Яке завтра, 13 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 13 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 січня 2022 року – четвер. Українці збираються родинами для святкування Щедрого вечора або преподобної Маланії (Маланка). Потім гурти дітей та молоді ходять щедрувати. Цього дня 1936 року завершується Варшавський процес, за результатами якого Степан Бандера та 11 інших звинувачених були засуджені за приналежність до ОУН, а 2010 року Апеляційним судом Києва за поданням СБУ керівники більшовицького тоталітарного режиму були визнані винними у геноциді українського народу, Голодоморі 1932-33 років.

До Нового року залишилось 352 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

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13 січня святкують День гумової качечки. Ця неординарна подія з’явилася на батьківщині яскравої іграшки – в США. Гумова качечка має багато прихильників, які намагаються щороку святкувати цей день, а також хизуються своїми колекціями цих іграшок.

Гумова качечка упродовж багатьох десятиліть використовується батьками під час ванних процедур малюка, щоб він почував себе в безпеці. Тому сьогодні багато дорослих асоціюють іграшку зі своїм щасливим дитинством.

13 січня святкується День гумової качечки / Pexels

Виготовляти гумові качечки почали в кінці XIX століття, а запатентували їх 1928 року. На той час іграшки робили важчими за сучасні, щоб вони не переверталися у воді. 1970 року Джим Герсон, американський актор, який виконував роль ляльки Ерні у відомій в США дитячій передачі “Вулиця Сезам” виконав пісню “Гумове каченя”. Цікаво, що вона навіть посіла 16 місце у хіт-параді Billboard Hot 100. Звичайно, на попит іграшки це також вплинуло позитивно.

Сьогодні гумові качечки дуже популярні серед колекціонерів усього світу. І за унікальні моделі цієї іграшки вони готові віддати чималі кошти. Цікавий факт: 2001 року з’явилася інформація про те, що королева Великої Британії Єлизавета II полюбляє купатися зі своєю улюбленою гумовою качечкою. А 2013 року цю іграшку включили до американської зали слави зі статусом довготривалої популярності.

Яке завтра свято ще в світі:

День “Зроби свою мрію реальністю”;

День Конституції в Монголії;

Корейсько-американський день в США;

Національний день без глютену в США;

Національний день персика Мельба в США;

Національний день гіперчутливості у Франції.

Яке завтра, 13 січня, церковне свято

13 січня - Щедрий вечір, преподобної Маланії або Маланка / commons.wikimedia.org

13 січня в церковному календарі – Щедрий вечір, преподобної Маланії або Маланка. Це свято церковно-народне, деякі звичаї та обряди прийшли до нас ще з дохристиянських часів. Нинішнє ж свято, Щедрий вечір (переддень Старого Нового року) з’явилося в Україні через розбіжності в юліанському та григоріанському календарях.

До запровадження на території нашої сучасної держави григоріанського календаря Щедрий вечір святкували перед Новим роком. Після реорганізації ця дата змістилася вперед на два тижні. За старим стилем 13 січня вшановують пам’ять святої Маланії. Тому свято отримало народні і церковні традиції одночасно.

В дохристиянські часи слов’яни поклонялися богу порядку, сімейного статку та шлюбу, Ладо. У Ладо була дуже вродлива донька, яку звали Миланка. Вона була заручена з Місяцем, проте її викрав підступний змій. Ця подія принесла чимало горя богу Ладо. Він сумував так сильно, що божественне світло, яке повинне було захищати людей, згасло. Богатир Васильчик пішов визволити Миланку з полону. А коли йому це вдалося, то народ з радості почав веселитися і танцювати.

Коли до України прийшло християнство, звичне свято Миланки вирішили не скасовувати, а надати йому нового змісту. Тепер 13 січня почали вшановувати пам’ять преподобної Маланії, яка народилася в знатній римській сім’ї. Ще в дитинстві дівчинка прийняла християнство, відрізнялася тим, що прагнула світлого і непорочного життя.

Проте Маланію видали заміж проти її волі за чоловіка, якого вона не кохала. Спочатку жінка намагалася навернути його також до християнської віри, але в нього була лише одна ціль – швидше отримати спадкоємців. В сім’ї народилося двоє дітей, але вони рано померли. Лише після цього чоловік Маланії також прийняв християнство і намагався жити благочестиво.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 січня

Які завтра іменини: Давид, Йосип, Михайло, Петро, Яків, Меланія.

Талісманом людей, народжених 13 січня, є онікс. Це напівдорогоцінний камінь, який є одним з різновидом кварцу. Дуже цінується у ювелірній справі завдяки своїй пластичності. Особливою онікса вважається його смугасте забарвлення. У різних народів було суперечливе ставлення до цього каменю. Дехто його боявся, інші – вважали священним. Цікавий факт: в давнину онікс використовували оратори, щоб тренувати дикцію.

13 січня народився англійський актор Орландо Блум / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1596 рік – нідерландський художник-пейзажист Ян ван Гоєн;

1749 рік – німецький поет, живописець Фрідріх Мюллер;

1804 рік – французький графік та карикатурист Поль Гаварні;

1827 рік – український фізико-хімік, професор кафедри хімії Харківського університету, Микола Бекетов;

1845 рік – французький астроном Фелікс Тіссеран;

1864 рік – австрійський фізик, лавреат Нобелівської премії Він Вільгельм;

1877 рік – український інженер-конструктор, винахідник, перший український авіатор Левко Мацієвич;

1877 рік – американська співачка, акторка та комедіантка українського походження Софі Такер;

1893 рік – український військовий діяч Павло Гарячий;

1894 рік – провідний діяч ОУН, громадський діяч, науковець, журналіст Євген Онацький;

1904 рік – український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження Натан Мільштейн;

1977 рік – англійський актор Орландо Блум.

Що не можна робити цього дня

13 січня заборонялося позичати гроші навіть найближчим людям, бо потім будете ходити в боргах.

Не можна лаятися та сваритися на Щедрий вечір, адже тільки мирна та спокійна атмосфера є запорукою щастя в сім’ї.

За святковий стіл не можна сідати в брудному одязі, адже тоді доля буде “ не чиста”;

Цього дня не варто тримати злобу на інших людей, якщо ви з кимось посварилися, потрібно обов’язково помиритися.

13 січня краще не виносити сміття, тому що разом з ним викинете і своє щастя.

Народні прикмети і традиції на 13 січня

Якщо 13 січня сильна хуртовина, буде хороший урожай горіхів / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: на вулиці сильний туман – в Новому році вас чекає щастя, а урожай буде багатим;

якщо 13 січня сильна хуртовина, буде хороший урожай горіхів;

небо зоряне – будуть гриби та ягоди;

13 січня відлига, значить літо дощовим буде;

якщо на Маланки місяць-молодик, то навесні ріки з берегів не вийдуть;

сонце високо стоїть – варто чекати на хороший урожай на садовину.

На свято Маланки у наших предків існувало чимало цікавих народних прикмет та повір’їв. Ніч перед днем Василя (Старим Новий роком) вважалась особливою і чарівною, тому люди намагалися загадати бажання, адже воно обов’язково здійсниться.

На Щедрий вечір знову їли кутю, а також ставили багатий святковий стіл. На відміну від куті, яку готували на Святвечір перед Різдвом, ця була не пісною. Господині обов’язково додавали вершки, молоко, вершкове масло, горішки, родзинки, мак і мед. Існувало повір’я: чим багатший на Щедрий вечір стіл, тим кращим буде прийдешній рік. Цього дня не готували рибні страви, тому що вважали, що інакше щастя “попливе” з дому геть. А от м’ясні страви були доречними. Особливо любили наші пращури свинину. Також часто готували холодець, вареники зі шкварками, домашню ковбасу, кров’янку, пироги і млинці.

Від хати до хати після Щедрої куті ходили щедрувальники. Їх потрібно було запросити до себе, адже тоді можна розраховувати, що наступний рік буде багатим та щасливим. Разом із щедрівками ставили обрядову виставу “ведення Маланки”. В ній брали участь лише молодики, які перевдягалися, веселилися і бажали господарям щасливого нового року. Також існувало повір’я, що сон, який присниться в ніч проти 14 січня стане віщим.

Наші предки вважали, що дітям, які народилися 13 січня, неймовірно пощастило у житті, тому що Бог наділяє їх даром передбачення. Жінки в старовину намагалися особливо стежити за своєю зовнішністю в цей день, адже вважалося, що як проведеш 13 січня, таким буде весь рік.

Погода на завтра, 13 січня

Завтра, 13 січня, в Києві зранку безхмарна погода, яка до середини дня зміниться на похмуру, увечері можливий дрібний сніг. У Львові хмари з самого ранку, більша частина дня без опадів, але увечері піде дрібний дощ. В Одесі сонячно та без опадів. В Харкові хмарно, вдень можливий дрібний сніг, який припинеться до вечора.

Температура повітря в Києві 13 січня -1 вдень та -12 вночі. У Львові вночі -9, а вдень до +1. В Одесі вдень -3, вночі очікується до -11. В Харкові -11 вдень та -15 вночі.

Пам’ятні дати 13 січня

13 січня 2021 року Україна входить в топ-15 нещасливих країн світу / Pexels

Цього дня рік тому Україна входить в топ-15 нещасливих країн світу, а уряд запроваджує державне регулювання цін на газ.

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 січня: