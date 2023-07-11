Яке завтра, 12 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

12 липня 2023 року — середа. 504-й день війни в Україні.

Яке завтра, 12 липня, церковне свято

12 липня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Петра і Павла. Святий Петро (до хрещення носив ім'я Симон), був братом Андрія Первозванного. Жив у Вифсаїді та був рибалкою. Проходячи повз озеро в маленькому містечку, Христос побачив, як Петро та Андрій закидають сіті. Він їм промовив: "Йдіть за Мною, і Я зроблю вас ловцями людей". І вони вирішили послідувати за Ісусом. Святий апостол Петро написав (відомо) два Соборних посилання. В другому (близько 67 року) він описав свою близьку смерть. Апостола приговорили до розп'яття за проповіді християнства за наказом імператора Нерона. Вважаючи себе негідним Сина Божого, перед смертю Петро попросив повісити його донизу головою, щоб навіть після смерті наче схилятися перед величчю Ісуса.

Апостол Павло народився в місті Тарс і до початку свого служіння носив також інше ім'я (Савл). Він був язичником, якого 34 року відіслали до Дамаска за дорученням першосвященників, щоб віддати там християн на муки. По дорозі туди з ним трапилася подія, яка змінила все життя. Біля Дамаска осяяло Савла Божественне світло, а воїни, які його супроводжували, впали на коліна. Почув він голос, який промовив: "Я Ісус, Якого ти гониш. Але встань і стань на ноги твої; бо Я для того і явився тобі, щоб поставити тебе служителем того, що ти бачив і що Я відкрию тобі". Лише Савл міг розібрати слова. Осліп він від Божественного світла і направився до дому апостола Ананія, як йому було сказано. Там він прозрів, прийняв святе хрещення та був названий Петром. Помер апостол також мученицькою смертю в Римі. Там йому відсікли голову мечем за проповіді християнства.

Що не можна робити цього дня

Жінкам забороняли займатися рукоділлям, тому що всі вироби вийдуть невдалими.

Не можна сваритися, лаятися та лихословити.

Не дозволено також вживати спиртні напої.

Народні прикмети і традиції на 12 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясно — весь рік буде гарна погода;

на Петра і Павла дощить, значить погана погода протримається ще 40 днів;

випала вранці роса — до спекотного дня;

хмари пливуть на небі проти вітру — чекайте на дощову погоду;

припинила співати вже зозуля, зима буде ранньою, якщо все ще співає — осінь затягнеться.

12 липня перестала співати вже зозуля, зима буде ранньою / Фото: Pexels

12 липня в давнину молодь проводила весь час на вулиці, а ось господині пекли особливий хліб. Петра і Павла здавна вважають покровителями рибалок, тому часто в цю дату йшли до озера чи іншої водойми. Було прийнято готувати і страви з риби. Також цього дня віряни закінчують Петрів піст.

Погода на 12 липня

Завтра, 12 липня, в Києві зранку ясно, вдень можуть з'явитися хмари і розсіятися до вечора, без опадів. У Львові ясний ранок змінить хмарна погода, але опадів не очікується. У Харкові вдень на небі можуть з'явитися хмари, без опадів. В Одесі вдень небо затягнеться хмарами, які протримаються до вечора, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +23 вдень та +16 вночі. У Львові — +28 вдень та +14 вночі. У Харкові — +20 вдень та +13 вночі. В Одесі — +28 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 12 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 липня:

1679 рік — англійський король Карл II видає акт, що гарантує судові права громадян;

1776 рік — з Плімута вирушає у свою останню експедицію Джеймс Кук;

1917 рік — під час Першої світової війни під час другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використовує як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт;

1970 рік — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні "Ра-2" через 57 днів плавання досягає берегів Барбадосу;

1989 рік — відбувається остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 липня

Які завтра іменини: Павло, Петро.

Талісманом людини, народженої 12 липня, є агат. Здавна вважалося, що цей красивий камінь має магічні та лікувальні властивості, тому його використовували для виготовлення прикрас. Наприклад, за стародавнім грузинським повір'ям агат допомагає загоювати рани і лікувати укуси зміїв. А ось в індійській Аюверде агат рекомендували дітям, як засіб, що усуває страх та дитячу боязкість.

Цього дня народилися:

100 рік до н. е. — римський імператор Гай Юлій Цезар;

1866 рік — український політичний і громадський діяч, історик, економіст, педагог Антін Синявський;

1907 рік — український композитор, диригент Петро Гайдамака;

1928 рік — архієрей Української Православної Церкви Київського Патріархату Євсевій (Політило);

1988 рік — військовослужбовиця ЗСУ російського походження, учасниця російсько-української війни Ольга Сімонова;

1995 рік — офіцер Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України Павло Усов.

Який завтра день в Україні і світі

12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації / Фото: pixabay.com

12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації. Професійне свято, яке закликає привітати всіх бортпровідників та бортпровідниць. Цікаво, що перші бортпровідники (стюарди) з'явилися ще 1928 року у Німеччині. Їхнім завданням було забезпечувати сервісне обслуговування пасажирів під час авіаперельоту. Жінок до цієї професії залучили через 2 роки у США. Стюардеси важать менше за стюардів, що надає їм перевагу в цій роботі. Перший політ жінки як стюардеси відбувся 15 травня 1930 року. Це була Еллен Черч — медсестра, яка навіть вміла керувати літаком.

Також 12 липня День різнокольорових очей. Науково ця патологія називається гетерохромією. Забарвлення нашого ока залежить від кількості меланіну в його райдужній оболонці. Коли відбувається генетичний збій, то людина або тварина народжується з очима різного кольору. Ця аномалія ніяк не впливає на якість життя. Цікаво, що інколи гетерохромія може виникати навіть через важке запалення чи механічну травму. Всесвітньо відомими особистостями з гетерохромією є Демі Мур, Міла Йовович, Міла Куніс, Генрі Кавіл та інші.

А ще 12 липня День паперового пакета. Хоча це і неофіційна, проте дуже важлива екологічна подія. Паперові пакети швидко розкладаються, адже є натуральними. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людства до проблем забруднення довкілля та підвищення обізнанності про переваги використання саме пакетів із паперу.