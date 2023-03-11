Яке завтра, 12 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 березня, святкують Міжнародний день шкільного харчування та Всесвітній день ананаса. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта. До Нового року залишилось 294 дні.

12 березня 2023 — неділя. 382-й день війни в Україні.

Яке завтра, 12 березня, церковне свято

12 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Прокопія Декаполіта. Він був палестинським монахом VIII століття, борцем з іконоборством, святим та сповідником. Народився в місті Селевкія (нині у Йордані) в тій частині Палестини, яка в той час називалася Декаполісом. З юних років обрав чернечий спосіб життя, а тому присвятив себе духовному очищенню.

Був монахом у Константинополі, де мужньо виступив опонентом боротьби проти вшанування ікон, що була розпочата візантійським імператором Левом III. В своїх навчаннях Прокопій доводив, що вшанування ікон це не ідолопоклонство. Святий цим накликав на себе гнів імператора і був підданий жорстоким тортурам. Спочатку його побили залізними прутами, а потім кинули до в'язниці. Всі муки він терпеливо зносив разом з Василієм Визнавцем.

Коли 741 року помер імператор, Прокопій вийшов на волю і зміг провести решту свого життя у монастирі. В глибокій старості відійшов він до Господа.

Що не можна робити в цей день

Не варто вирушати у далекий путь, тому що можна накликати на себе біду.

Заборонено їсти м'ясні, молочні страви, яйця, рибу.

Не можна лихословити, лаятися і сваритися.

Народні прикмети і традиції на 12 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на вербі набрякли бруньки, буде хороший урожай;

вже розпустилися верхівки верби — чекайте на хороші посіви;

вилізли проліски — пора починати польові роботи;

граки летять на гнізда — чекайте на теплу весну.

12 березня вилізли проліски — пора починати польові роботи / Фото: Pexels

12 березня в народі намагалися вийти на риболовлю, тому що вірили, що вона закінчиться вдало. Цього дня йшли також і до церкви, щоб пом'янути покійних, а потім відвідували їхні могили. В народі день називали "Прокоп" або "Дорогоруйнівник".

Погода на 12 березня

Завтра, 12 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові ясний день та вечір, а ось ранок похмурий, ще до світанку розпочнеться дрібний дощ, який закінчиться до середини дня. В Одесі вдень ясна погода, вночі дрібний дощ, але вранці розпогодиться і більше опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +4 вдень та 0 вночі. У Львові +4 вдень та -2 вночі. У Харкові +8 вдень та +2 вночі. В Одесі +8 вдень та +5 вночі.

Пам’ятні дати 12 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 березня:

1229 рік — закінчився VI хрестовий похід: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передано хрестоносцям в обмін на мир;

1241 рік — монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволодівають укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах;

1365 рік — герцог Рудольф IV засновує Віденський університет;

1496 рік — євреїв виганяють з Сирії;

1622 рік — Католицька церква канонізує засновників Ордену єзуїтів, Ігнатія Лойолу та Франциска Ксав'єра;

1633 рік — польський король Владислав IV затверджує Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі;

1812 рік — у Каракасі стається землетрус, який знищив місто та забрав життя 20 тисяч осіб;

1910 рік — футбольна збірна Англії розгромила команду Франції з рахунком 20:0;

1913 рік — Канберра стає столицею Австралії;

1930 рік — Магатма Ґанді з прихильниками виступають в Соляний похід, демонстративно та ненасильницьки порушуючи колоніальну соляну монополію Раджу;

1938 рік — війська Гітлера перетинають німецько-австрійський кордон; оголошено "аншлюс" обох держав;

1947 рік — президент США Гаррі Трумен висуває зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім "вільним народам" проти загрози комунізму; Туреччина та Греція отримували термінову допомогу;

1968 рік — Маврикій здобуває незалежність;

1989 рік — Тім Бернерс-Лі пропонує глобальний гіпертекстовий проєкт, нині відомий як Всесвітнє павутиння;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Кубою;

1994 рік — перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії у Бристольському соборі;

1999 рік — Чехія, Польща та Угорщина вступають до НАТО;

2000 рік — Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачається за гріхи Католицької Церкви перед людством.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 березня

Які завтра іменини: Степан, Прокіп, Юліан, Макар, Яків, Маркіян, Тимофій, Тит.

Талісманом людини, народженої 12 березня є гранат. Цей камінь відомий людству ще з часів Скіфії. Ним найчастіше прикрашали обладунки, а ще з його допомогою освідчувалися в коханні. В Древньому Римі вірили, що гранат захищає від отруєнь. В перекладі з латинської мови слово "гранат" означає "подібний зернам".

В цей день народилися:

1816 рік — український письменник, історик, етнограф Олександр Афанасьєв-Чужбинський;

1863 рік — український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, її еволюцію і перетворення під впливом людини в ноосферу (сферу розуму), перший президент Академії Наук України Вернадський Володимир Іванович;

1889 рік — видатний киянин, провідний танцюрист і балетмейстер трупи Сергія Дягілєва, власної трупи в Лондоні Ніжинський Вацлав Хомич;

1914 рік — українська поетеса та сценаристка Лідія Компанієць;

1942 рік — письменник, журналіст, головний редактор газети "Хрещатик" Цюпа Юрій;

1945 рік — генерал, директор Інституту геополітики й економічних досліджень Скіпальський Олександр;

1949 рік — художній керівник ансамблю "Київська камерата" Валерій Матюхін.

Який завтра день в Україні і світі

12 березня святкують Всесвітній день ананаса / Фото: Pexels

12 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день шкільного харчування. Цього дня зазвичай піднімають важливі питання щодо харчування у закладах освіти, адже наші діти повинні їсти натуральні і корисні продукти для того, щоб рости здоровими і добре вчитися.

У США 12 березня зазвичай святкують День висаджування квітів. Він присвячений початку весняного сезону для садівників і квітникарів. В Сполучених Штатах захоплення квітами є досить популярним дозвіллям серед молоді і людей похилого віку. Щорічно цього дня люди обмінюються досвідом, приємно спілкуються, розповідаючи про своє захоплення. Середина березня ще й означає, що вже скоро прийде справжня весна і можна буде висаджувати квіти.

Також 12 березня День організації домашнього офісу. Останнім часом це свято набуло особливої актуальності, адже домашній офіс став звичним явищем. Дуже важливо його правильно і зручно облаштувати. За словами спеціалістів, потрібно обирати світле місце, тому стіл краще поставити біля вікна. Не менш важливим є і крісло — воно повинно бути комфортним, регулюватися. Психологи радять вибирати певні кольори для організації домашнього офісу. Помаранчевий і жовтий найкраще впливають на наші емоції, а ось синій — на розумову діяльність. Віддавайте перевагу насиченим відтінкам і намагайтеся уникати білого кольору.

А ще в світі святкують Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Це свято було запроваджене за ініціативою "Міжнародної амністії" та організації "Репортер без кордонів" 2008 року. Головна його мета — заохотити людство до розвитку свободи слова та рівних можливостей в інтернеті. Часто цього дня проводять тематичні розмови з IT-спеціалістами та інше.

12 березня — Всесвітній день боротьби з глаукомою. Ініціаторами створення виступили Всесвітня асоціація пацієнтів і Всесвітня організація товарист глаукоми 2008 року. Глаукомою називають групу важких хронічних захворювань ока, які призводять до цілковитої сліпоти через підвищення внутрішнього тиску ока та атрофії зорового нерва. Головна мета цього дня — залучити суспільство до своєчасної діагностики захворювання та обов'язкового лікування. Найбільша проблема саме у пізньому зверненні до лікаря, коли зір вже майже втрачений. Сьогодні близько 100 млн людей хворі на глаукому, тому дуже важливо інформувати суспільство про цю хворобу.

Також 12 березня святкують Всесвітній день ананаса. Всі поціновувачі цього екзотичного фрукта можуть відсвяткувати цікаву подію, яка була створена 1970 року фахівцями-селекціонерами, які займаються виведенням нових сортів плоду. Свято створили на честь винайдення нового сорту під назвою "Den Monte Cold". Цей сорт екстрасолодкий і відрізняється незвичайним смаком і вишуканим м'якушем золотистого кольору. В ньому в кілька разів більше вітаміну С, ніж в звичайних ананасах. Перший день ананаса відсвяткували на Гаваях, які вважаються батьківщиною фрукта. До Європи ананаси почали завозили в XV столітті, відразу ж після першої експедиції Христофора Колумба.

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