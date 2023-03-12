Яке завтра, 13 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 березня, Міжнародний день перемоги кожної дівчини та Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Віряни вшановують пам'ять преподобного Василія Декаполіта. До Нового року залишилось 293 дні.

13 березня 2023 — понеділок. 383-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 березня, церковне свято

13 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Василія Декаполіта. Він був візантійським монахом, учеником та сподвижником Прокопія Декаполіта. Жив у Константинополі в одному з монастирів. В той час імператором був Лев III, який вів боротьбу з тими, хто вшановував ікони.

Василій Декаполіт разом зі своїм вчителем був ув'язнений в темницю, де перебував до самої смерті імператора. Після смерті Лева III прожив ще 10 років і помер своєю смертю. Сталося це 750 року.

Що не можна робити в цей день

Не варто обманювати та ділитися своїми планами.

Не поспішайте, краще не планувати всі нові справи на один день.

Заборонено позбавлятися непотрібних речей.

Не можна бути негостинним.

Краще відмовитися від стрижки 13 березня, тому що можна нашкодити волоссю.

Народні прикмети і традиції на 13 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: йде дощ на сире літо;

сонце має кола — чекайте на хороший урожай;

висять довгі бурульки — вродить довгий льон;

вже прилетіли граки і жайворонки, більше не буде холодів.

13 березня вже прилетіли граки і жайворонки, більше не буде холодів / Фото: Pexels

В народі 13 березня називали "Крапельник" через те, вже було всюди чутно звук під крапель, що падають на землю з бурульок. Раніше наші предки навіть вважали цей день початком справжньої весни. Казали, якщо тануть бурульки, то це плаче зима. А ще 13 березня починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім з них приготувати ліки. Намагалися цього дня спекти пиріг і пригостити ним близьких. Вірили, якщо такий пиріг з'їсти натщесерце, то будеш щасливим.

Погода на 13 березня

Завтра, 13 березня, в Києві ясний лише ранок, потім прийде похмура погода, без опадів. У Львові хмарно, вранці дрібний дощ зі снігом, який завершиться до середини дня. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, але ввечері може розпогодитися, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +6 вдень та -1 вночі. У Львові +8 вдень та 0 вночі. У Харкові +3 вдень та -1 вночі. В Одесі +7 вдень та +3 вночі.

Пам’ятні дати 13 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 березня:

624 рік — Битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;

1325 рік — традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);

1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів в Мексиці;

1639 рік — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) називають Гарвардським на честь його першого великого спонсора Джона Гарварда;

1669 рік — підписують Глухівські статті;

1781 рік — англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;

1809 рік — сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;

1809 рік — переворотом у Швеції усувають від влади Густава IV Адольфа і країна остаточно відмовляється від абсолютизму;

1848 рік — повстанням віденських студентів розпочинається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;

1888 рік — алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об'єднуються в компанію De Beers;

1917 рік — до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;

1917 рік — над будівлею Центральної Ради ухвалюють підняття жовто-блакитного прапора;

1921 рік — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;

1938 рік — відбувається аншлюс Австрії Німмечиною;

1943 рік — нацисти ліквідовують Краківське гетто;

1949 рік — у Канаді починає діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 рік — у Києві стається "Куренівська трагедія", внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;

1997 рік — Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;

2013 рік — чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);

2014 рік — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії вбивають місцевого мешканця Дмитра Чернявського;

2022 рік — в Херсоні люди починають виходити на мітинги проти референдума про створення ХНР, окупаційна влада Херсона пропонує провести так званий "референдум" про створення ХНР.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 березня

Які завтра іменини: Василь, Нестор, Арсен, Микола, Марина, Кіра.

Талісманом людини, народженої 13 березня є хризоліт. Напівдорогоцінний камінь, який широко використовують у ювелірному мистецтві. Цінність хризотіла була відома людству ще 6000 років тому. Видобувати його почали в Стародавньому Єгипті. Робили це вночі, тому що, на думку єгиптян, хризоліт зникав зі сходом сонця. Дуже часто носила хризоліт Клеопатра. Вона вважала, що камінь захищає її від ворогів.

