Яке завтра, 14 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 лютого 2022 року – понеділок. Цього дня святкують День святого Валентина або Свято Закоханих. Щороку пари всього світу дарують один одному 14 лютого “валентинки” – особливі листівки з освідченням у коханні. Також цей день чудова можливість розповісти про свої почуття.
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Яке завтра свято в Україні і світі
14 лютого святкують День святого Валентина (Свято Закоханих). Це дуже тепла і ніжна подія, яка об’єднує всі пари на Землі. Важливим атрибутом свята вважається особлива листівка “валентинка”. Часто їх виготовляють у формі серця та зображують на них милих звірят або ангелочків. 14 лютого у світі відбувається велика кількість освідчень у коханні та пропозицій руки і серця.
Свято виникло дуже давно і бере свій початок від язичницької події, яка носила назву Луперкалія. У Давньому Римі цього дня шанували бога Фавна (його ще називали Луперком), який був захисником пасовищ і лісів. Всередині лютого римляни спочатку очищували свої оселі, а потім посипали підлогу пщеницею і сіллю. Вважалося, що Луперкалія – свято родючості. Дитяча смертність в ті роки була дуже високою, а тому воно мало особливо велике значення.
В свято Луперкалії жерці приносили богам жертв, зокрема, кіз (для родючості) і собак (для очищення духовного). Шкіру тварин нарізали смужками, вимочували у воді, утворюючи батоги. Ними шмагали всіх молодих дівчат, які зустрінуться на шляху. Жінки охоче підставлялися під удари, адже вважалося, що після цього обов’язково завагітнієш.
А ще всі неодружені повинні були створити пару для продовження роду. Часто це були зовсім незнайомі люди. Існувала навіть своєрідна лотерея. Жінки писали своє ім’я на клаптику паперу і кидали його до високої урни. Чоловіки діставали клаптики і повинні були створити пару з тою жінкою, чиє ім’я витягнули. Всі святкові дні можна було провести у веселощах та коханні. А якщо союз виявиться вдалим, то навіть створити справжню сім’ю.
Луперкалія було дуже популярним святом, а тому люди не хотіли від нього відмовлятися навіть з приходом християнства. 496 року наказом очільника Римської церкви Папи Геласія I ця еротична подія була скасована.
Але людей це не влаштовувало. Тому, за легендою, було створено нове свято – день святого Валентина. Він був християнським священником, якого стратив імператор Клавдій II. Правитель вважав, що чоловіки стають кращими воїнами, якщо не одружуються. Тому ним був виданий закон, згідно з яким воїни не могли створювати сім’ї. Але навіть імператор не міг заборонити кохання, тому чоловіки одружувалися на своїх других половинках таємно. А вінчав пари саме святий Валентин. В середині лютого 270 року імператору стало про це відомо і він наказав заарештувати та стратити священника.
А ще 14 лютого святкують Міжнародний день дарування книг. Подія з’явилася в США 2014 року, коли власниця сайту, де продавались дитячі книги, Еммі Бродмур поділилась ідеєю добровільного обміну книгами. Мета цього свята – зацікавити людей новими книгами, а також посилити інтерес до бібліотек. 14 лютого прийнято дарувати книги своїм друзям, близьким та просто знайомим. Цікавий факт: найважча у світі книга “Суперкнига” має вагу 253 кг. Її довжина перевищує 3 метри.
Щороку в другий понеділок лютого – Міжнародний день боротьби з епілепсією. 2022 року подія випадає на 14 лютого. Епілепсія є неінфекційним хронічним захворюванням мозку, від якого страждає близько 50 млн людей по всьому світі. Ця хвороба характеризується періодичними нападами зі втратою свідомості і судомами. Вони пов’язані зі зміною ритму електричних імпульсів, які генерує наш мозок.
Здавна епілепсія вважалась загадковою хворобою. На жаль, в багатьох країнах світу ставлення до неї не змінилося. Тому ця подія є дуже важливою. Вона допомагає людям краще зрозуміти, що таке епілепсія, як розвивається хвороба і як з нею жити.
14 лютого у світі святкують День колеса огляду. Це улюблений багатьма людьми атракціон, за допомогою якого можна піднятися на висоту і милуватися краєвидами. 1893 року у Чикаго з’явилося перше оглядове колесо. Його винахідником був американець Джордж Вашингтон Гейл Ферріс. 2021 року у Дубаї побудували найбільше на сьогоднішній день колесо огляду, висотою 210 метрів.
