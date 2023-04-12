Яке завтра, 13 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 квітня, Міжнародний день подяки рослинам і Всесвітній день рок-н-ролу. Віряни вшановують пам'ять святителя Іпатія. До Нового року залишилось 262 дні.

13 квітня 2023 — четвер. 414-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 квітня, церковне свято

13 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Іпатія. Він був єпископом міста Гангри і 325 року був присутнім на I Вселенському соборі, який проводився в Нікеї. Там була піддана анафемі єресь Арія. Роком пізніше, коли Іпатій повертався з Константинополя до Гангри, напали на нього єретики, сильно побили, обкололи мечами і кинули помирати в болото. Одна з жінок вдарила святителя каменем по голові, через що він помер.

Вбивці вирішили сховати тіло єпископа, але його знайшов християнин, який повідомив про смерть святителя у місті. Прийшли звідти люди і забрали мощі для поховання. Після цього його мощі неодноразово показували дива зцілення.

Що не можна робити цього дня

Не можна нікому, крім матері, цілувати дитину, якщо вона молодша семи років, тому що ця людина може відняти у малюка здоров'я.

Подружжю краще не спати цього дня окремо — до розлучення.

Не варто вести порожні розмови чи звичайні балачки.

Народні прикмети і традиції на 13 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: клен чи береза дають багато соку — ще довго триватиме хороша погода;

цього дня немає вітру — на можливі заморозки;

синє небо і немає хмар — скоро почнуться сильні зливи;

мрячить дощ від самого ранку — буде дощове літо.

13 квітня мрячить дощ з самого ранку — буде дощове літо / Фото: Pexels

13 квітня жінки молилися святому Іпатію, щоб той допоміг їм у пологах чи після них. Також просили зміцнення сім'ї, здоров'я та щастя дітям. Селяни починали вже випалювати ліси для земляних робіт. Взагалі в цю дату особливу силу має полум'я, тому здавна до нього ставилися дуже серйозно. Намагалися "висвітлити" вогнем робочі інструменти або запалити свічку у кімнаті хворої людини.

Погода на 13 квітня

Завтра, 13 квітня, в Києві похмуро, але опадів не очікується. У Львові невелика хмарність, без опадів. У Харкові похмуро з самого ранку, але опадів не передбачається. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +13 вдень та +5 вночі. У Львові — +14 вдень та +5 вночі. У Харкові — +14 вдень та +4 вночі. В Одесі — +14 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 13 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 квітня:

1204 рік — хрестоносці папи Іннокентія III беруть греко-православний Константинополь;

1598 рік — король Франції Генріх IV підписує Нантський едикт, що надає громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості;

1814 рік — німецький математик Карл Вітте здобуває ступінь доктора філософії у віці 12 років;

1870 рік — у Нью-Йорку відкривається знаменитий Музей мистецтв "Метрополітен";

1923 рік — відбувається урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі;

1924 рік — у Греції засновують футбольний клуб АЕК;

1928 рік — у Києві відбувається прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора";

1940 рік — розпочинається один з етапів депортації із західних областей України, виселено майже 320 тис. осіб;

1943 рік — у Вашингтоні відкривають меморіал Томаса Джефферсона;

1953 рік — виходить перша книжка "бондіани" Яна Флемінга — "Казино "Рояль"";

1960 рік — Франція здійснює випробування ядерної бомби у пустелі Сахара;

1967 рік — пісня "Something Stupid", записана Френком Сінатрою у дуеті зі своєю дочкою Ненсі, очолює чарт США;

1975 рік — зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією починається Громадянська війна в Лівані;

1986 рік — Іван Павло II першим серед пап відвідує синагогу;

1991 рік — гурт "Londonbeat" очолює американський чарт, на вершину гітпараду забралася їхня пісня "І've Been Thinking About You";

2004 рік — відбувається перший за 12 років після возз'єднання виступ гурту "Pixies";

2012 рік — Верховна Рада ухвалює Кримінальний процесуальний кодекс України;

2014 рік — в.о. президента України Олександр Турчинов оголошує Антитерористичну операцію на сході України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 квітня

Які завтра іменини: Інокентій, Веніамин, Акакій, Іпатій, Влас, Яків.

Талісманом людини, народженої 13 квітня, є лал (шпінель). Це рідкісний мінерал, який відрізняється багатою палітрою відтінків. Шпінель здавна вважався каменем мандрівників, а також тих людей, яким потрібно ухвалювати швидкі рішення. Також вірили, що він здатний притягувати і формувати талан.

Цього дня народилися:

1887 рік — український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно Іван Кавалерідзе;

1896 рік — український графік і живописець, громадський діяч, воїн Легіону УСС Лев Ґец;

1936 рік — українська дитяча письменниця, перекладачка Оксана Іваненко;

1949 рік — український поет, критик, літературознавець, педагог Юрій Ковалів;

1995 рік — український піаніст, композитор і професор Саламанського університету Богдан Сироїд.

Який завтра день в Україні і світі

13 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день подяки рослинам / Фото: Pexels

13 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день подяки рослинам (International Plant Appreciation Day). Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.

Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.

Також 13 квітня День гри Скраббл (Ерудит в Україні). Цю гру вигадав архітектор Альфред Баттс 1938 року. Він винайшов цілий ряд логічних ігор, тому саме на честь його дня народження святкується день гри Скраббл. Назва гри перекладається з англійської мови як "ритися у чомусь". Це настільне змагання у складанні слів з літер, які надаються гравцеві. В Ерудит може грати від 2 до 4 людей протягом однієї години. Завдяки Скраббл можна підвищити рівень володіння мовою, покращити спостережливість.

А ще 13 квітня святкують Всесвітній день рок-н-ролу. Хоча це і неофіційне свято, але воно поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Швидко ця музика розповсюдилася до інших країн. Для багатьох людей вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту.

Витоки рок-н-ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики.