Яке завтра, 11 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 11 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 січня 2022 року – вівторок. Віряни шанують пам’ять Вифлеємських немовлят, які були вбиті царем Іродом в рік народження Христа. Цього дня 1922 року 14-річному канадцю Леонарду Томпсону зробили першу в світі ін’єкцію інсуліну, а 1993 року компанія Apple демонструє модель свого портативного комп’ютера Newton.

До Нового року залишилось 354 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 січня святкують Міжнародний день “Дякую”. Сьогодні більшість людей так часто поспішають, що навіть не залишається часу для таких простих і приємних речей, як подякувати всім тим, хто робить наше життя щасливішим та простішим. Деякі люди кажуть “дякую” не за покликом душі, а через свій службовий обов’язок.

Достеменно невідомо, хто саме запровадив це чудове свято. Існує дві версії: воно було засновано ООН чи ЮНЕСКО. А ще є цікава історія, що Міжнародний день “Дякую” створила невідома фірма, яка виготовляла вітальні листівки, щоб покращити свої прибутки. Не зафіксована і дата першого святкування. Але відомо, що сталося це на початку 2000 років.

Також 11 січня святкують Всесвітній день скетчноутингу. Цього дня спільнота художників, які створюють скетчі, збирається для того, щоб обмінятися досвідом та розповісти про свої досягнення. Скетчноутинг – це форма нотаток, за допомогою якої людям легше запам’ятати інформацію, висловити свої ідеї. Свято запровадили творчі люди Мауро Тозеллі та Майк Роде, власники компанії Sketchnote Army. Це свято було створено, щоб продемонструвати свої скетчі всьому світу. Вперше воно було проведене 2016 року.

11 січня святкують День таємного друга / Pexels

11 січня ще святкують День таємного приятеля. Це людина, яка слухає ваші секрети і надійно їх зберігає. Історію створення свята ніхто не знає, але цей день – чудова можливість підтримати один одного, підкреслити свої товариські почуття до іншої людини.

А ще 11 січня Міжнародний день рівності на роботі. Головною метою цього свята є заохочення різноманіття робочих місць, боротьба з дискримінацією за ознакою статі, віку, релігії чи раси, яка ще досі існує у світі. Цей день вперше відсвяткували 2017 року в Лондоні в Leadenhall Building.

Яке завтра свято ще в світі:

День “Дізнайся своє ім’я на азбуці Морзе”;

День Республіки Албанія;

День дружніх секретів;

День захисту дітей у Тунісі;

День німецьких яблук.

Яке завтра, 11 січня, церковне свято

11 січня - день пам’яті Вифлеємських немовлят / Pexels

11 січня в церковному календарі – день пам’яті Вифлеємських немовлят. Незважаючи на те, що немовлята через свій вік не усвідомлювали події тих часів і навіть не знали Ісуса Христа, церква вважає їх мучениками.

Історія про немовлят, які були вбиті у Вифлеємі, відома нам з Євангелія від Матвія. Тут розповідається про східних волхвів, які побачили на небі яскраву зірку та зрозуміли, що народився новий “Цар” в Юдеї. Вони направилися до Єрусалима і попросили царя Ірода показати їм путь до нового правителя, вважаючи, що немовля є спадкоємцем Ірода. Цар злякався конкуренції і наказав у люті вбити всіх дітей, віком до 2 років. Згідно з даними у Вифлеємі та його околицях тоді вбили близько 14 тисяч хлопчиків. Але Марія, Йосип та Ісус змогли оминути кари, адже раніше отримали від Ангела звістку про необхідність швидко тікати в Єгипет.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 січня

Які завтра іменини: Хома, Вікентій, Тимофій, Степан, Григорій, Сергій, Павло, Петро, Микола, Андрій, Олексій, Василь, Данило, Іван, Констянтин, Федір, Ганна.

Талісманом людей, народжених 11 січня, є геліотроп. Досить відомий, хоч і недорогий камінь, який використовується в створенні прикрас. Назва з грецької мови перекладається як “той, що повертається за сонцем”. Цікавий факт: за однією давньою легендою геліотроп може керувати погодою та рухом світил на небі. А в християнських писаннях цей камінь згадується як свідок розп’яття Христа на Голгофі.

11 січня народився перший прем'єр-міністр Канади, Джон Макдональд / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1757 рік – перший американський державний казначей Олександр Гамільтон;

1815 рік – перший прем'єр-міністр Канади Джон Макдональд;

1875 рік – композитор, диригент, педагог Рейнгольд Глієр;

1906 рік – швейцарський хімік Альберт Гофманн;

1906 рік – український греко-католицький священник, друг Андрія Шептицького, Йосиф Кладочний;

1916 рік – французький кіноактор Бернал Бліє;

1946 рік – американська співачка, лауреат премії Греммі, Найомі Джадд;

1957 рік – англійський футболіст і футбольний тренер Браян Робсон;

1972 рік – американська кіноакторка Аманда Піт;

1993 рік – американська акторка Флора Кросс.

Що не можна робити цього дня

11 січня заборонялося випускати з дому дітей. Наші пращури цього дня намагалися особливо берегти наймолодших членів сім’ї, адже вірили, що на них полює нечисть.

Не можна ходити до лісу або взагалі виходити з дому без нагальної потреби.

11 січня не бралися за важливі справи, тому що нічого хорошого не вийде.

Народні прикмети і традиції на 11 січня

11 січня кінь спить стоячи, то скоро почнуться морози, а якщо лягає на землю, буде відлига / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо тепла погода, то весна буде ранньою і теплою;

якщо 11 січня розпалити багаття у дворі біля будинку, то з дровами згорять ваші печалі та прикрощі;

якщо цього дня почалася заметіль, липень буде похмурим;

якщо кінь спить стоячи, то скоро почнуться морози, а якщо лягає на землю, буде відлига;

стовпом йде дим, очікуйте холодів, стелиться – піде дощ чи сніг;

якщо сніг падає великими пластівцями, буде потепління;

дме північний вітер і небо безхмарне – настануть холоди;

низько пливуть хмари – на холодну погоду;

шумить ліс – прийде тепло.

Наші предки 11 січня любили проводити вдома, лежачи на печі або лежанці, та розповідаючи своїм дітям казки. А молодь збиралася на вечорниці, де співали, танцювали і веселилися. В народі день, коли у Вифлеємі було вбито невинних немовлят, називали “Страшним днем”, “Мучениками” або “Страшним вечором”.

Погода на завтра, 11 січня

Завтра, 11 січня, в Києві протягом дня небо буде затягнуто хмарами, увечері можливий дрібний сніг. У Львові хмарно, без опадів. В Одесі сонце рідко з’являтиметься з-за хмар, опадів не очікується. У Харкові хмарно, опадів не буде.

Температура повітря у Києві 11 січня -4 вдень та -6 вночі. У Львові -3 вдень та -4 вночі. В Одесі -1 вдень та -3 вночі. А в Харкові -2 вдень і до -7 вночі.

Пам’ятні дати 11 січня

11 січня 2021 року фани стрічки “Сам удома” вирізають сцену з Дональдом Трампом / YouTube

Цього дня рік тому в анексованому Криму пересихає Аянське водосховище, а фани стрічки “Сам удома” вирізають сцену з Дональдом Трампом.

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 січня: