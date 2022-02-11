Яке завтра, 12 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 12 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

12 лютого 2022 року – субота. Цього дня в Україні та світі святкують Міжнародний день науки і гуманізму (День Дарвіна), Міжнародний день шлюбних агентств, Всесвітній день кіно. А ще День Червоної руки. В православному календарі велике свято – Собор Трьох Святителів, Трисвяття або Василіїв день.

До Нового року залишилось 322 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 лютого в Україні та світі святкують Міжнародний день науки і гуманізму. Це свято ще відоме як День Дарвіна, адже дату обрали на честь дня народження відомого вченого Чарльза Дарвіна (1809 рік), який був основоположником теорії природного відбору і теорії еволюції. Свято запровадили за ініціативи Роберта Стефенса 1995 року.

Головна мета цієї події – заохотити людство до принципів наукового мислення, інтелектуальної хоробрості, цікавості. Її присвячують не лише ідеям самого Чарльза Дарвіна. Цього дня намагаються розповсюджувати науку в цілому. Подія стала популярною в навчальних і наукових закладах. Тут влаштовують тематичні конференції, конкурси, сипозіуми, вечірки.

12 лютого святкують Міжнародний день шлюбного агентства / Pexels

Також 12 лютого святкують молоде свято Міжнародний день шлюбних агентств. А ідея запровадження його належить Україні. Українська шлюбна агенція зареєструвала 1 грудня 2010 року День шлюбних агентств, який швидко став популярний в усьому світі. Але дату вирішили змінити на 12 лютого, адже через кілька днів весь світ святкує День Закоханих.

Цікавий факт: перша в світі шлюбна агенція з’явилася в Лондоні 1650 року. А її засновником став купець Генрі Робінсон.

Третя Академія кінематографічних мистецтв і наук 2020 року запровадила святкувати в другу суботу лютого Всесвітній день кіно. Цього року свято припадає на 12 лютого. Головна мета цього дня – показати людям, що фільми можуть надихати.

12 лютого - День червоної руки (День дітей-солдатів) / Pexels

12 лютого – День Червоної руки (або День дітей-солдатів). Ця подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй 2009 року. Саме тоді набув чинності протокол щодо участі неповнолітніх у воєнних діях. Міжнародний день пам’яті дітей-солдатів підтримує понад 100 країн світу.

Головна мета події – закликати людство до дій, які спрямовані проти вербування неповнолітніх, а також підтримати тих дітей, які залишилися без дитинства через війну. На жаль, навіть сьогодні деякі країни світу (зокрема, Уганда, М’янма, Судан) використовують дітей у воєнних конфліктах.

Які завтра свята ще в світі:

День Лінкольна у США;

День бюстгальтера в Японії;

День молоді в Венесуелі.

Яке завтра, 12 лютого, церковне свято

12 лютого - день пам’яті Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор Трьох Святителів) / commons.wikimedia.org

12 лютого в церковному календарі – день пам’яті Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор Трьох Святителів). Його започаткували ще в IX столітті, коли йшли гарячі дискусії, який з трьох служителів важливіший. В ході цієї суперечки вирішили, що вони всі є рівними, а тому навіки стали служителями Трійці.

Єпископ Іван за дорученням святителів об’єднав всі дні пам’яті цих святих в єдине свято. Перша згадка про вшанування пам’яті 12 лютого Собору Трьох Святителів датується 1076 роком. За старим стилем свято припадало на 30 січня.

Троє святителів народилися в родинах християн, а тому їх часто асоціюють з сімейною святістю. Василій Великий був архієпископом Кесарії Каппадокійської, церковним письменником та богословом. Разом зі своїм другом Григорієм Богословом він був каппадокійським Отцем Церкви. Іван Золотоуст та Григорій Богослов були архієпископами Костянтинопольськими, а також богословами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 лютого

Які завтра іменини: Вольдемар, Володимир, Василь, Іван, Григорій, Максим, Степан, Петро, Федір, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 12 лютого є сардонікс. Назва каменю походить від давньогрецького міста Сард, яке було столицею Лідійського царства в VII столітті до нашої ери. Сардонікс вважали дорогоцінним каменем, а тому його могли дозволити собі лише багатії. В Давній Греції камінь був сімейним талісманом.

12 лютого народився англійський поет Джон Донн

В цей день народилися:

1572 рік – англійський поет Джон Донн;

1637 рік – голландський фізіолог Ян Сваммердам;

1809 рік – британський натураліст Чарльз Дарвін;

1835 рік – церковний діяч, літератор-прозаїк Анатолій Кралицький;

1871 рік – український письменник Лесь Мартович;

1885 рік – український актор, педагог, режисер Микола Синельников;

1895 рік – український живописець Анатолій Петрицький;

1896 рік – іспанський скульптор Енрік Монжо;

1901 рік – український письменник Іван Сенченко;

1904 рік – український перекладач, педагог, літературознавець Юрій Мушак;

1918 рік – американський фізик-теоретик, один із засновників квантової електродинаміки, Нобелівський лауреат Джуліан Швінгер;

1919 рік – український художник Зеновій Кецало;

1923 рік – італійський кіно- і оперний режисер Франко Дзефіреллі;

1932 рік – український літературознавець Василь Яременко;

1935 рік – клавішник легендарного гурту "The Doors" Рей Манзарек;

1939 рік – американський кіноактор Джо Дон Бейкер;

1950 рік – британський рок-гітарист, колишній учасник гурту "Genesis" Стів Гекетт;

1963 рік – італійський кіноактор Клаудіо Амендола;

1980 рік – американська кіноакторка Крістіна Річчі.

Що не можна робити в цей день

12 лютого забороняється шити і прясти.

Не варто цього дня підковувати коней, бо інакше будуть ноги і руки боліти.

12 лютого відмовтеся від походу в гості.

Народні прикмети і традиції на 12 лютого

В сад 12 лютого прийшли зайці, чекайте морозу / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо місяць червоного кольору, то буде сильний вітер;

вітряна погода 12 лютого на сирий рік;

в сад 12 лютого прийшли зайці, чекайте морозу;

іній на деревах до приходу тепла;

північний вітер означає, що буде сильне похолодання;

на сніг 12 лютого виходять миші, буде відлига;

кінь лягає на землю до снігу чи тепла;

сонце заходить за хмару, значить чекайте бурану.

12 лютого було прийнято відвідувати храм, молитися трьом святителям. А ще наші пращури цього дня задумувалися, чи правильно вони виховують дітей, адже це – день сімейної святості. Після відвідин церкви вся сім’я обов’язково збиралася разом, сідала за стіл і читала молитву на порозуміння і примирення ворогуючих. На столі повинно було стояти три запалені свічки.

Погода на завтра, 12 лютого

Завтра, 12 лютого, в Києві похмурий ранок зміниться безхмарним днем і вечором. Вночі сильний дощ. В Львові сонячна погода, без опадів. В Одесі похмуро, проясниться лише в другій половині дня, опадів не передбачається. В Харкові хмарно, зранку сильний дощ зі снігом.

Температура повітря в Києві +3 вдень і близько 0 вночі. В Львові +4 вдень і 0 вночі. В Одесі +7 вдень і +2 вночі. В Харкові +2 вдень і -1 вночі.

Пам’ятні дати 12 лютого

12 лютого 2021 року на Марсі знаходять газ / Pexels

В цей день рік тому Китай відмовляється надати ВООЗ дані про перші випадки зараження коронавірусом, а на Марсі знаходять газ.

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 лютого:

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