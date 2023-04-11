Яке завтра, 12 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 квітня, День скаута в Україні та день працівників ракетно-космічної галузі в Україні. Віряни вшановують пам'ять Іоанна Ліствичника. До Нового року залишилося 263 дні.

12 квітня 2023 — середа. 413-й день війни в Україні.

Яке завтра, 12 квітня, церковне свято

12 квітня в церковному календарі — день пам’яті Іоанна Ліствичника. Він був християнським богословом, ігуменом Синайського монастиря та візантійським філософом. Саме Іоанн написав відомий богословський твір під назвою "Ліствиця". За це отримав своє прізвисько.

Іоанн прийняв чернечий постриг, коли йому було 20 років. Вирішив жити усамітненим життям, тому понад 40 років провів у пустелі Тола. Коли йому було 65 років, обрали його ігуменом Синайської обителі, якою він керував протягом чотирьох років.

Згідно з церковними переказами помер святий у віці 70 років близько 649 року. Місцеперебування його мощей до нині невідоме.

Що не можна робити в цей день

Не варто злитися на когось і сваритися.

Краще не працювати фізично і не займатися домашніми справами.

Якщо ви побачили сновидіння у ніч проти 12 квітня, його не можна нікому розповідати.

Не давайте гроші в борг і не позичайте самі.

Народні прикмети і традиції на 12 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зацвіла черешня, значить вже можна сіяти буряк і кукурудзу;

вже з вуликів почали вилітати бджоли — прийшла весна і вона буде теплою;

на березі розпустилося листя, а на вільсі ще ні — влітку буде мало дощів;

корови і бики задирають голови до сонця — буде дощ;

квітнуть кульбаби — літо буде коротким;

багато дощів — влітку буде багато грибів;

високо летять гуси — навесні і влітку буде багато дощів.

12 квітня вже з вуликів почали вилітати бджоли — прийшла весна і вона буде теплою / Фото: Pexels

12 квітня вшановували пам'ять святого Іоанна, господині традиційно випікали обрядове печиво, яке мало форму драбинок. Їх роздавали членам сім'ї, адже вірили, якщо його з'їсти, то весь рік будеш здоровим. Також наші предки намагалися цього дня догодити домовику, залишали йому кашу і коржі. Вірили, якщо він покуштує ласощі, то стане добрішим. Це було потрібно, щоб домовик наглядав за худобою і членами сім'ї.

Погода на 12 квітня

Завтра, 12 квітня, в Києві похмуро, але опадів не передбачається. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові похмуро, можливий невеликий дощ. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +13 вдень та +4 вночі. У Львові — +14 вдень та +5 вночі. У Харкові — +13 вдень та +4 вночі. В Одесі — +12 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 12 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 квітня:

467 рік — Антемій стає імператором Західної Римської імперії;

1204 рік — Константинополь захоплюють учасники Четвертого Хрестового Походу;

1557 рік — засновують місто Куенка, Еквадор;

1606 рік — затверджують об'єднаний англо-шотландський прапор "Юніон Джек", після включення до нього елементів прапора Ірландії став прапором Сполученого Королівства;

1633 рік — римська інквізиція розпочинає формальне слідство щодо праць Галілео Галілея;

1709 рік — шведські війська Карла XII підходять до стін Полтави;

1776 рік — Американська революція: Галіфакська Резолюція, ратифікована Провінційним Конгресом Північної Кароліни, дає дозвіл делегатам з Північної Кароліни в Другому Континентальному Конгресі проголосувати за незалежність від Великої Британії;

1820 рік — Олександр Іпсіланті був оголошений лідером Філікі Етерія, таємної організації, метою якої було повалення османського правління над Грецією;

1857 рік — Гюстав Флобер публікує роман "Пані Боварі";

1861 рік — Американська громадянська війна: бомбардуванням форту Самтер військами Конфедерації починається громадянська війна у США, яка завершилася через 4 роки перемогою Півночі і забрала життя 620 тисяч американців;

1864 рік — Американська громадянська війна: різня в Форт Піллоу;

1877 рік — Велика Британія вперше анексує Трансвааль;

1897 рік — у місті Теребовля справляють першу українську католицьку Службу Божу для українських емігрантів;

1903 рік — у Великій Британії починає діяти міська служба омнібусів;

1908 рік — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбиває намісника Галичини графа Анджея Потоцького;

1911 рік — француз П'єр Прієр здійснює перший безпосадковий переліт з Лондона до Парижа на моноплані "Блеріо";

1912 рік — у Львові українські скаути-пластуни вперше складають Пластову Присягу, утворюють молодіжну скаутську організацію "Пласт";

1917 рік — Перша світова війна: Перемога канадських військ у битві при Вімі;

1927 рік — Чан Кайші наказує стратити членів Комуністичної Партії Китаю в Шанхаї, завершуючи Перший Об'єднаний Фронт;

1934 рік — на верхівці гори Вашингтон, США підтверджують найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину);

