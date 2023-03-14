Яке завтра, 15 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 березня, в Україні та світі День захисту прав споживачів. Віряни вшановують пам'ять мученика Феодота Кіринейського. До Нового року залишився 291 день.

15 березня 2023 — середа. 385-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 березня, церковне свято

15 березня в церковному календарі – день пам’яті мученика Феодота Кіринейського. Він був єпископом міста Кіринеї, що на Кіпрі. Жив під час правління імператора Лікінія, коли відбувалися страшні гоніння на християн. Святий Феодот продовжував відкрито сповідувати християнство і закликав язичників звернутися до істиної віри. Намісником Кіпру був тоді Савін і він наказав будь-що знайти єпископа і відправити його на суд.

Святий дізнався про це і сам негайно з'явився перед намісником, не очікуючи його воїнів, а потім сказав йому: "Я той, кого ти шукаєш, з'явився, щоб проповідувати Христа Бога мого". Намісник відразу наказав бити Феодота палицями, потім повісити його на дереві і стругати тіло гострими інструментами. Після всіх тортур відправив до в'язниці.

Через 5 днів знову привели святого до намісника. Останній вважав, що єпископ точно відмовиться від Бога, лиш би не переносити знову пекельних мук. Але Феодот не припиняв проповідувати. Тоді поклали його на залізні решітки, розвели під ними багаття, вбили чоловіку цвяхи в руки і ноги і змусили після цих тортур йти. Багато людей бачили страждання святого і увірували тоді в Господа.

У той же час імператор Костянтин дарував всім мученикам свободу і дозволив вільно сповідувати християнство. В числі інших було звільнено і святого Феодота. Повернувся святитель в рідне місто, де ще два роки мирно служив єпископом, а потім помер. Сталося це близько 326 року.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендовано сваритися, скандалити, лихословити.

Не веселіться, не співайте пісень і не пийте алкогольні напої.

Не можна їсти м'ясні і молочні продукти, рибу, яйця, а овочі дозволено вживати лише після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції на 15 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода 15 березня вказує, яким буде липень;

якщо сніжить — тепло ще нескоро прийде;

висять довгі бурульки — весна буде довгою;

дощить — на сире літо.

15 березня дощить на сире літо / Фото: Pexels

В народі 15 березня називали "Вітроносом", а все тому, що цього дня часто дули сильні вітри. Також цього дня зазвичай молилися і просили у святих здоров'я для рідних і близьких.

Погода на 15 березня

Завтра, 15 березня, в Києві похмурий ранок, але вдень та ввечері розпогодиться, без опадів.У Львові хмарна погода, вранці дощ, який може посилитися вдень, а ввечері змінитися на дощ зі снігом. У Харкові ясно від самого ранку, але ввечері небо може вкритися хмарами, без опадів. В Одесі хмарно вдень та ввечері, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +2 вночі. У Львові +8 вдень та +1 вночі. У Харкові +7 вдень та +2 вночі. В Одесі +7 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 15 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 березня:

44 рік до н. е. — змовники під час засідання сенату вбивають римського імператора Юлія Цезаря;

1493 рік — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повертаються до Іспаніх, привізши до Європи перших індіанців;

1603 рік — французький дослідник Самуель де Шамплан відправляється у свою першу експедицію до Канади;

1820 рік — Мен стає 23-м штатом США;

1848 рік — початок Угорської революції за децентралізацію Австрійської імперії, демократизацію і мадяризацію;

1867 рік — австрійці й угорці домовляються про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина;

1892 рік — Джессі В. Рено отримує патент на "нескінченний ліфт";

1892 рік — засновуються англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

1906 рік — зареєстрована компанія "Роллс-Ройс";

1919 рік — французи вводять облоговий стан в Одесі;

1923 рік — конференція послів держав Антанти визнає суверенітет Польщі над Віленським краєм та Східною Галичиною;

1927 рік — починається будівництво Дніпрогесу;

1937 рік — у Чикаго відкривається один із перших банків донорської крові;

1938 рік — у Саудівській Аравії розпочинаються перші пошуки нафти;

