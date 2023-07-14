Яке завтра, 15 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 липня, День українських миротворців. Віряни вшановують покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. До Нового року залишилося 169 днів.

15 липня 2023 року — субота. 507-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 липня, церковне свято

15 липня в церковному календарі – покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Для вірян частина одягу Діви Маріх (чесна риза) є великою святинею. Вона нагадує про земне життя Богородиці. В V столітті ризу вивезли до Константинополя з Палестини. Тоді побудували величний храм на березі Влахернської затоки. Там і почали зберігати святиню. Неодноразово Матір Божа ставала на захист жителів Константинополя від навали ворогів, хвороби чи природної стихії. На згадку про цю важливу подію встановили окреме свято — покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.

Що не можна робити цього дня

Заборонено працювати в полі.

Не варто зациклюватися на негативі, особливо, якщо в голову лізуть погані думки.

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 15 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: починає плескатися сазан — чекайте на теплу та ясну погоду;

подув західний вітер — до дощу;

на деревах з'явилися перші жовті листочки — осінь та зима будуть ранніми;

водою вранці стелиться туман — чекайте на гарну погоду;

асфальт після дощу миттєво підсихає — негода буде затяжною;

у повітрі роєм кружляють крилаті мурахи — буде злива;

на кінчиках трави та листя видно росу — до опадів.

15 липня на деревах з'явилися перші жовті листочки — осінь та зима будуть ранніми / Фото: Pexels

За народними традиціями 15 липня українці вшановували Берегиню. Її вважали праматір'ю всього живого, захисницею від нечистої сили та всіляких бід. Згідно з повір'ями наших предків саме Берегиня наповнює квіти та трави особливою силою, тому цього дня намагалися посадити біля будинку деревце. Вважалося, що воно буде захищати власників від негативу.

Погода на 15 липня

Завтра, 15 липня, в Києві ясно, ввечері погода може змінитися на хмарну, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові ранок та вечір ясні, вдень небо може затягнутися хмарами, вночі можливий сильний дощ. В Одесі вдень з'являться хмари, які протримаються недовго, без опадів.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +18 вночі. У Львові — +27 вдень та +14 вночі. У Харкові — +25 вдень та +17 вночі. В Одесі — +29 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 15 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 липня:

1228 рік — папа Григорій IX канонізовує засновника ордену францисканців Франциска Ассізького;

1410 рік — відбувається Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;

1663 рік — у Львові король Ян ІІ вирішує йти кількома колонами походом в Україну;

1683 рік — величезна (за різними оцінками, 90-140-тисячна) армія Османської імперії облягає Відень;

1776 рік — відкривають театр "Ла Скала";

1799 рік — французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знаходить в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь;

1988 рік — на екранах США відбувається прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 липня

Які завтра іменини: Фотій.

Талісманом людини, народженої 15 липня, є гематит. Незвичайний камінь, який відрізняється особливим дзеркальним блиском. Опис гематиту зустрічається ще в давньому вавилонському трактаті, який вчені відносять до I століття нашої ери. Камінь носили, щоб уберегтися від пристріту.

Цього дня народилися:

1814 рік — український лікар, ботанік, етнограф, автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор Павло Заблоцький-Десятовський;

1892 рік — українська філософиня Мілена Рудницька.

Який завтра день в Україні і світі

15 липня День благодійності в соціальних мережах / Фото: Pexels

15 липня в Україні святкують День українських миротворців. Саме цього дня 1992 року у Сараєво (тодішня Югославія) прилетіла перша група українських миротворців. Тоді там відбувалися бойові дії і майже відразу наш батальйон зазнав втрат — семеро бійців отримали поранення і один з них пізніше помер в шпиталі. Незважаючи на важкі умови, наші миротворці гідно виконали всі завдання, що були поставлені перед ними. Відтоді Україна взяла участь у 26 міжнародних миротворчих та гуманітарних місіях. Наймасштабнішою з них стала операція в Іраку (2003-2008 роки).

Також 15 липня Всесвітній день навичок молоді. Дата була започаткована ООН в грудні 2014 року. Дуже важливо розвивати навички у покоління, що підростає, щоб підготувати його до дорослого життя. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб покращити соціальні та економічні умови життя молодого покоління, подолати присутню сьогодні проблему безробіття, яка охопила весь світ.

А ще 15 липня День благодійності в соціальних мережах. Маловідома та неофіційна, проте дуже важлива подія, яка була започаткована некомерційною американською платформою Givver 2013 року. Її засновник Кріс Соммерс вирішив розповсюджувати ідею благодійності за допомогою соціальної мережі Twitter.