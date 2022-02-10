Яке завтра, 11 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 11 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 лютого 2022 року – п’ятниця. Цього дня в Україні своє професійне свято святкують працівники РАЦСу, а ще 11 лютого День жінок і дівчаток в науці, Всесвітній день хворого, День білої сорочки та Європейський день служби екстреного виклику 112. В православному календарі перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця. В народі 11 лютого називають “Лаврентіїв день”.

До Нового року залишилось 323 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 лютого в Україні святкують День працівників органів РАГСу (РАЦСу). Кабінет міністрів України погодив указ президента України про встановлення цього професійного свята 2022 року. У працівників РАГСу досить важка робота, адже вони допомагають змінювати громадянство, оформлювати усиновлення, смерть чи народження, а ще саме вони проводять церемонію одруження.

Їхня праця важка в емоційному та психологічному плані, адже діяльність працівників органів РАЦСу не завжди пов’язана з позитивними моментами в житті людини. Також вони несуть велику відповідальність, а тому повинні відрізнятися такими якостями, як сконцентрованість, уважність, терпеливість. Раніше існувало неофіційне свято працівників органів РАГСу, яке святкували 18 грудня.

Не забудьте привітати своїх друзів, рідних чи знайомих з їхнім професійним святом. А зробити це можна такою чудовою листівкою:

11 лютого не забудьте привітати працівників органів РАГСу з їхнім професійним святом

11 лютого організовують міжнародний соціальний захід Всесвітній день хворого. Заснували подію ще 1992 року, а ініціатором її затвердження став Папа Іван Павло II. День для цього підібрали особливий. Існує легенда, що саме 11 лютого в місті Лурд народилася Богоматір. Свята Діва відома своїми зціленнями хворих людей. Головна мета події – привернути увагу соціуму, політиків та медиків до проблем хворих по усьому світі. Тому влаштовуються різноманітні акції та проводяться семінари на тему здоров’я.

11 лютого святкують Міжнародний день жінок і дівчаток в науці / Pexels

11 лютого у світі святкують Міжнародний день жінок і дівчаток в науці. З давніх часів відомі жінки, які займалися наукою та були добре освіченими для свого часу. Більшість із них тоді присвячували життя гуманітарним сферам, філософії та медицині. Потрібно розуміти, що завдяки жінкам у світі з’явилося чимало важливих винаходів. Нині вони складають не менше третини всіх науковців планети. Саме тому за ініціативи ООН було створено це чудове свято.

Цікавий факт: однією з перших жінок, які залишили в науці помітний слід, стала Гіпатія Александрійська. Вона жила в IV-V століттях та займалася астрономією, математикою. Гіпатія вважається винахідницею багатьох винаходів, зокрема, дистилятор та астролябію (кутовимірювальний прилад, яким до XVIII століття користувались для визначення широти i довготи). Значним є і її внесок в геометрію та алгебру.

А ще 11 лютого Європейський день служби екстреного виклику 112. Цей номер ввели в використання 1991 року. А 2009 року був підписаний договір про впровадження дня, який би популяризував інформацію про можливість екстреного виклику. Для святкування урочистості Європейський парламент обрав 11 лютого (тобто 11/2).

Також 11 лютого святкують цікаве свято – День білої сорочки. Вперше його відсвяткували ще далекого 1937 року. Тоді 11 лютого працівники компанії General Motors організували страйк, адже їм не подобалися умови праці. Для демонстрації протесту працівники одягли білі сорочки, які стали символом незгоди з несправедливою оплатою праці.

Які завтра свята ще в світі:

День “Забирайся зі своєю гітарою”;

Вестмінстерська виставка собак;

День “Не плач за озлитим молоку”;

День винахідників у США;

День для друзів.

Яке завтра, 11 лютого, церковне свято

11 лютого - перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця / commons.wikimedia.org

11 лютого в церковному календарі – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця. Коли священномученика Ігнатія розтерзали дикі звірі в Римі за наказом жорстокого імператора Траяна (107 рік), його кістки зібрали ревні християни та зберегли.

108 року останки були перенесені в передмістя Антіохії, а 438 року в саме місто Антіохію. Коли його взяли перси 540 року (за іншими джерелами 637 року), мощі священномученика повернули до Рима. Вони зберігалися в храмі священномученика папи Климента.

Саме священномучеником Ігнатієм були введені антифони (почерговий спів двох хорів), які стали дуже популярними під час богослужінь.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 лютого

Які завтра іменини: Ігнат, Герасим, Дмитро, Роман, Іван, Костянтин.

Талісманом людини, народженої 11 лютого є геліотроп. Камінь отримав свою назву від двох грецьких слів, які означають “сонце” і “поворот”. Геліотроп шанували ще за часів Давньої Греції та Рима. Він вважався великим талісманом, який додає людині енергічності та активності.

11 лютого народилася американська акторка Дженніфер Еністон / instagram.com/jenniferanistononline

Цього дня народилися:

1657 рік – французький письменник Бернар ле Бов’є де Фонтенель;

1670 рік – український козацький літописець Самійло Величко;

1768 рік – англійський етнолог Джеймс Прічард;

1800 рік – англійський фізик, один із винахідників фотографії Вільям Генрі Фокс Талбот;

1847 рік – американський винахідник Томас Алва Едісон;

1857 рік – українська перекладачка, збирачка фольклору Ольга Рошкевич;

1890 рік – український графік і майстер прикладного мистецтва Антон Середа;

1909 рік – американський кінорежисер Джозеф Манкевич;

1917 рік – італійський кінорежисер, один із батьків неореалізму Джузеппе Де Сантіс;

1917 рік – американський письменник і сценарист Сідні Шелдон;

1926 рік – американський комедійний кіноактор Леслі Нільсен;

1934 рік – англійська модельєрка, авторка ідеї мініспідниці Мері Квант;

1961 рык – американська модель і кіноакторка Кері Ловелл;

1964 рік – американська співачка Шеріл Кроу;

1969 рік – американська акторка Дженніфер Еністон;

1977 рік – американський музикант, MC, художник, дизайнер-графік, один із засновників рок-гурту "Linkin Park" Майк Шинода.

Що не можна робити в цей день

11 лютого забороняється багато працювати.

Не сваріться з близькими і не лихословте.

Не слід 11 лютого зловживати алкоголем чи переїдати.

Ввечері забороняється ходити в гості.

Народні прикмети і традиції на 11 лютого

11 лютого шумить місяць до потепління / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо дим “коромислом”, то скоро прийде потепління;

червоний місяць 11 лютого означає, що буде поривчастий вітер;

якщо на небі молодик, то така ж погода як 11 лютого буде і у березні;

а якщо місяць повний, то з середини березня до його кінця;

11 лютого шумить місяць до потепління.

Хоча 11 лютого пісний день, але церква дозволяє вживати страви з риби. В народі вірили, що це несприятливий день, адже на світ виходять відьми. Навідуються вони на городи, щоб земля покрилася цвіллю. Наші пращури, щоб захиститися, встромляли за периметром будинку гілочки чортополоху.

Погода на завтра, 11 лютого

Завтра, 11 лютого, в Києві зранку небо безхмарне, але потім його покриють хмари, без опадів. В Львові похмуро, ввечері можливий дощ. В Одесі сонячно, опадів не передбачається. В Харкові похмуро, увечері дощ.

Температура повітря в Києві +5 вдень і +3 вночі. В Львові +7 вдень і +3 вночі. В Одесі +9 вдень і +3 вночі. В Харкові +5 вдень і +2 вночі.

Пам’ятні дати 11 лютого

11 лютого 2021 року в Рівненській області з кранів текла біла вода / Pexels

Цього дня рік тому в Рівненській області з кранів текла біла вода (через дезінфекцію), а на кордоні з Мексикою президент Байден офіційно закриває будівництво стіни.

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 лютого: