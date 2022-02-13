Яке завтра, 14 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 14 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 лютого 2022 року – понеділок. Цього дня святкують День святого Валентина або Свято Закоханих. Щороку пари всього світу дарують один одному 14 лютого “валентинки” – особливі листівки з освідченням у коханні. Також цей день чудова можливість розповісти про свої почуття.

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Яке завтра свято в Україні і світі

14 лютого святкують День святого Валентина (Свято Закоханих). Це дуже тепла і ніжна подія, яка об’єднує всі пари на Землі. Важливим атрибутом свята вважається особлива листівка “валентинка”. Часто їх виготовляють у формі серця та зображують на них милих звірят або ангелочків. 14 лютого у світі відбувається велика кількість освідчень у коханні та пропозицій руки і серця.

Свято виникло дуже давно і бере свій початок від язичницької події, яка носила назву Луперкалія. У Давньому Римі цього дня шанували бога Фавна (його ще називали Луперком), який був захисником пасовищ і лісів. Всередині лютого римляни спочатку очищували свої оселі, а потім посипали підлогу пщеницею і сіллю. Вважалося, що Луперкалія – свято родючості. Дитяча смертність в ті роки була дуже високою, а тому воно мало особливо велике значення.

Язичницьке свято Луперкалія святкували 14 лютого / commons.wikimedia.org

В свято Луперкалії жерці приносили богам жертв, зокрема, кіз (для родючості) і собак (для очищення духовного). Шкіру тварин нарізали смужками, вимочували у воді, утворюючи батоги. Ними шмагали всіх молодих дівчат, які зустрінуться на шляху. Жінки охоче підставлялися під удари, адже вважалося, що після цього обов’язково завагітнієш.

А ще всі неодружені повинні були створити пару для продовження роду. Часто це були зовсім незнайомі люди. Існувала навіть своєрідна лотерея. Жінки писали своє ім’я на клаптику паперу і кидали його до високої урни. Чоловіки діставали клаптики і повинні були створити пару з тою жінкою, чиє ім’я витягнули. Всі святкові дні можна було провести у веселощах та коханні. А якщо союз виявиться вдалим, то навіть створити справжню сім’ю.

Луперкалія було дуже популярним святом, а тому люди не хотіли від нього відмовлятися навіть з приходом християнства. 496 року наказом очільника Римської церкви Папи Геласія I ця еротична подія була скасована.

Але людей це не влаштовувало. Тому, за легендою, було створено нове свято – день святого Валентина. Він був християнським священником, якого стратив імператор Клавдій II. Правитель вважав, що чоловіки стають кращими воїнами, якщо не одружуються. Тому ним був виданий закон, згідно з яким воїни не могли створювати сім’ї. Але навіть імператор не міг заборонити кохання, тому чоловіки одружувалися на своїх других половинках таємно. А вінчав пари саме святий Валентин. В середині лютого 270 року імператору стало про це відомо і він наказав заарештувати та стратити священника.

14 лютого святкують Міжнародний день дарування книг / Pexels

А ще 14 лютого святкують Міжнародний день дарування книг. Подія з’явилася в США 2014 року, коли власниця сайту, де продавались дитячі книги, Еммі Бродмур поділилась ідеєю добровільного обміну книгами. Мета цього свята – зацікавити людей новими книгами, а також посилити інтерес до бібліотек. 14 лютого прийнято дарувати книги своїм друзям, близьким та просто знайомим. Цікавий факт: найважча у світі книга “Суперкнига” має вагу 253 кг. Її довжина перевищує 3 метри.

Щороку в другий понеділок лютого – Міжнародний день боротьби з епілепсією. 2022 року подія випадає на 14 лютого. Епілепсія є неінфекційним хронічним захворюванням мозку, від якого страждає близько 50 млн людей по всьому світі. Ця хвороба характеризується періодичними нападами зі втратою свідомості і судомами. Вони пов’язані зі зміною ритму електричних імпульсів, які генерує наш мозок.

Здавна епілепсія вважалась загадковою хворобою. На жаль, в багатьох країнах світу ставлення до неї не змінилося. Тому ця подія є дуже важливою. Вона допомагає людям краще зрозуміти, що таке епілепсія, як розвивається хвороба і як з нею жити.

14 лютого святкують День колеса огляду / Pexels

14 лютого у світі святкують День колеса огляду. Це улюблений багатьма людьми атракціон, за допомогою якого можна піднятися на висоту і милуватися краєвидами. 1893 року у Чикаго з’явилося перше оглядове колесо. Його винахідником був американець Джордж Вашингтон Гейл Ферріс. 2021 року у Дубаї побудували найбільше на сьогоднішній день колесо огляду, висотою 210 метрів.

14 лютого своє професійне свято святкують всі комп’ютерники, адже це День комп'ютерника. Дату обрали не випадково. Адже 1946 року саме 14 лютого був створений перший у світі електронний комп’ютер ENIAC, щоб виконувати різноманітні розрахунки, видавати відповіді на запитання. Цього дня прийнято вітати всіх тих, хто так чи інакше пов’язаний зі сферою інформаційних технологій. В Україні свято вперше відсвяткували 2009 року.