14 лютого своє професійне свято святкують всі комп’ютерники, адже це День комп'ютерника. Дату обрали не випадково. Адже 1946 року саме 14 лютого був створений перший у світі електронний комп’ютер ENIAC, щоб виконувати різноманітні розрахунки, видавати відповіді на запитання. Цього дня прийнято вітати всіх тих, хто так чи інакше пов’язаний зі сферою інформаційних технологій. В Україні свято вперше відсвяткували 2009 року.
А ще 14 лютого святкують Всесвітній день зцілення звуком (World Sound Healing day). Цей рух був створений для досягнення душевного спокою і гармонії за допомогою музики або різноманітних звуків. Запровадив це цікаве свято Джонатан Голдмен (за походженням американець). Він був відомим музикантом та композитором. З 2003 року він випустив кілька творів про зцілення звуком.
14 лютого важливий день для всіх дівчат та жінок – V-day (день руху за пропаганду припинення насильства по відношенню до жінок і дівчаток). Заснувала його Ів Енслер (американська письменниця і драматургиня). Глобального характеру подія набула 1998 року.
А в Україні 14 лютого святкують День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Саме в цей день 1994 року було підписано наказ про створення спеціальних військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Це дуже нелегка і небезпечна професія, адже військові, які пов’язані з цією сферою, займаються захистом населення від небезпечного впливу хімічно, радіаційної чи біологічної зброї.
Які завтра свята ще в світі:
- День батька за ісламською традицією;
- День донора;
- День штату Арізона і Орігон в США;
- Національний день шоколаду з кремовою начинкою в США.
Яке завтра, 14 лютого, церковне свято
14 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Трифона. Він був відомий тим, що зцілював людей та відганяв нечисту силу своїми молитвами.
Народився 232 року поблизу міста Апамеї (Мала Азія) в родині скромного селянина. Жив за християнськими правилами, допомагав нужденним і всім людям молитвами і чудотворною силою. Коли на престол зійшов імператор Декія, почалися гоніння за християнами. Під час одного з набігів схопили і святого Трифона. Навіть після жорстокого катування він не зрадив віру в Христа. А тому його стратили 2 (14) лютого 250 року.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 лютого
Які завтра іменини: Петро, Трифон, Микола, Василь і Давид.
Талісманом людини, народженої 14 лютого є хризоберил. Це дорогоцінний камінь, який часто використовують для ювелірних виробів. Хризоберил сильний магічний камінь в Індії. Вважається, що він вміє розвивати інтуїцію, оберігати від нещасть. Тому його часто носили в якості амулетів.
В цей день народилися:
- 1483 рік – чагатайський (узбецький) та індійський правитель, завойовник, письменник і поет Захір-ід-дін Мухаммед Бабур;
- 1824 рік – американський генерал Вінфілд Скотт Генкок;
- 1857 рік – український гігієніст і епідеміолог, міністр УНР Овксентій Корчак-Чепурківський;
- 1859 рік – американський інженер, створив колесо огляду Джордж Ферріс;
- 1866 рік – український вчений-історик, громадський та політичний діяч Микола Василенко;
- 1869 рік – англійський фізик, нобелівський лауреат Чарльз Томсон Ріс Вільсон;
- 1872 рік – український ортопед-травматолог Самуїл Трегубов;
- 1908 рік – український політичний діяч Петро Шелест;
- 1911 рік – українсько-словацький художник Адальберт Борецький;
- 1916 рік – японський кінорежисер Кобаясі Масакі;
- 1930 рік – український митець-графік, ілюстратор, майстер лінориту Георгій Якутович;
- 1945 рік – князь держави Ліхтенштейн Ганс-Адам II;
- 1947 рік – український письменник-фантаст Борис Штерн;
- 1976 рік – норвезька співачка Лів Крістін.
Що не можна робити в цей день
- 14 лютого забороняється байдикувати і просто лежати у ліжку.
- Не варто переїдати і зловживати алкоголем.
- 14 лютого не потрібно сваритися, лихословити.
- Не починайте нові справи.
Народні прикмети і традиції на 14 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: на небі до вечора хмари, значить найближчі дні будуть погожими;
- в ніч на 14 лютого небо вкрите зорями до швидкого приходу весни;
- погода 14 лютого вказує на те, якою буде весна: якщо тепло, то і найближчі 30 днів буде тепло;
- йде сніг на часті весняні дощі;
- якщо 14 лютого мороз, значить весна прийде пізно і буде холодною.
14 лютого обов’язково потрібно провести день з друзями, навіть якщо у вас немає пари. Адже це чудовий шанс зустріти свою другу половинку.
Погода на завтра, 14 лютого
Завтра, 14 лютого, в Києві небо ясне, без опадів. У Львові безхмарно, опадів не передбачається. В Одесі хмарно лише зранку, без опадів. В Харкові ясно і без опадів.
