в IV столітті в Фінікійському місті Іліополі. За царювання рівноапостольного Костянтина Великого був дияконом і знищив чимало ідолів в місті. Коли імператором став Юліан Відступник, поплатився за це своїм життям.

Тіло Марка розсікли язичники і покусали, як дикі звірі. За це Господь зробив так, щоб мучилися язичники сліпотою, виразками і страшними хворобами.

Що не можна робити цього дня

Не можна фізично працювати в садку чи в хаті.

Краще не лайтесь і не лихословте.

Відвідувати розважальні заходи суворо заборонено.

Народні прикмети і традиції на 11 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: з берези тече багато соку — літо буде дощовим;

гримить грім — на швидке похолодання;

рано опушилася береза — влітку буде посушливо, а якщо це вільха, то навпаки;

низько в'ють свої гнізда сороки — влітку буде багато гроз;

швидко в один бік рухаються хмари — до спекотної погоди;

зустріли багато лебедів — весна буде теплою;

зграями літають галки чи сонце сідає за хмарами — до дощу.

11 квітня зустріли багато лебедів — весна буде теплою / Фото: Pexels

11 квітня наші предки святкували День берези. Вважалося, що цього дня березовий сік має особливу силу. Вірили, що потрібно прокинутися рано-вранці, піти до березового гаю і напитися соку, щоб бути здоровим і щасливим протягом всього року. Можна прихопити з собою додому і кілька гілочок берези. Ними прикрашали дах будинку чи клали на горищі, щоб захистити житло від ударів блискавки. Кілька гілочок обов'язково залишали в городі, щоб отримати хороший урожай. А якщо в сім'ї хворіла дитина, її легенько постукували березовими гілками для швидшого одуження.

Погода на 11 квітня

Завтра, 11 квітня, в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові небо проясниться лише ввечері, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові похмуро, майже увесь день без опадів, але ввечері почнеться сильний дощ. В Одесі хмарно, вранці почнеться дрібний дощ, який до вечора поступово переросте в сильний.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +6 вночі. У Львові — +12 вдень та +3 вночі. У Харкові — +16 вдень та +9 вночі. В Одесі — +10 вдень та +9 вночі.

Пам’ятні дати 11 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 квітня:

1241 рік — військо угорського короля Бели IV розбиває хан Батий;

1597 рік — у Варшаві страчують козацького отамана Северина Наливайка;

1713 рік — укладенням Утрехтського миру завершується війна за спадок іспанської корони між Францією з одного боку та морськими державами Великою Британією та Нідерландами, а також Савойєю, Португалією та Прусією — з другого;

1814 рік — за договором Фонтебло припинилося правління Наполеона як імператора французів;

1847 рік — відкривається засідання першого прусського парламенту (ландтагу);

1894 рік — Велика Британія оголошує протекторат над Угандою;

1899 рік — набирає чинності договір, що закінчує іспансько-американську війну;

1909 рік — на викупленій у бедуїнів землі біля Яффи єврейськими переселенцями другої алії засноване місто Тель-Авів;

1921 рік — утворюють емірат Трансйорданію у складі Британського мандату в Палестині;

1945 рік — Третя армія США визволяє нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили повсталі на той час в'язні;

1951 рік — президентом США Труменом був звільнений керівник сил ООН в Кореї, генерал Макартур;

2008 рік — вперше за історію незалежної України визначають 100 великих українців;

2014 рік — проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 квітня

Які завтра іменини: Кирило, Марко, Іван, Остап, Потап, Євстахій, Пилип.

Талісманом людини, народженої 11 квітня, є олександрит. Справжній "царський" камінь з дивовижними властивостями. За різних обставин він змінює своє забарвлення, за що його називають "хамелеоном". Олександриту здавна приписували потужну магічну силу, називали віщуном.

Цього дня народилися:

1492 рік — королева Наварри, одна з перших французьких письменниць Маргарита Наваррська;

1755 рік — англійський лікар, його іменем названа відома хвороба Джеймс Паркінсон;

1908 рік — один із засновників японської компанії Sony Ібука Масару;

1913 рік — український вчений-фізик, фахівець у сфері фізики низьких температур, педагог, професор Володимир Хоткевич;

1958 рік — українська композиторка, заслужена діячка мистецтв України Ганна Гаврилець;

1997 рік — український співак Mélovin.

Який завтра день в Україні і світі

11 квітня святкують Міжнародний день анімешника / Фото: Pexels

11 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день "Будьте добрими до юристів". Головна мета цього дня — визнати цінний внесок, який роблять юристи в суспільне життя, висловити вдячніть за важку роботу та відданість справі. Також завдяки цій події людей заохочують бути поважними і добрими до адвокатів, які часто стають об'єктами негативу та критики.

Також 11 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Цю важливу дату обрали на честь дня народження лікаря Джеймса Паркінсона, котрий вперше описав цю важку хворобу. Хвороба Паркінсона — неврологічне захворювання, яке виникає через втрату нервових клітин у чорній субстанції. Це хронічна і невиліковна хвороба, яка повільно прогресує. Найчастіше вона зустрічається у людей похилого віку. Основні симптоми: тремор, уповільнення руху, ригідність.

А ще 11 квітня Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Дату пам'ятної події обрали не випадково — саме цього дня 1945 року відбулося повстання в'язнів проти нацистів в одному з концтаборів — Бухенвальд. Він був розташований в центральній Німеччині. В'язні організували і здійснили заколот, поки більша частина гітлерівців втікала з табору через побоювання швидкого приходу американських військових.

11 квітня святкують Міжнародний день анімешника. Це неофіційне творче свято. Аніме називають японську анімацію, яка відрізняється спрямованністю на дорослих, а не на дітей. В цьому стилі існує багато жанрів. Створюються фільми і навіть цілі серіали. Анімешники — прихильники аніме-мистецтва.

Також 11 квітня День підводного човна. Дату святкування обрали на честь дня, коли перший американський човен занурився у воду. Сталося це 1900 року. Перший підводний човен (субмарина) був побудований Корнеліусом Дреббелем 1620 року. Він тоді опирався на розробки Вільяма Борна. Човен спустили на річку Темза за велінням короля Якова I. Конструкцію виготовили з дерева і обтягнули шкірою. Сама ідея занурення на глибину у спеціальному човні існувала вже дуже давно. Подібний підводний засіб використав ще Олександр Македонський.