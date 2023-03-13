Яке завтра, 14 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 березня 2023 — вівторок. 384-й день війни в Україні.

Яке завтра, 14 березня, церковне свято

14 березня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобномучениці Євдокії. Вона була настоятелькою монастиря в Сирії, ранньо-християнською святою та мученицею. За походженням була самаритянкою, жила в місті Геліополіс (Келесирія — сучасний Баальбек).

В юності Євдокія була дуже вродливою дівчиною і жила розпусним життям. Якось до міста прибув Герман, який був настоятелем чоловічого та жіночого монастирів, він заночував в одному домі. Вночі він довго молився та читав Святе Письмо. Його голос розбудив Євдокію, яка спала у сусідній кімнаті. Дівчина почала прислухатися до його слів.

Наступного дня вона покликала Германа і прийняла хрещення після розмови з ним. Потім роздала своє майно і пішла з ним до жіночого монастиря. Незабаром навіть стала його настоятелькою. Завдяки благочестивому життю Бог наділив Євдокію чудесами. Коли про це довідався поганський управитель Геліополя Вінкентій, то наказав зарубати жінку мечем. Після свого покаяння жінка прожила ще 56 років і померла мученицькою смертю 120 року.

Що не можна робити цього дня

Краще утриматися від зайвої скорботи.

Не рекомендується писати поминальні записки з іменами людей, які не були хрещеними.

Поминати покійних заборонено спиртними напоями.

Народні прикмети і традиції на 14 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясна погода означає, що рік буде хорошим;

якщо дме південний вітер, значить літо буде дощовим;

йде сніг 14 березня — буде хороший врожай грибів восени;

заметіль означає, що буде затяжна весна;

курочка напилася з калюжі, весна прийде рано.

14 березня курочка напилася з калюжі, весна прийде рано / Фото: Pexels

В народному календарі цей день називали "Євдокія Плющиха" або "Явдоха". Це ім'я асоціюється з покровителькою природи і означає, що пробудилася життєдайна сила землі. Наші предки вважали, що цього дня можна побачити, яким буде літо. Казали навіть "Яка Явдоха, таке і літо". Селяни вже починали городні роботи, оглядали та ремонтували потрібні для садових робіт інструменти.

Погода на 14 березня

Завтра, 14 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро з самого ранку, опадів не очікується. У Харкові хмарно, ввечері небо може очиститися, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +4 вночі. У Львові +12 вдень та +7 вночі. У Харкові +8 вдень та 0 вночі. В Одесі +8 вдень та +5 вночі.

Пам’ятні дати 14 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 березня:

1489 рік — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції;

1492 рік — кастильська королева Ізабелла наказує вислати 150 тисяч євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво;

1839 рік — виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використовує термін "фотографія";

1900 рік — закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грама чистого золота;

1914 рік — льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснюють перший авіапереліт з Києва до Одеси;

1917 рік — у Києві розпочинається З'їзд кооператорів Київщини;

1923 рік — Рада Послів держав Антанти ухвалює остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію;

1939 рік — проголошена Перша словацька республіка, розпалася спільна держава чехів і словаків;

1939 рік — Угорщина розпочинає війну проти Карпатської України;

1956 рік — Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;

1958 рік — сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 рік — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ — прапор України;

1994 рік — випущено реліз Linux 1.0.0;

2014 рік — у Харкові на Римарській вулиці стається перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;

2014 рік — перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибувають на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 березня

Які завтра іменини: Антон, Давид, Никифор, Євдокія, Антоніна, Мар'яна.

Талісманом людини, народженої 14 березня, є берил. Цьому самоцвіту присвячено чимало переказів та повір'їв. Про берил згадують в поезії та фольклорі багатьох країн світу. Назва його походить від латинського слова. Здавна люди вірили, що берил надає своєму власнику привітність і життєрадісність.

Цього дня народилися:

1821 рік — український композитор, мемуарист Петро Селецький;

1872 рік — український живописець і педагог Олекса Новаківський;

1891 рік — видатний український актор і режисер Амвросій Бучма;

1897 рік — український письменник (поет, перекладач, літературознавець), політичний діяч Василь Атаманюк;

1908 рік — кобзар із Чорної гори Чуприна Олексій Сергійович;

1937 рік — український режисер та актор Володимир Савельєв;

1940 рік — перекладач, письменник, літературний редактор Шовкун Віктор Йосипович.

Який завтра день в Україні і світі

14 березня в Україні святкують День українського добровольця / Фото: Associated Press

14 березня в Україні святкують День українського добровольця. Це досить молода дата, яка була створена 17 січня 2017 року Верховною Радою. Обрали цей день невипадково, адже саме 14 березня в Нову Петрівку прибули перші добровольці з Майдану 2014 року для бойової підготовки. Головна мета Дня українського добровольця у зміцнені патріотичного духу, подяки воїнам, які стали добровольцями у боротьбі за збереження суверенітету України.

Також 14 березня — Міжнародний день математики. Це досить нове наукове свято, яке було створене Міжнародним математичним союзом в листопаді 2019 року на конференції ЮНЕСКО. Дату обрали на честь святкування числа "Пі". Вперше День математики відсвяткували 2020 року. 2021 року лозунгом свята була фраза: "Математика для кращого світу".

А ще 14 березня святкують Міжнародний день боротьби проти гребель (Міжнародний день річок). Подія була започаткована американською організацією Міжнародна мережа річок 1997 року. Цей рух проти гребель підтримало понад 20 країн. Головна мета цього дня в підвищенні поінформованості суспільства щодо негативного впливу гребель на екосистему річок і залучення людства на боротьбу з греблями.

14 березня — Міжнародний день числа "Пі". Свято вигадав фізик Ларрі Шоу 1987 року. Число "Пі" — відношення довжини кола до діаметра. Його знали ще в даньому світі. Точно його підрахував Архімед, а знак числа "Пі" виник 1706 року. Початок математичної константи 3.14, а це збігається з американською системою дат, коли спочатку вводять місяць, а потім число. Саме тому святкування 14 березня.

Також 14 березня День генія (Свято вчених) — Celebrate Scientists Day, Genius Day. Започаткували його на честь Альберта Ейнштейна, а за дату святкування обрали день народження вченого (14 березня 1879 року). Ейнштейн відомий як засновник теорії відносності, він був нобелівським лауреатом. А журнал Time проголосив його Людиною століття. Цікаво, що його мозок зберегли для досліджень після смерті вченого.

Великий фізик завжди наголошував, що потрібно шукати цінності, а не успіх. Також він вважав, що уява краще за знання і вчив людство, що це цілком нормально — помилятися.

А ще 14 березня Міжнародний день запитань. Цей день спонукає людей ставити запитання, на які хочеш отримати відповідь. Це сприяє допитливості, мотивує до навчання. Присвятили Міжнародний день запитань дню народження Альберта Ейнштейна.

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