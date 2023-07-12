Яке завтра, 13 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 липня, Міжнародний день гірських порід. Віряни вшановують Собор дванадцяти апостолів. До Нового року залишився 171 день.

13 липня 2023 року — четвер. 505-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 липня, церковне свято

13 липня в церковному календарі – Собор дванадцяти апостолів. Цього дня вшановуються дванадцять найближчих учнів Ісуса Христа. Всіх їх називали апостолами. Вони подорожували світом і проповідували християнство. Дванадцять апостолів: Петро та його брат Андрій, Іоанн Богослов із братом Яковом, Левій, Варфоломій, Матвій із братом Яковом Алфєєвим, Фаддей, Фома, Симон та Іуда Іскаріот. Останнього після його зради Ісуса Христа, замінив апостол Матвій.

Що не можна робити цього дня

Не варто думати про погані події, згадувати образи.

Не можна сваритися і сперечатися з близькими людьми.

Прибирання та прання під забороною, але іншою фізичною працею можна займатися.

Народні прикмети і традиції на 13 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмари жовтого кольору на дощ, сірого — на сильний вітер, білого — погода буде сухою і теплою;

вранці випало багато роси — скоро підуть дощі;

на сонці гріються жаби — чекайте на сильну спеку;

зозуля все ще кує — літо буде затяжним і спекотним.

13 липня на сонці гріються жаби — чекайте на сильну спеку / Фото: Pexels

Особливо корисними 13 липня вважалися курячі яйця. Наші предки вважали їх символом життя та сонця. Тому обов'язково з'їдали хоча б одне варене яйце. Дівчата проводили особливий ритуал на щасливе майбутнє: надягали червоне намисто і носили цілий день, ввечері намисто пострібно було кинути в річку.

Погода на 13 липня

Завтра, 13 липня, в Києві ясно лише вранці, без опадів. У Львові очікується похмура погода, всю другу половину дня дощитиме. У Харкові вже зранку хмари закриють небо, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +19 вночі. У Львові — +25 вдень та +18 вночі. У Харкові — +27 вдень та +14 вночі. В Одесі — +31 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 13 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 липня:

1260 рік — відбувається битва біля озера Дурбе, де армія Тевтонського Ордена зазнає найбільшої поразки в XIII столітті;

1772 рік — Джеймс Кук починає перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;

1837 рік — королева Вікторія переїжджає в Букінгемський палац, який стає основною резиденцією королів Великої Британії;

1870 рік — князь Отто фон Бісмарк, розіславши з Бад-Емса дворами Європи телеграму з складеним ним в принизливому для Французької імперії дусі комюніке про минулі в цьому німецькому містечку переговори прусського короля Вільгельма I з французьким посланцем Вінсентом Бенедетті, здійснює свою знамениту і підступну провокацію, що входить до історії як "Емська депеша";

1885 рік — в Амстердамі відкривають Державний музей;

1897 рік — Гульєльмо Марконі отримує патент на радіо;

1908 рік — у Лондоні відкриваються IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;

1920 рік — створюють товариство Червоного Хреста України;

1923 рік — Британський парламент схвал.є внесений леді Астор закон, що забороняє продаж алкоголю особам, молодшим 18 років;

1930 рік — розпочинається перший чемпіонат світу з футболу в Уругваї;

1938 рік — перший телетеатр відкривається в Бостоні;

1939 рік — Френк Сінатра записує свою першу платівку з піснею "From the Bottom of My Heart";

1944 рік — завершується наймасштабніша повітряно-десантна операція американсько-британських військ під час Другої світової війни — операції "Оверлорд" (висаджування в Нормандії);

1947 рік — у Парижі міністри закордонних справ європейських країн погоджуються прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом;

1949 рік — Папа Римський Пій XII оголошує, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступає в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви;

1951 рік — в Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II починається будівництво будівлі Королівського Національного Театру;

1956 рік — закладають наріжний камінь "Кармеліта", який стає першим на Близькому Сході метрополітеном, розташованим в місті Хайфа, Ізраїль;

1966 рік — на екрани США виходить фільм "Як украсти мільйон" з Одрі Гепберн і Пітером О'тулом в головних ролях;

1973 рік — виходить перший альбом гурту "Queen".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 липня

Які завтра іменини: Пилип, Петро, Іван, Андрій.

Талісманом людини, народженої 13 липня, є нефрит. Камінь, який відомий людству ще з часів неоліта. В бронзовому віці нефрит використовували для виготовлення міцної зброї, амулетів. В Давньому Китаї вірили, що нефрит це символ абсолютної гармонії та чистоти.

Цього дня народилися:

1874 рік — український письменник Марко Черемшина;

1938 рік — український композитор і музикознавець, Герой України, лавреат Шевченківської премії Мирослав Скорик;

1976 рік — український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст Олег Сенцов.

Який завтра день в Україні і світі

13 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день гірських порід / Фото: Pexels

13 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день гірських порід. Це данина поваги геологічним породам. Дата покликана сприяти глобальному розумінню важливої ролі гірських порід, які охоплюють відразу три категорії: магматичні, осадові, метаморфічні. Дуже важливо підвищити обізнанність людства про значення гірських порід, стимулювати інтерес до їх вивчення.

Також 13 липня Всесвітній день року (в Бразилії свято називають Dia Mundial Do Rock). Дата популярна переважно в Бразилії, де і було створене свято. День обрали на честь вшанування рок-музики і пам'яті культового благодійного концерту Live Aid 1985 року, під час якого вдалося зібрати кошти для допомоги людей, що голодують в Ефіопії. Обрали його відповідно до коментаря Філа Коллінза, відомого музиканта, який виступав на цьому концерті. Він висловив побажання, щоб свято святкували саме 13 липня як Всесвітній день року.

Рок-музика зародилася в США. Спочатку це був рок-н-ролл, який пізніше розділився на велику кількість різноманітних жанрів. Історія року сягає кінця 1940-х — початку 1950-х років. А ось британський варіант року з'явився лише наприкінці 1950-х, а в середині 1960-х зробив значний внесок у Британське середовище.

А ще 13 липня День музики в перукарнях. Хоча це і неофіційне, проте дуже цікаве і позитивне свято, яке було започатковане 2005 року. Дату обрали на честь впровадження музичного супроводу під час перукарської роботи. Сталося це в США 1945 року. Тоді американка Една Мей Андерсон організувала жіночий гурт і рух для розвитку музики в перукарнях.