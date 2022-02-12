Яке завтра, 13 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 13 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 лютого 2022 року – неділя. Цього дня святкують Всесвітній день шлюбу, День народження кінокамери, Всесвітній день радіо, День подруг і Міжнародний день прийняття себе. В православному календарі день пам’яті мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

До Нового року залишився 321 день.

Яке завтра свято в Україні і світі

В другу неділю лютого в Україні та світі святкують Всесвітній день шлюбу. 2022 року свято припадає на 13 лютого. З’явилося воно в США 1983 року. Ініціатором створення свята виступило кілька сімейних пар, які жили в штаті Луїзіана, щоб покращити шлюбні відносини. Ідею підтримала організація Worldwide Marriage Encounter і встановила дату святкування.

Щороку 13 лютого святкують День народження кінокамери. Патент на неї 1895 року отримали брати-винахідники Луї і Огюст Люм’єри. Свій винахід вони назвали сінематографом. Створили вони його на основі кінескопу (винайшов Томас Едісон). Це виріб, який дозволяв дивитися на зображення через маленький отвір. Але користуватися кінескопом могла лише одна людина, що було не дуже комфортно. А сінематограф міг не лише проєктувати, а ще й копіювати і знімати зображення.

13 лютого святкують Всесвітній день радіо / Pexels

А ще 13 лютого святкують Всесвітній день радіо. Ініціатором утворення свята стало ЮНЕСКО 2011 року, а ООН офіційно затвердив подію 2013 року. Радіо було винайдено одночасно кількома вченими, які займалися практичними дослідженнями електромагнітних хваль наприкінці 1800 років. Тому важко віддати одній людині звання винахідника цього виробу.

13 лютого святкують дуже важливе свято Міжнародний день прийняття себе (International Natural Day). Цього дня люди турбуються про своє здоров’я і власне самопочуття, сприймаючи себе такими як вони є. Дату обрали не випадково. Адже дуже важливо полюбити себе напередодні Дня всіх Закоханих. Засновницею свята стала Сана Джівані і вона розробила концепцію любові до себе 2011 року. В дитинстві вона захворіла на алопецію (повне випадіння волосся) та відчула знущання з боку інших дітей. Та дівчина працювала над власними моральними поглядами і змогла прийняти та полюбити себе.

13 лютого святкують Міжнародний день жіночої дружби / Pexels

13 лютого ще святкують День подруг або Міжнародний день жіночої дружби (Galentine’s Day). Це неофіційне свято, яке створене за принципом Дня святого Валентина. Подруги збираються разом, щоб відсвяткувати свою дружбу. Історія святкування цього дня починається з серіалу “Парки і зони відпочинку” (2009 рік початок показу). Головна героїня вигадує власне свято “Galentine’s Day”, поєднавши ідіому “gal pals” (в перекладі “подруги”) та “День Валентина”.

Які завтра свята ще в світі:

Міжнародний день презерватива;

День поміняти ім’я;

День шаленого кохання до себе;

Міжнародний день шаурми.

Яке завтра, 13 лютого, церковне свято

13 лютого - день пам’яті мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії / https://azbyka.ru/

13 лютого в церковному календарі – день пам’яті мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії. Їх було зараховано до лику святих через те, що вони постраждали за свою віру у Христа.

Кір працював лікарем, але він вмів лікувати не лише тілесні рани, але й душевні, завдяки вірі, молитві і зверненню до Господа. Іоанн служив у війську та познайомився з Кіром, коли навернувся до християнства. Афанасія та її дочки завжди були вірними Богу, за що їх і було схоплено.

Кір та Іоанн пробралися до темниці, де сиділи ув’язнені Афанасія та її дочки, щоб зміцнити віру мучениць і помолитися за них. Коли Сіріан, який схопив жінок, дізнався про це, то схопив також Іоанна і Кіра. Він піддав їх страшним мукам, щоб змусити відвернутися від Христа. Всі муки винесли Афанасія і її дочки, через що їх потім стратили. Подвижників Кіра і Іоанна Сіріан катував ще довше. Але все марно. Святі померли, так і не змінивши своєї віри.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 лютого

Які завтра іменини: Віктор, Афанасій, Іван, Микита, Ілля, Вікторія.

Талісманом людини, народженої 13 лютого є котяче око. Камінь дуже схожий на око кішки, має посередині смужку. Котяче око дуже дорогоцінний камінь, який цінувався своїми магічними і лікувальними властивостями з давніх давен. Найбільше котяче око знайшли 1828 року в Ріо-де-Жанейро.

В цей день народилися:

1784 рік – український письменник, вчений і театральний діяч Микола Гнідич;

1849 рік – український статистик, економіст, соціолог Федір Щербина;

1892 рік – українська співачка Марія Литвиненко-Вольгемут;

1903 рік – французький письменник Жорж Сімеон;

1904 рік – український політик Данило Скоропадський;

1909 рік – український кінорежисер Віктор Іванов;

1933 рік – український актор Лев Перфілов;

1938 рік – український поет, журналіст Василь Коваленко;

1948 рік – український письменник, сценарист, драматург Богдан Жолдак;

1956 рік – басист культового британського гурту “Joy Division” Пітер Хук;

1974 рік – колишній учасник англійського поп-гурту “Take That”, нині займається сольною кар'єрою Роббі Вільямс.

Що не можна робити в цей день

13 лютого забороняється виходити з дому пізно ввечері.

Краще не братися за серйозну фізичну роботу.

13 лютого не можна відмовляти нужденним в допомозі.

Не варто мести в хаті, бо можна вимести своє щастя.

Народні прикмети і традиції на 13 лютого

13 лютого горобці почали утеплювати гнізда, варто чекати похолодання / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: на сонці кола до урожайного року;

якщо 13 лютого ясна ніч, наступного дня погода буде сонячною;

якщо горобці почали утеплювати гнізда, варто чекати похолодання;

голосно каркають ворони до заметілі;

іній на деревах до ясної ночі.

Наші пращури вірили, що людина, яка народилася 13 лютого буде хорошим ремісником і любитиме мистецтво. А ще, за повір’ям, якщо 13 лютого випадає на п’ятницю, то це буде нещасливий день.

Погода на завтра, 13 лютого

Завтра, 13 лютого, в Києві ясно і без опадів. У Львові опадів не очікується, весь день сонячна погода. В Одесі ясно, без опадів. В Харкові ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +4 вдень і -3 вночі. В Львові +5 вдень і -4 вночі. В Одесі +3 вдень і -2 вночі. В Харкові +1 вдень і -7 вночі.

Пам’ятні дати 13 лютого

13 лютого 2021 року в Україні завдяки сучасним технологіям відтворили справжнє обличчя Ярослава Мудрого / УНІАН

В цей день рік тому в Україні завдяки сучасним технологіям відтворили справжнє обличчя Ярослава Мудрого, а у Танзанії знаходять наскельні малюнки “прибульців” з головами буйволів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 лютого:

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