14 лютого святкують Всесвітній день зцілення звуком / Pexels

А ще 14 лютого святкують Всесвітній день зцілення звуком (World Sound Healing day). Цей рух був створений для досягнення душевного спокою і гармонії за допомогою музики або різноманітних звуків. Запровадив це цікаве свято Джонатан Голдмен (за походженням американець). Він був відомим музикантом та композитором. З 2003 року він випустив кілька творів про зцілення звуком.

14 лютого важливий день для всіх дівчат та жінок – V-day (день руху за пропаганду припинення насильства по відношенню до жінок і дівчаток). Заснувала його Ів Енслер (американська письменниця і драматургиня). Глобального характеру подія набула 1998 року.

А в Україні 14 лютого святкують День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Саме в цей день 1994 року було підписано наказ про створення спеціальних військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Це дуже нелегка і небезпечна професія, адже військові, які пов’язані з цією сферою, займаються захистом населення від небезпечного впливу хімічно, радіаційної чи біологічної зброї.

Які завтра свята ще в світі:

День батька за ісламською традицією;

День донора;

День штату Арізона і Орігон в США;

Національний день шоколаду з кремовою начинкою в США.

Яке завтра, 14 лютого, церковне свято

14 лютого - день пам’яті святого мученика Трифона / commons.wikimedia.org

14 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Трифона. Він був відомий тим, що зцілював людей та відганяв нечисту силу своїми молитвами.

Народився 232 року поблизу міста Апамеї (Мала Азія) в родині скромного селянина. Жив за християнськими правилами, допомагав нужденним і всім людям молитвами і чудотворною силою. Коли на престол зійшов імператор Декія, почалися гоніння за християнами. Під час одного з набігів схопили і святого Трифона. Навіть після жорстокого катування він не зрадив віру в Христа. А тому його стратили 2 (14) лютого 250 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 лютого

Які завтра іменини: Петро, Трифон, Микола, Василь і Давид.

Талісманом людини, народженої 14 лютого є хризоберил. Це дорогоцінний камінь, який часто використовують для ювелірних виробів. Хризоберил сильний магічний камінь в Індії. Вважається, що він вміє розвивати інтуїцію, оберігати від нещасть. Тому його часто носили в якості амулетів.

14 лютого народився український вчений-історик, громадський та політичний діяч Микола Василенко / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1483 рік – чагатайський (узбецький) та індійський правитель, завойовник, письменник і поет Захір-ід-дін Мухаммед Бабур;

1824 рік – американський генерал Вінфілд Скотт Генкок;

1857 рік – український гігієніст і епідеміолог, міністр УНР Овксентій Корчак-Чепурківський;

1859 рік – американський інженер, створив колесо огляду Джордж Ферріс;

1866 рік – український вчений-історик, громадський та політичний діяч Микола Василенко;

1869 рік – англійський фізик, нобелівський лауреат Чарльз Томсон Ріс Вільсон;

1872 рік – український ортопед-травматолог Самуїл Трегубов;

1908 рік – український політичний діяч Петро Шелест;

1911 рік – українсько-словацький художник Адальберт Борецький;

1916 рік – японський кінорежисер Кобаясі Масакі;

1930 рік – український митець-графік, ілюстратор, майстер лінориту Георгій Якутович;

1945 рік – князь держави Ліхтенштейн Ганс-Адам II;

1947 рік – український письменник-фантаст Борис Штерн;

1976 рік – норвезька співачка Лів Крістін.

Що не можна робити в цей день

14 лютого забороняється байдикувати і просто лежати у ліжку.

Не варто переїдати і зловживати алкоголем.

14 лютого не потрібно сваритися, лихословити.

Не починайте нові справи.

Народні прикмети і традиції на 14 лютого

Погода 14 лютого вказує на те, якою буде весна / pixabay.com

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: на небі до вечора хмари, значить найближчі дні будуть погожими;

в ніч на 14 лютого небо вкрите зорями до швидкого приходу весни;

погода 14 лютого вказує на те, якою буде весна: якщо тепло, то і найближчі 30 днів буде тепло;

йде сніг на часті весняні дощі;

якщо 14 лютого мороз, значить весна прийде пізно і буде холодною.

14 лютого обов’язково потрібно провести день з друзями, навіть якщо у вас немає пари. Адже це чудовий шанс зустріти свою другу половинку.

Погода на завтра, 14 лютого

Завтра, 14 лютого, в Києві небо ясне, без опадів. У Львові безхмарно, опадів не передбачається. В Одесі хмарно лише зранку, без опадів. В Харкові ясно і без опадів.

Температура повітря в Києві +5 вдень і -2 вночі. В Львові +7 вдень і -1 вночі. В Одесі +5 вдень і близько нуля вночі. В Харкові +2 вдень і -5 вночі.

Пам’ятні дати 14 лютого

commons.wikimedia.org

В цей день рік тому стає відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл вдруге будуть батьками, а курс Bitcoin перевалює за позначку в 49 тисяч доларів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 лютого: