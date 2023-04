Яке завтра, 14 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 квітня 2023 — п’ятниця. 415-й день війни в Україні.

Яке завтра, 14 квітня, церковне свято

14 квітня в церковному календарі – день пам’яті Марії Єгипетської. Свята народилася в середині V століття в Єгипті. У віці 12 років покинула батьківську домівку, щоб вирушити до Олександрії. Вела блудливе життя за молодості, але потім покаялася. Сталося це тоді, коли Марія і інші прочани відвідали Храм Гробу Господнього. На вході вона зрозуміла, що вела грішне життя. Відтоді поселилася дівчина в пустелі, щоденно молилася і спокутувала свої гріхи майже 50 років.

Що не можна робити цього дня

Не грішіть обжерливістю — вживайте просту і пісну їжу.

Не плануйте важливі справи.

Не танцюйте і не співайте, краще помолитися.

Не можна лихословити, лаятися, ображати інших.

Не пийте алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 14 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: 14 квітня гроза, значить літо буде засушливим;

сира погода — до гарного врожаю грибів;

ясне небо вночі — на хороший урожай цього року;

розлилася вода — буде хороший сінокіс;

сині хмари — до наближення тепла;

гримить грім — буде ясне і тепле літо.

14 квітня ясне небо вночі — на хороший урожай цього року / Фото: Pexels

В давнину до цього дня у селян часто вже закінчувалися всі запаси їжі. А ще намагалися по-хорошому обдурювати сусідів. Якщо вдавалося обдурити 12 осіб, буде щастити всі 12 місяців. Дівчата ж намагалися обвести довкола пальця 9 чоловіків, щоб після заміжжя їм не зраджували.

Погода на 14 квітня

Завтра, 14 квітня, в Києві невелика хмарність, опадів не очікується. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У Харкові похмуро, опадів не передбачається. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — +13 вдень та +5 вночі. У Львові — +12 день та +5 вночі. У Харкові — +13 вдень та +6 вночі. В Одесі — +14 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 14 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 квітня:

70 рік — римські війська Тита Флавія починають облогу Єрусалима;

1611 рік — на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше звучить слово "телескоп";

1852 рік — при Університеті святого Володимира засновують Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України в Києві);

1865 рік — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно ранить американського президента Авраама Лінкольна;

1871 рік — у Німеччині засновують парламент — рейхстаг;

1894 рік — перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона;

1894 рік — у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше демонструє роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп;

1909 рік — Вільям д'Арсі створює Англо-перську нафтову компанію (нині British Petroleum);

1912 рік — найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхується з айсбергом і тоне;

1912 рік — засновують ФК "Сантус" (Сан-Паулу, Бразилія);

1927 рік — у шведському Гетеборзі сходить з конвейєра перший автомобіль "Вольво" ÖV4;

1929 рік — ректором Львівської Богословської академії стає Йосип Сліпий;

1930 рік — на екрани виходить фільм режисера Олександра Довженка "Земля";

1931 рік — проголошують Другу Іспанську республіку;

1940 рік — на Західній Україні у священників вилучають книги реєстрації шлюбів;

1970 рік — на американському пілотованому космічному кораблі "Аполлон-13" стається аварія під час польоту до Місяця;

1978 рік — у Тбілісі відбуваються масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;

1991 рік — з музею ван Гога в Амстердамі викрадають 20 картин вартістю $500 млн, проте вони були знайдені за 35 хвилин;

2003 рік — розшифровують людський геном;

2007 рік — уперше на М1 показують мультсеріал "Футурама";

2014 рік — офіційний початок АТО на сході України;

2022 рік — знищення флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсера "Москва".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 квітня

Які завтра іменини: Аврам, Юхим, Макарій, Марко, Гордій, Марія.

Талісманом людини, народженої 14 квітня, є аметист. Цей камінь був відомим вже у культурі Древнього Єгипту, Риму, Греції. Має красивий фіолетовий колір. Аметисти дуже популярні у ювелірній справі. Здавна камінь вважався одним з найбільш сильних в енергетичному плані. Він може стати надійним захисником для свого власника.

Цього дня народилися:

1888 рік — український поет і літературний діяч Нарбут Володимир Іванович;

1924 рік — українська співачка та акторка театру, Народна артистка України Марія Харченко;

1945 рік — український художник-графік, педагог Андрій Чебикін.

Який завтра день в Україні і світі

14 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день раптового сміху / Фото: Pexels

14 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день раптового сміху (International Moment of Laughter Day). Подія була вигадана письменником і оратором Іззі Гезеллом 1997 року. Головна мета цього дня — нагадати людству про користь щоденного щирого сміху, залучити до проявляння емоцій. Здавна відомо, що сміх здатний оздоровити людину, зменшити нервову напругженість допомогти боротися зі стресом. Що потрібно зробити цього дня? Обов'язково спробуйте посміятися від душі, розвеселіть друзів і рідних.

Також 14 квітня День високих досягнень (Reach as High as You Can Day). Хоча це і неофіційне, але надихаюче та позитивне свято, яке допомагає залучити до нових важливих справ, досягати кращих результатів, прагнути до успіху. А ще це чудова можливість наважитися на щось кардинально нове для себе, перестати задовільнятися малим і зробити перший крок на шляху до своєї мрії.

А ще 14 квітня святкують День "Подивись на небо". Ця подія була створена для того, щоб ми могли зупинитися, поглянути в небо і помилуватися його красою. Свято було засноване на честь основоположника організації "За просторе небо" Джека Бордера. Він був колишнім журналістом телекомпанії WBZ-TV і три десятиліття свого життя витратив на особливу місію — заохочував людей залишати свої справи на мить і просто дивитися в небо.

14 квітня Всесвітній фестиваль вівсянки. Свято щорічно припадає на другу п'ятницю квітня і проводиться у американському місті Сент-Джордж. Фестиваль триває три дні, а започаткував його працівник місцевого супермаркету Білл Гантер, який одного разу помітив як активно продається вівсянка у його рідному місті і вирішив розповісти про це світові. Цими днями жителі Сент-Джорджа влаштовують різноманітні конкурси з використанням вівсяної каші, танцюють, куштують смачні страви і розважаються.