Температура повітря в Києві +5 вдень і -2 вночі. В Львові +7 вдень і -1 вночі. В Одесі +5 вдень і близько нуля вночі. В Харкові +2 вдень і -5 вночі.
Пам’ятні дати 14 лютого
В цей день рік тому стає відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл вдруге будуть батьками, а курс Bitcoin перевалює за позначку в 49 тисяч доларів.
Календар важливих подій в Україні та світі за 14 лютого:
- 842 рік – вважається, що цього дня народилася французька мова, коли Людовік II Німецький і Карл II Лисий приносять Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою;
- 1009 рік– перша згадка про Литву (в анналах монастиря Кведлінбург);
- 1014 рік – Папа Римський Бенедикт VIII визнає Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії;
- 1556 рік – Акбара короновано падишахом монгольської імперії;
- 1610 рік – під Смоленськом посли від Московської держави на чолі з боярином Михайлом Салтиковим домовляються з польським королем Сигізмундом II про умови обрання королевича Владислава московським царем;
- 1663 рік – Канаду оголошують королівською провінцією Франції;
- 1778 рік – прапор Сполучених Штатів вперше формально визнають іноземне військово-морське судно;
- 1779 рік – у сутичці з аборигенами Гавайських островів гине англійський мореплавець Джеймс Кук;
- 1797 рік – британська ескадра розбиває іспанський флот біля мису святого Вікентія (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримує звання контрадмірала;
- 1807 рік – при пожежі на англійському кораблі "Аякс" гине майже 300 осіб;
- 1848 рік – за мирним договором Мексика віддає Техас Сполученим Штатам;
- 1859 рік – Орегон стає 33-м штатом США;
- 1876 рік – американський винахідник Александер Белл демонструє перший побутовий телефон;
- 1879 рік – війська Чилі захоплюють порт Антофагаста, що стало одним з приводів до війни між Чилі і коаліцією Перу та Болівією;
- 1912 рік – Аризона стає 48-м американським штатом;
- 1914 рік – виборча реформа в Галичині дозволяє отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте її так і не реалізували через початок Першої світової війни;
- 1918 рік – календар у Росії (та Україні, яка входила тоді у Російські території) переводять на новий стиль, а тому після 31 січня по старому стилі наступило не 1-е, а відразу 14 лютого;
- 1919 рік – починається польсько-радянська війна;
- 1924 рік – компанія IBM одержує свою нинішню, всім відому, назву;
- 1927 рік – створюють хокейну команду "Торонто мейпл лівз";
- 1933 рік – у Парижі запроваджують першу у світі автоматичну телефонну службу точного часу (“годинник, що говорить");
- 1939 рік – у Гамбурзі на верфі "Блом і Фосс" спущено на воду лінкор "Бісмарк", він був найпотужнішим кораблем Німеччини в Другій світовій війні;
- 1941 рік – німецький крейсер "Адмірал Гіппер" завершує 14-денне плавання, в ході якого він затопив 64 кораблі союзників;
- 1944 рік – за наказом Гітлера ліквідували абвер (відділ військової розвідки)
- – німці взяли під контроль Середземноморське узбережжя вішистської Франції;
- 1946 рік – у Пенсильванському університеті фірма IBM представляє ENIAC – один із перших у світі комп'ютерів;
- 1946 рік – Банк Англії було націоналізовано;
- 1949 рік – відкривають першу сесію Кнесету, парламенту Ізраїлю;
- 1952 рік – в Осло відкривають VIII (VI) Зимові Олімпійські ігри;
- 1958 рік – в Аммані Йорданія та Ірак підписують договір про об'єднання двох королівств, на чолі якого став король Іраку Фейсал II;
- 1966 рік – у Москві письменники Андрій Синявський та Юлій Даніель засуджені, (до семи і п'яти років ув'язнення) за антирадянську пропаганду;
- 1967 рік – в Мехіко підписують договір Тлателолко, що забороняє ядерну зброю в Латинській Америці;
- 1978 рік – англійський гурт “Dire Straits” розпочинає в Лондоні запис свого першого альбому;
- 1989 рік – аятола Хомейні заочно засуджує іранського письменника Салмана Рушді до страти за книгу "Сатаниські вірші";
- 1990 рік – "Вояджер-1" робить фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км: її назва “Бліда блакитна цятка”;
- 1992 рік – встановлюються дипломатичні відносини між РФ і Україною;
- 1993 рік – Україна, Польща та Угорщина підписують договір про співпрацю народів Карпатського регіону;
- 2005 рік – у Лівані внаслідок теракту убито колишнього прем'єр-міністра Рафіка Харірі;
- 2005 рік – троє працівників PayPal засновують відеохостинг YouTube.