1934 рік — розпочинається Авто-Лайт-страйк в США;

1935 рік — перший політ британського військового літака Бристоль Бленгем;

1934 рік — у Нью-Йорку опублікували роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна";

1937 рік — сер Френк Віттл випробовує перший повітряно-реактивний двигун в Раґбі, Велика Британія;

1945 рік — віцепрезидент Гаррі Трумен складає присягу президента і стає 33-м лідером Сполучених Штатів Америки;

1955 рік — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною;

1970 рік — на сцені Національної опери України дає свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України;

1980 рік — Семуель Доу перебирає на себе владу над Ліберією після перевороту, перервавши понад 130 років демократичного наступництва президентів;

1980 рік — одноногий канадець хворий на рак Террі Фокс розпочинає свій Марафон Надії в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд;

1981 рік — з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснюють запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання "Колумбія";

1990 рік — експонат Джима Ґері "Динозаври 20 століття" відкривається в Національному Музеї Природної Історії в Смітсонському інституті, Вашингтон, США;

1992 рік — у Марн-ла-Валле під Парижем відкривається Євродиснейленд;

1995 рік — білоруські депутати, що голодували проти зміни національної символіки, жорстоко побиті міліцією та військовими;

1998 рік — відбувається землетрус в Словенії в потужності 5,6 бала за Шкалою Ріхтера коло міста Бовец;

1999 рік — президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон звинувачений в нешанобливому ставленні до суду після "зумисних неправдивих свідчень" під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань;

2002 рік — Педро Кармона оголошує себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса;

2009 рік — Військово-морські сили США визволяють з полону корсарів капітана Річарда Філліпса, вбиваючи трьох та захоплюючи четвертого пірата;

2014 рік — захоплення міського управління МВС у місті Слов'янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 квітня

Які завтра іменини: Зосим, Софрон, Іван, Захар, Пантелеймон, Сава.

Талісманом людини, народженої 12 квітня, є малахіт. Згадки про цей камінь з'явилися ще в часи Давнього Єгипту. Тоді малахіт пов'язували з іменем богині сім'ї, родючості та жіночої краси Хатор. З давніх-давен люди вірили, що цей камінь здатний лікувати різні захворювання шкіри, а також полегшувати дихання.

Цього дня народилися:

1773 рік — український мореплавець, географ, океанограф Лисянський Юрій Федорович;

1879 рік — український громадсько-політичний діяч, Президент УНР в екзилі Андрій Лівицький;

1899 рік — український живописець, графік, художній критик, педагог Василь Седляр;

1928 рік — український архітектор, графік, педагог Юрій Химич;

1930 рік — український філософ, академік НАН України Мирослав Попович;

1966 рік — український тележурналіст Ігор Слісаренко.

Який завтра день в Україні і світі

12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України / Фото: Pexels

12 квітня в Україні святкують День скаута. Це молодіжне свято було започатковане 28 березня 2008 року. Скаутинг — рух із метою виховання молоді і залучення її до самостійного розвитку особистості. Він акцентує увагу на місцевому орієнтуванні, спорті, таборуванні тощо. Скаутський рух з'явився 1907 року за ініціативою британця Роберта Бейдена-Павелла, який створив перший табір скаутів і пізніше розробив теорію скаутингу. В Україні скаутинг розпочався 1911 року, коли відкрилася Національна організація "Пласт".

Також 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України. Подія була започаткована президентом Леонідом Кучмою 13 березня 1997 року. Головна мета цього свята — подякувати робітникам ракетно-космічної галузі за старанну працю у проведенні наукових досліджень, створені техніки тощо. Саме українцям належить ідея розвинення ракетної теорії і проведення міжпланетних перельотів.

А в світі 12 квітня святкують Всесвітній день авіації і космонавтики та Міжнародний день польоту людини в космос. Подія була створена за ініціативи ООН.

12 квітня — Міжнародний день безпритульних дітей (International Day for Street Children). Подія була започаткована 2011 року. Головна її мета в звернені уваги до проблем ігнорування прав людини, забезпечення доступу до різних послуг, підвищення обізнаності щодо експлуатації дитячої праці і надання можливостей розвитку безпритульних дітей.

Також 12 квітня святкують Всесвітній день хом'яків. Це позитивне свято було започатковане на честь дати початку одомашнення цих милих тваринок. 1930 року зоолог Ізраїль Ахароні вирушив у поля на пошуки гризунів. Розпочалося все з сирійських хом'яків, які все ще вважаються найбільш популярними. Цікавий факт: з німецької мови слово "хом'як" перекладається як "скарб".

А ще 12 квітня — Всесвітній день дій у сфері військових витрат. Подія була започаткована Міжнародним бюро миру спільно з Інститутом міжнародних досліджень. Головна мета цього дня у збільшенні поінформованості суспільства щодо кількості грошових витрат на збройні сили.