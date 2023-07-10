Яке завтра, 11 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 липня, Всесвітній день шоколаду. Віряни вшановують перенесення мощей Кира і Івана. До Нового року залишилося 173 дні.

11 липня 2023 року — вівторок. 503-й день війни в Україні.

Яке завтра, 11 липня, церковне свято

11 липня в церковному календарі – перенесення мощей Кира та Івана. Кир жив у Олександрії в III столітті, коли імператором був Діоклетіан, відомий своїми жорстокими гоніннями за християнами. Він був лікарем, але не брав грошей за свою роботу. Згодом, відчувши покликання, пішов до монастиря в Арабії. Згодом Бог наділив Кира даром зцілювати немічних молитвою.

Минув деякий час – і долучився до нього колишній вояка Іван, який також прийняв хрещення. Якось почули мужі, що в Канопі ув'язнили християнку Анастасію з її трьома доньками. Вирушили Кир та Іван туди, щоб підтримати жінку, але їх також ув'язнили і довго катували. Потім Анастасії та дівчатам відрубали голову, а мучеників убили мечем.

Після смерті християни поклали тіла Кира та Івана у церкві святого Марка, але через 100 років Олександрійський патріарх Кирило вирішив перенести частину мощей в єгипетське місто Менуту, де згодом на честь святих побудували церку.

Що не можна робити в цей день

Не лягайте спати надто рано.

Існує заборона на те, щоб виливати питну воду.

Не можна одружуватися, тому що знову будете стояти під вінцем найближчим часом.

Народні прикмети і традиції на 11 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже перестала кувати зозуля — до ранньої зими;

якщо почався ранній листопад, вже у вересні всі дерева можуть стояти голі;

стоїть безвітряна погода, але ліс шумить — до дощу;

прибуває вода в колодязях та річках — чекайте на непогоду.

11 липня стоїть безвітряна погода, але ліс шумить – до дощу / Фото: Pexels

Вже 11 липня селяни починали звертати увагу на погоду, за нею прогнозували, коли прийде осінь. В деяких регіонах вже копали першу молоду картоплю. Здавна вважалося, що кропива має цього дня цілющі властивості, тому її збирали і засушували. Цікаво, що кропиву використовували не лише для лікування, з неї готували дуже смачні страви. А дівчата виготовляли настій із кропиви для зміцнення волосся.

Погода на 11 липня

Завтра, 11 липня, в Києві ясна погода, хоча вдень небо може затягнутися хмарами, без опадів. У Львові ясний ранок, але вдень стане хмарно і так буде до вечора, без опадів. У Харкові у середині дня небо затягнеться хмарами і буде похмуро, вдень та ввечері дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +16 вночі. У Львові +26 вдень та +15 вночі. У Харкові +24 вдень та +18 вночі. В Одесі +29 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 11 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 липня:

1533 рік — Папа Климент VII оголошує, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучає короля від церкви;

1576 рік — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкриває Ґренландію;

1700 рік — засновують Берлінську академію наук;

1888 рік — у Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1943 рік — кульмінація Волинської трагедії;

1944 рік — засновують Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА;

2008 рік — компанія "Apple Inc." відкриває iPhone App Store;

2014 рік — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля гине 36 українських військових.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 липня

Які завтра іменини: Іван, Сергій, Герман, Павло.

Талісманом людини, народженої 11 липня, є опал. Існує легенда про цей камінь, згідно з якою, коли Зевс переміг Титанів, то розплакався від щастя і його сльози впали на землю, а потім перетворилися на самоцвіти неймовірної краси. Здавна вірили, що опали допомагають своєму власнику побудувати успішну кар'єру, знайти другу половинку.

Цього дня народилися:

1920 рік — американський актор українського походження Юл Бріннер;

1939 рік — український поет-шістдисятник Борис Нечерда;

1969 рік — український письменник, філософ, автор геокультурної концепції "Мезогея" Олег Гуцуляк.

Який завтра день в Україні і світі

11 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день шоколаду / Фото: Pexels

11 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день шоколаду. За легендою першими шоколад навчилися робити ацтеки, які називали його "їжею богів". 1519 року кастильський конкістадор та першовідкривач Ернан Котрес прибув до сучасної Мексики, де вперше спробував шоколадний напій, який люди племені подарували йому в знак гостинності. Кортес та його земляки охрестили шоколад "чорним золотом" і почали переправляти до Іспанії. Високо цінувався екзотичний делікатес у дворі іспанського короля. 1615 року зусиллями дружини Людовіка XIII Анни Австрійської шоколад також з'явився у Франції.

Тривалий час шоколад в Європі був доступний лише людям з аристократичних кіл. В той час жінки вважали, що цей продукт є афродизіаком, адже розпалює вогонь пристрасті. Також його споживали лише у рідкому вигляді, а звичні для нас шоколадки з'явилися лише в кінці XIX століття з появою гідравлічного преса.

Саме свято було створене у Франції 1995 року, оскільки французи відомі на весь світ ласуни. Але цей день відомий також і в інших країнах світу.

Також 11 липня Всесвітній день народонаселення. Подія була започаткована за ініціативи ООН 1989 року. Дату святкування тоді обрали не випадково, адже саме цього дня 1987 року кількість населення планети перевищила відмітку в 5 мільярдів осіб. Головна мета події полягає у приверненні уваги до тих проблем, які пов'язані з населенням планети, залучення людей до спільного процвітання.