В цей день народилися:

963 рік — візантійська царівна, донька імператора Романа II, дружина київського князя Володимира I Великого Анна Порфірогенета;

1852 рік — українська акторка, дружина Івана Карпенка-Карого (Тобілевича) Тарковська Надія Карлівна;

1884 рік — український політичний діяч, правник, журналіст, член УНДП, 2-й Президент УНР у вигнанні Витвицький Степан Порфирович;

1886 рік — український галицький педагог, редактор, громадсько-культурний діяч Бачинський Омелян Миколайович;

1888 рік — український письменник ("Педагогічна поема") та педагог, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання Макаренко Антон Семенович;

1897 рік — український альголог, ботанік і гідробіолог Олександр Топачевський;

1907 рік — український письменник, лінгвіст, філософ і громадсько-культурний діяч Роман Драґан (псевдонім Ярослав Оріон);

1932 рік — український історик (США) Тарас Гунчак;

1941 рік — український письменник, поет, сценарист, літературознавець, літературний критик, художник Григорій Штонь;

1941 рік — український етнограф, географ Данилюк Архип Григорович;

1950 рік — український історик Володимир Сергійчук;

1960 рік — український письменник, поет та есеїст Андрухович Юрій Ігорович.

Який завтра день в Україні і світі

13 березня святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини / Фото: pixabay.com

13 березня в Україні і світі Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Це гінекологічне захворювання, яке характеризується переміщенням тканини матки (ендометрію) до інших органів, що викликає запалення. Головні симптоми: рясна менструація з сильними больовими відчуттями, постійний біль в тазу, слабкість.

Головна мета Всесвітнього дня обізнаності про ендометріоз полягає в тому, щоб підвищити поінформованість щодо цієї хвороби. Близько 176 мільйонів жінок в світі страждають на ендометріоз, однак мало хто звертається до лікарів чи лікують цю хворобу. Ендометріоз вважають однією з причин безпліддя, тому дуже важливо підвищувати обізнанність про хворобу серед жінок дітородного віку.

Також 13 березня святкують День коштовностей. Найбільш популярна ця подія в США. Тут люди купують коштовності цього дня, а ювеліри пропонують досить широкий вибір прикрас. Також в цей день віддають на ремонт чи чищення старованні сімейні прикраси. Достеменно невідомо, коли саме з'явилося це свято. Також 13 березня прийнято шанувати ювелірних майстрів, які створюють коштовності.

А ще 13 березня День Співдружності націй. Свято припадає щороку на другий понеділок березня. В ньому беруть участь 54 країни, які входять у міжнародну організацію Співдружність націй. Це асоціація суверенних держав, які в минуломи належали до Британської імперії. 11 грудня 1931 року було видано Вестмінстерський статут — нормативно-правовий документ Співдружності.

2012 року організація також прийняла Хартію Співдружності, в якій описано 16 головних цінностей та зобов'язань країн-учасниць. Головний акцент Співдружність робить на правах людини, справедливій діяльності, соціальній рівності, демократії та свободі.

13 березня святкують цікаве свято — День хутряних навушників. Саме цього дня 1887 року американець Честер Грінвуд отримав патент на навушники, що були виготовлені з хутра. Ідея їх створення прийшла до Честера, коли йому було всього 15 років. Якось хлопчик йшов додому з катка в дуже холодну погоду. Він закривав вуха руками, щоб не змерзнути. Прийшовши додому, він пошив собі тепленькі навушники за власним ескізом, які допомагали захистити вуха від вітру під час катання на ковзанах.

Також 13 березня святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Він відзначає розширення можливостей та досягнень жінок і молодих дівчат по всьому світу. Головна мета події — підвищити обізнаність про нерівність і виклики, з якими стикаються дівчата, визнання їх надзвичайного потенціалу і стійкості. Міжнародний день перемоги кожної дівчини заохочує людей до дій, які допомагають підтримувати дівчат і молодих жінок в своїх громадах, просуваючи гендерну рівність і права жінок в глобальному масштабі.

Виникнення події пов'язують з канадською організацією "Кожна дівчина перемагає", яка прагне розширити можливості дівчат через освіту, юридичну підтримку, наставництво, допомогти реалізувати потенціал. Гасло учасників руху "Її право на свободу і справедливість".

А ще 13 березня Всесвітній день білого вина "Рислінг" (World Riesling Day). Саме цей день вважають датою народження найблагороднішого сорту винограду, який відомий своєю чуттєвістю до терруару. Дату обрали не випадково, адже саме 13 березня 1435 року була найдавніша писемна згадка про вино "Рислінг" у платіжних документах, яка збереглася до нашого часу.

Читайте також: