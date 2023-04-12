Яке завтра, 13 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 квітня, Міжнародний день подяки рослинам і Всесвітній день рок-н-ролу. Віряни вшановують пам'ять святителя Іпатія. До Нового року залишилось 262 дні.
13 квітня 2023 — четвер. 414-й день війни в Україні.
Яке завтра, 13 квітня, церковне свято
13 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Іпатія. Він був єпископом міста Гангри і 325 року був присутнім на I Вселенському соборі, який проводився в Нікеї. Там була піддана анафемі єресь Арія. Роком пізніше, коли Іпатій повертався з Константинополя до Гангри, напали на нього єретики, сильно побили, обкололи мечами і кинули помирати в болото. Одна з жінок вдарила святителя каменем по голові, через що він помер.
Вбивці вирішили сховати тіло єпископа, але його знайшов християнин, який повідомив про смерть святителя у місті. Прийшли звідти люди і забрали мощі для поховання. Після цього його мощі неодноразово показували дива зцілення.
Що не можна робити цього дня
- Не можна нікому, крім матері, цілувати дитину, якщо вона молодша семи років, тому що ця людина може відняти у малюка здоров'я.
- Подружжю краще не спати цього дня окремо — до розлучення.
- Не варто вести порожні розмови чи звичайні балачки.
Народні прикмети і традиції на 13 квітня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: клен чи береза дають багато соку — ще довго триватиме хороша погода;
- цього дня немає вітру — на можливі заморозки;
- синє небо і немає хмар — скоро почнуться сильні зливи;
- мрячить дощ від самого ранку — буде дощове літо.
13 квітня жінки молилися святому Іпатію, щоб той допоміг їм у пологах чи після них. Також просили зміцнення сім'ї, здоров'я та щастя дітям. Селяни починали вже випалювати ліси для земляних робіт. Взагалі в цю дату особливу силу має полум'я, тому здавна до нього ставилися дуже серйозно. Намагалися "висвітлити" вогнем робочі інструменти або запалити свічку у кімнаті хворої людини.
Погода на 13 квітня
Завтра, 13 квітня, в Києві похмуро, але опадів не очікується. У Львові невелика хмарність, без опадів. У Харкові похмуро з самого ранку, але опадів не передбачається. В Одесі хмарно, без опадів.
Температура повітря в Києві — +13 вдень та +5 вночі. У Львові — +14 вдень та +5 вночі. У Харкові — +14 вдень та +4 вночі. В Одесі — +14 вдень та +7 вночі.
Пам’ятні дати 13 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі за 13 квітня:
- 1204 рік — хрестоносці папи Іннокентія III беруть греко-православний Константинополь;
- 1598 рік — король Франції Генріх IV підписує Нантський едикт, що надає громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості;
- 1814 рік — німецький математик Карл Вітте здобуває ступінь доктора філософії у віці 12 років;
- 1870 рік — у Нью-Йорку відкривається знаменитий Музей мистецтв "Метрополітен";
- 1923 рік — відбувається урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі;
- 1924 рік — у Греції засновують футбольний клуб АЕК;
- 1928 рік — у Києві відбувається прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора";
- 1940 рік — розпочинається один з етапів депортації із західних областей України, виселено майже 320 тис. осіб;
- 1943 рік — у Вашингтоні відкривають меморіал Томаса Джефферсона;
- 1953 рік — виходить перша книжка "бондіани" Яна Флемінга — "Казино "Рояль"";
- 1960 рік — Франція здійснює випробування ядерної бомби у пустелі Сахара;
- 1967 рік — пісня "Something Stupid", записана Френком Сінатрою у дуеті зі своєю дочкою Ненсі, очолює чарт США;
- 1975 рік — зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією починається Громадянська війна в Лівані;
- 1986 рік — Іван Павло II першим серед пап відвідує синагогу;
- 1991 рік — гурт "Londonbeat" очолює американський чарт, на вершину гітпараду забралася їхня пісня "І've Been Thinking About You";
- 2004 рік — відбувається перший за 12 років після возз'єднання виступ гурту "Pixies";
- 2012 рік — Верховна Рада ухвалює Кримінальний процесуальний кодекс України;
- 2014 рік — в.о. президента України Олександр Турчинов оголошує Антитерористичну операцію на сході України.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 квітня
Які завтра іменини: Інокентій, Веніамин, Акакій, Іпатій, Влас, Яків.
Талісманом людини, народженої 13 квітня, є лал (шпінель). Це рідкісний мінерал, який відрізняється багатою палітрою відтінків. Шпінель здавна вважався каменем мандрівників, а також тих людей, яким потрібно ухвалювати швидкі рішення. Також вірили, що він здатний притягувати і формувати талан.
Цього дня народилися:
- 1887 рік — український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно Іван Кавалерідзе;
- 1896 рік — український графік і живописець, громадський діяч, воїн Легіону УСС Лев Ґец;
- 1936 рік — українська дитяча письменниця, перекладачка Оксана Іваненко;
- 1949 рік — український поет, критик, літературознавець, педагог Юрій Ковалів;
- 1995 рік — український піаніст, композитор і професор Саламанського університету Богдан Сироїд.
Який завтра день в Україні і світі
13 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день подяки рослинам (International Plant Appreciation Day). Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.
Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.
Також 13 квітня День гри Скраббл (Ерудит в Україні). Цю гру вигадав архітектор Альфред Баттс 1938 року. Він винайшов цілий ряд логічних ігор, тому саме на честь його дня народження святкується день гри Скраббл. Назва гри перекладається з англійської мови як "ритися у чомусь". Це настільне змагання у складанні слів з літер, які надаються гравцеві. В Ерудит може грати від 2 до 4 людей протягом однієї години. Завдяки Скраббл можна підвищити рівень володіння мовою, покращити спостережливість.
А ще 13 квітня святкують Всесвітній день рок-н-ролу. Хоча це і неофіційне свято, але воно поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Швидко ця музика розповсюдилася до інших країн. Для багатьох людей вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту.
Витоки рок-н-ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики.