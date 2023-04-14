Яке завтра, 15 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 квітня, в Україні День працівників кримінального розшуку та День довкілля. Віряни вшановують пам'ять преподобного Тита Чудотворця. До Нового року залишилося 260 днів.

15 квітня 2023 — субота. 416-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 квітня, церковне свято

15 квітня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Тита Чудотворця. Жив святий в IX столітті в Студійському монастирі, що поблизу Константинополя. Його головна заслуга полягає в тому, що Тит відстоював шанування ікон під час іконоборчої єресі. За своє доброчесне життя отримав від Господа дар здійснювати чудеса. Мирно помер в глибокій старості.

Що не можна робити в цей день

Не допускайте конфліктів, а також погіршення настрою, інакше будете жити в бідності увесь рік.

Не варто проводити медичні операції, відвідувати стоматолога.

Народні прикмети і традиції на 15 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: розлилося багато води — чекайте на хороший сінокіс;

чути крик перепела — буде багато хліба;

кричить глухар — чекайте на багатий урожай;

летить клин журавлів на південь — невдалий і неврожайний рік;

воркують голуби — день буде теплим;

сині хмари — на теплий дощ.

15 квітня воркочуть голуби — день буде теплим / Фото: Pexels

Святого Тита в народі вважають покровителем в усіх справах, які пов'язані з працею і прибутком. Тому до нього звертаються, коли потрібно зробити справу прибутковою чи отримати допомогу в новій справі. Але варто звернути увагу на те, що Тит не подарує своєї допомоги людям, які будуть сваритися чи лаятися.

Погода на 15 квітня

Завтра, 15 квітня, в Києві похмуро, але опадів не очікується. У Львові хмарно, істотних опадів не передбачається. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. В Одесі невелика хмарність, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +12 вдень та +5 вночі. У Львові — +12 вдень та +5 вночі. У Харкові — +14 вдень та +6 вночі. В Одесі — +13 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 15 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 квітня:

1450 рік — у битві при Форміньї конетабль Франції Артур де Рішмон фактично знищує англійську армію в Нормандії;

1540 рік — засновують місто Тернопіль;

1657 рік — Козацька рада в Чигирині затверджує спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія;

1729 рік — відбувається прем'єра ораторії Й. С. Баха "Страсті за Матвієм";

1861 рік — розпочинається перша сесія Галицького сейму;

1874 рік — невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн та Деґа відкривають на бульварі Капуцинів свою власну виставку;

1893 рік — Соломія Крушельницька дебютує на оперній сцені у постановці Гаетано Доніцетті "Фаворитка";

1912 рік — в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом тоне лайнер "Титанік";

1920 рік — під час І Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захоплюють вузлову станцію Вознесенськ;

1943 рік — союзники створюють об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі;

1948 рік — відбувається перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами;

1952 рік — перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу;

1979 рік — найбільш руйнівний землетрус у Чорногорії, тодішній частині Югославії;

1989 рік — у тисняві на стадіоні Гіллсборо гине 96 уболівальників ФК "Ліверпуль", 766 отримали поранення;

1993 рік — президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголошує про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю;

1994 рік — Україна входить до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена;

2000 рік — на Північному полюсі приземляється 22 українські парашутисти;

2001 рік — свою першу перемогу в перегонах "Формула-1" здобуває молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині "Вільямс" виграє Ґран-прі на трасі в Сан-Марино;

2007 рік — прем'єра в Україні серії The Series Has Landed мультсеріалу Футурама;

2019 рік — пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 квітня

Які завтра іменини: Григорій, Полікарп, Юхим, Анастас, Микита, Сава, Тит.

Талісманом людини, народженої 15 квітня, є жадеїт. Протягом багатьох століть цьому каменю приписували різноманітні лікувальні і магічні властивості. Наприклад, вірили, якщо покласти жадеїт під подушку, то сни стануть яскравими. А ще цей камінь допомагає створити позитивний настрій.

Цього дня народилися:

1844 рік — український художник-реаліст, портретист, реставратор Теофіл Копистинський;

1905 рік — балетний танцівник і хореограф українського походження Серж (Сергій) Лифар;

1936 рік — український письменник, журналіст, головний редактор журналів "Перець" та "Вус", автор численних книжок гумору та сатири Олег Чорногуз;

1938 рік — український живописець, член Національної спілки художників України Роман Безпалків;

1941 рік — український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер Балаян Роман Гургенович;

1987 рік — український професіональний боксер у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

Який завтра день в Україні і світі

15 квітня в світі святкують Міжнародний день цирку / Фото: Pexels

15 квітня в Україні святкують День працівників кримінального розшуку. Професійне свято, дату святкування якого обрали на честь створення в Україні секції судово-кримінального розшуку (1919 року). Він відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів. Тому робота працівників цього відділу дуже важка і небезпечна. Вони виконують складні завдання, щоб з'ясувати причини злочину, виявити зловмисників.

Також 15 квітня в Україні День довкілля (Український День довкілля). Навколишнє середовище є основою нашого життя. Без лісів, річок та ґрунтів у нас не було в чистого повітря, питної води і здорових продуктів харчування. Проте часто в процесі своєї діяльності люди нехтують довкіллям. Це призводить до його забруднення. Саме для того, щоб спонукати людей ставитися до довкілля з більшою повагою та розумінням, і був створений цей день.

А ще 15 квітня в світі святкують Міжнародний день цирку. Це молоде професійне свято, яке було створене Всесвітньою федерацією цирку 2010 року. Цирк вперше з'явився ще в Давньому Римі, але тоді це було місце перегонів і гладіаторських боїв. Сучасне циркове мистецтво було створене англійцем Філіпом Астлеєм наприкінці XVIII століття.

15 квітня Всесвітній день мистецтва (World Art Day). Дату святкування обрали на честь дня народження Леонардо да Вінчі (1452 рік), який вважається найяскравішим представником епохи Відродження. Подія була започаткована Організацією Об'єднаних Націй 2012 року. Головна мета Всесвітнього дня мистецтв в приверненні уваги людства до важливості творчості в нашому житті. Також цього дня організовують різноманітні заходи, як от концерти, виставки, театральні вистави, поетичні вечори.

Також 15 квітня Міжнародний день екологічних знань. Головна мета цього свята полягає в поширенні екологічних знань, інформуванні суспільства про те, що відбувається в екологічній галузі сьогодні. Також наводяться вадливі статистичні дані, які допомагають зрозуміти, який стан довкілля. Це спонукає на дії щодо розв'язання важливих екологічних проблем.