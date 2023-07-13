Яке завтра, 14 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 липня 2023 року — п’ятниця. 506-й день війни в Україні.

Яке завтра, 14 липня, церковне свято

14 липня в церковному календарі – день пам’яті Косми і Даміана. Вони були рідними братами, які народилися в Малій Азії. Батько був язичником, але помер, коли хлопці були ще маленькими, тому їх виховувала мати Феодотія в християнській благочестивій вірі. За своє благодатне життя брати отримали в дорослому віці дар від Бога — лікувати людей силою молитви. За це Косма і Даміан плати не брали, лише просили, щоб пацієнти не грішили і зверталися до Господа.

Що не можна робити цього дня

Не можна з'ясовувати стосунки, сваритися, краще ніяк не реагувати на негативні провокації.

Не розповідайте нікому про те, що вам наснилося в ніч проти 14 липня, інакше сон не збудеться.

Не варто робити серйозні покупки чи витрачати багато грошей.

Народні прикмети і традиції на 14 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яскраво мерехтять на небі зірки, а вранці з'явилися хмари — чекайте на сильну грозу;

серп місяця має червонуватий відтінок — будуть вітри, а якщо його кінці затупилися — зливи;

вітер з заходу приносить дощові дні;

кричить сорока — до спеки;

тьмяно горить свічка — буде дощ;

у льоні миші почали вити гнізда — взимку випаде багато снігу.

14 липня кричить сорока — до спеки / Фото: Pexels

В народному календарі 14 липня називали Літніми Кузьминками, які були жіночим святом. Цього дня влаштовували спеціальні бенкети, на який були присутні лише жінки. Називалися вони братчинами. Від самого ранку варили кашу, для якої кожна дівчина і жінка приносила, що могла. Коли каша остигала, кликали: "Кузьма і Дем’ян, йдіть їсти до нас".

Погода на 14 липня

Завтра, 14 липня, в Києві похмуро до обіду, потім небо проясниться, вранці нічний дощ із грозою зміниться на дрібний дощ, який йтиме до середини дня. У Львові хмарно до вечора, вдень дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Харкові похмуро, від ранку дрібний дощ. В Одесі похмурий ранок, але вдень вже проясниться, без опадів.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +19 вночі. У Львові — +25 вдень та +16 вночі. У Харкові — +23 вдень та +19 вночі. В Одесі — +30 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 14 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 липня:

1021 рік — Митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває і прославляє мощі святих князів Бориса та Гліба і встановлює день вшанування їх пам'яті;

1099 рік — учасники Першого хрестового походу беруть штурмом Єрусалим і вирізають майже всіх мусульман і євреїв (близько 40 тисяч осіб), спалюють мечеті та синагоги;

1789 рік — повсталі парижани беруть штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію;

1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова);

1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая;

1945 рік — новий уряд Королівства Італія задекларував стан війни з Японською імперією;

1969 рік — розпочинається футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;

2000 рік — Георгій Ґонґадзе офіційно звертається до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому викладає факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб;

2022 рік — відбувається масовий ракетний удар по Україні, зокрема по Вінниці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 липня

Які завтра іменини: Дем'ян, Ангелина, Петро, Никодим, Кузьма.

Талісманом людини, народженої 14 липня, є топаз. Дорогоцінний камінь, який відрізняється чистим блакитним кольором та високою твердістю. Здавна вважалося, що блакитний топаз допомагає його власнику стати спокійнішим, більш розсудливим.

Цього дня народилися:

1897 рік — український поет, прозаїк, публіцист, драматург, перекладач, літературознавець, журналіст, історик, видавець Мирослав Ірчан;

1943 рік — український науковець, педагог, винахідник Іван Пуховий;

1993 рік — український письменник, блогер, мандрівник, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.

Який завтра день в Україні і світі

14 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день небінарних людей / Фото: Pexels

14 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день небінарних людей. Хоча це доволі молода, але дуже важлива подія, яка вперше з'явилася 2012 року. Небінарна гендерна ідентичність означає, що людина усвідомлює себе поза межею гендерного бінаризму (традиційного розділення на жіночу та чоловічу стать). Небінарні особистості можуть мати декілька статей або не мати взагалі жодної (агендерність). Варто зауважити, що гендер не пов'язаний з адроґінністю та сексуальною орієнтацією.

Також 14 липня День обізнаності про акул. Важлива екологічна подія, яка має за мету привернути увагу людства до цих особливих тварин, покращити поінформованість щодо ролі риб для планети Земля, спростування міфів про те, що акули є морськими монстрами. Наразі близько чверті різновидів акул перебувають на межі вимирання. І причиною цього є люди. Адже на рік людина знищує приблизно 80 мільйонів акул. Зникнення цих риб може спричинити підвищення рівня вуглекислого газу у воді, що зруйнує рифи, тотально забруднить океани та моря.

А ще 14 липня святкують Всесвітній день шашлику або Всесвітній день смаженого м'яса. Припадає свято на другу п'ятницю липня і є досить популярним серед різних народів. Вперше страва під назвою "шашлик" з'явилася у кочових племен Азії, проте подібно м'ясо готували і в інших народів. Насправді можна сказати, що коріння страви йде набагато глибше в історію, адже ще первісні люди готували м'ясо на багатті.