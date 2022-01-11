Яке завтра, 12 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 12 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

12 січня 2022 року – середа. В Україні – День українського політв’язня. В церковному календарі – день пам’яті мучениці Анісії Солунської. Цього дня 1972 року в Львові та Києві КДБ УССР заарештовує 14 діячів дисидентського руху, яких звинувачували в “українському буржуазному націоналізмі”, а 1951 року набуває чинності “Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього”, ухвалена ООН.

До Нового року залишилось 353 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 січня – День українського політв’язня. Попри те, що Україна – найбільша країна Європи, довгий час у нас не було власної державності. Вперше ми здобули незалежність 1918 року, але на жаль це було недовгою перемогою. 1922 року Україну приєднали до союзних республік СРСР. З того часу радянська влада постійно намагалася не допустити найменшої можливості визвольного руху українського народу. Для цього використовували різні заходи – від наполегливої політики русифікації до жорстокого голодомору.

Проте мрія про незалежність не покидала українських громадян. Радянська влада не змогла повністю придушити національну свідомість. Тому бажання українців перетворитися на незалежну державу набрало нової сили після Другої світової війни. В основному національні визвольні рухи локалізувалися в Західній Україні. Наприклад, в Івано-Франківську 1955 року молоді люди організували підпільну організацію “Об’єднану партію визволення України”. Вона пропагувала ідею самостійної України серед населення. 1958 року її діяльність було викрито, а членів радянська влада засудила від 5 до 7 років ув’язнення.

12 січня - день українського політв'язня / pixabay.com

А у Львові 1961 року за створення Української робітничо-селянської спілки її учасників засудили на тривалий термін. Одним з членів був Левко Лук’яненко – молодий юрист. Спочатку його вирішили розстріляти, але потім змінили вирок на 15-річне ув’язнення.

А 12 січня 1972 року також у Львові, а ще в Києві почалися арешти талановитих істориків, публіцистів, літераторів, які виступали за українську незалежність. Серед них: Василь Стус, Стефанія Шабатура, В’ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Світличний. Арешти тривали три дні. Їх звинуватили в антирадянській пропаганді та агітації, а проти багатьох із них навіть сфабрикували звинувачення в різних кримінальних злочинах. Майже всі вони отримали максимально суворі покарання.

Саме тому 12 січня в Україні шанують пам’ять всіх політичних в’язнів, які боролися за незалежність своєї держави, відстоювали свої права навіть у найважчі часи.

Яке завтра свято ще в світі:

Всесвітній день доньки;

День казково диких людей;

Міжнародний день “поцілунок для рудого”;

Національний день марципану в США;

День курячого карі в США;

Національний день глазурованих пундиків у США.

Яке завтра, 12 січня, церковне свято

12 січня - день пам'яті мучениці Анісії Солунського / commons.wikimedia.org

12 січня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анісії Солунської. Народилася вона в кінці III століття в місті Салоніки (Греція) в досить багатій родині. Саме тому дівчина отримала непогану на той час освіту. Батьки сповідували християнство, прививали любов до Бога і у своєї доньки. Анісія рано осиротіла. В той час вона зрозуміла, що хоче бути ближчою до Господа, продала всі статки своєї сім’ї і відмовилася від будь-яких земних задоволень.

Мучениця Анісія присвятила весь свій час молитвами, суворому посту. Вона доглядала за хворими, нужденними та бідняками. Була захисницею сиріт і жебраків. В ті часи правителем був Максиміан Геркулій, який переслідував всіх християн. їх безкарно вбивали і всіляко переслідували. Тому особливої уваги жінка приділяла жертвам таких тортур і переслідувань. Навіть відвідувала їх у в’язницях, хоча це і було досить небезпечно.

А вбив святу Анісію воїн-язичник, коли вона йшла до молитовного храму. Він хотів примусити жінку відвідати язичницьке свято, але вона заперечувала. Воїн витягнув меча і вдарив її. Поховали Анісію біля міських воріт. А коли в місті припинили катувати християн, то на її честь побудували храм.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 січня

Які завтра іменини: Макар, Антон, Лев, Федосія, Ярина, Онисія, Ірина.

Талісманом людей, народжених 12 січня, є жадеїт. Камінь почали використовувати на рівні з нефритом ще в давні часи. З нього виготовляли різноманітні прикраси. Жадеїт цінувався різними народами. А для китайців він навіть був священним каменем.

Цього дня народилися:

1591 рік – видатний художник Іспанії 17 століття Хосе де Рібера;

1597 рік – відомий італо-фламандський скульптор 17 століття Франсуа Дюкенуа;

1628 рік – французький письменник-казкар Шарль Перро;

1822 рік – винахідник двигуна внутрішнього згоряння Етьєн Ленуар;

1873 рік – український художник і архітектор Василь Кричевський;

1876 рік – американський письменник Джек Лондон;

1878 рік – український письменник, бандурист, композитор Гнат Хоткевич;

1909 рік – українська народна художниця, представниця наївного мистецтва Марія Примаченко;

1929 рік – український кінорежисер, сценарист, письменник Микола Мащенко;

1949 рік – популярний японський письменник і перекладач Харукі Муракамі;

1960 рік – український актор театру та кіно Станіслав Боклан;

1986 рік – українська співачка Злата Огнєвіч;

1990 рік – український шахіст, який у віці 12 років і 211 днів став наймолодшим гросмейстером в історії, внесений до Книги рекордів Гіннеса, Сергій Карякін.

Що не можна робити цього дня

12 січня заборонялося пересуватися пішки на довгі дистанції, тому що стихія все-рівно переможе, як би ви не старалися.

Не бажано мати будь-яких справ з грошима, краще перенести фінансові угоди на інший день.

12 січня не обговорюйте своїх знайомих за їхньою спиною, потім ви можете про це пошкодувати.

Народні прикмети і традиції на 12 січня

12 січня сонячно, скоро буде потепління / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо пішов сніг, то літо буде похмурим;

дме південний вітер, значить буде гарний урожай та тепле літо;

якщо вітер західний, то в річках буде багато риби;

12 січня сонячно, скоро буде потепління;

не видно на небі зірок, скоро зміниться погода.

12 січня, день пам’яті мучениці Анісії Солунської, наші предки ще називали “Шлуночниця”, “Зимова”, “Порізуха”. Вважалося, що ця свята допомагає при хворобах шлунку, а тому їй прийнято було молитися, якщо з'явилися якісь проблеми. Також цього дня починали різати птицю та худобу, готуючись до Щедрого вечора та Василя.

Погода на завтра, 12 січня

Завтра, 12 січня, в Києві протягом дня похмуро, але ввечері можливі прояснення, опадів не очікується. У Львові ясно, без опадів. В Одесі похмурий ранок зміниться на ясний день, без опадів. У Харкові також не очікується опадів, але весь день буде хмарно.

Температура повітря в Києві вдень -10, а вночі -12. В Львові -7 вдень та -10 вночі. В Одесі вдень -5, вночі -8. В Харкові вдень -11, а вночі опуститься до -13.

Пам’ятні дати 12 січня

12 січня 2021 року на кордоні Угорщини з Україною почали будувати найбільший в Європі залізничний термінал / Pexels

Цього дня рік тому у Львові на різдвяному ярмарку чоловік стріляв у охоронця, а на кордоні Угорщини з Україною почали будувати найбільший в Європі залізничний термінал.

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 січня:

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