1939 рік — відбувається перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголошує свою незалежність;

1951 рік — Іран націоналізовує свою нафтову промисловість;

1962 рік — американський президент Джон Кеннеді вводить "Білль про права споживача", нині — Всесвітній день захисту прав споживача;

1964 рік — відбувається весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона;

1990 рік — Іракська влада страчує журналіста британського видання "Observer" в Іраку;

1996 рік — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс стає другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів;

1998 рік — в Іспанії формують найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів;

2006 рік — створюють Раду ООН з прав людини;

2011 рік — заворушеннями в Дамаску та Алеппо починається громадянська війна в Сирії;

2015 рік — щонайменше у 80 містах Бразилії виходить на вулиці 1,5 мільйона демонстрантів, вимагаючи відставки уряду країни та чинного президента Ділми Русеф;

2018 рік — в американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі обвалюється пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 березня

Які завтра іменини: Йосип, Арсен, Федот, Сава, Василь, Богдан, Іларіон.

Талісманом людини, народженої 15 березня, є місячний камінь. Він відрізняється особливою крихкістю. Здавна вірили, що він вміє "витягувати" зі свого власника негативну енергію та сбалізізувати енергетичне поле. Тому місячному каменю приписували властивість лікувати невеликі пошкодження шкіри.

Цього дня народилися:

1891 рік — український неверифікований довгожитель Григорій Нестор;

1947 рік — український вчений у галузі хірургії, педагог, громадський діяч Леонід Ковальчук.

Який завтра день в Україні і світі

15 березня в Україні і світі святкують День захисту прав споживачів / Фото: Pexels

15 березня в Україні і світі святкують День захисту прав споживачів. Ці права належать всім людям, коли вони купують товар або замовляють будь-яку послугу для прямого володіння або користування, а не для перероблення. На жаль, кожен із нас мав в своєму житті неприємний досвід, коли придбана річ швидко виходила з ладу або послуга не відповідає очікуванням. Але не кожному відомо, що потрібно робити в такому разі.

Вперше в як споживачі люди об'єдналися в Англії 1871 року. Тоді в місті Шеффілд була створена Асоціація споживачів води на знак протесту проти податку на воду. Невдовзі схожі ліги з'явилися в Римі, Парижі, Берліні, Нью-Йорку. А 1886 року було створене перше товариство споживачів на території нинішньої України (Харків).

Близько середини XX століття національні організації споживачів, які існували в різних країнах, відчули необхідність створити спільний союз. 1960 року в Гаазі відбулася Міжнародна конференція з тестування споживчих товарів, яка була організована асоціаціями з Європи, США, Астралії. На цій конференції було створено Міжнародну організацію споживачів, яка через десять років отримала консультативний статус ООН.

Також 15 березня — Всесвітній день промов. Це молоде ораторське свято, яке було створене Саймоном Гібсоном 2015 року під час Афінського форуму демократії. У святкуванні беруть участь понад ста країн світу. Головна мета цього дня полягає у залучені людей до публічних виступів, розвиток мовлення у школах, вищих навчальних закладах, різноманітних організаціях. Завдяки промовам можна обмінюватися думками та ідеями.

А ще 15 березня — Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю. Подія була спільно організована Колективом протидії поліцейській жорстокості та організацією "Чорний прапор" 1997 року. А після того, як 2000 року швейцарський поліцейський жорстоко побив дітей, цю акцію почали пов'язувати з цією сумною подією.

15 березня святкують Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків). Подія була започаткована Всесвітньою організацією захисту тварин, а ще завдяки діям правозахисників та волонтерів 1986 року з'явилася заборона на використання хутра більків в деяких країнах світу. 2010 року Євросоюз також заборонив торгівлю продуктів з хутра дитинчат тюленів. На жаль, все ще існують країни, де цих тварин продовжують вбивати заради їхнього хутра, тому світова спільнота не припиняє боротьбу.

Більками називають дитинчат гренландських тюленів, які відрізняються білосніжною шубкою. Заради хутра тварин масово вбивають, що призводить до винищення виду.

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