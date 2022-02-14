Яке завтра, 15 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 15 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 лютого 2022 року – вівторок. Цього дня святкують Міжнародний день операційної медичної сестри та День святкування самотності. В православному календарі велике свято – Стрітення Господнє. Цього дня віряни йдуть до церкви, де святять свічки та воду.

До Нового року залишилося 319 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 лютого святкують Міжнародний день операційної медичної сестри. Він був заснований Європейською асоціацією медсестер з метою створити ще одне професійне свято. Ініціатива була зустрінута позитивно. В операційному кабінеті операційна сестра не лише допомагає хірургу, але також уважно ставиться до кожної деталі. А тому вона повинна мати достатній рівень знань з усіх розділів медицини.

15 лютого – Міжнародний день дітей, хворих на рак (Всесвітній день онкохворої дитини). Запровадили цей день 2001 року в Люксембурзі, а всесвітнім він став 2003 року. Головна мета цієї події – привернути увагу суспільства до проблеми онкохворих дітей та поширити інформацію про те, як їм можна допомогти.

15 лютого День святкування самотності / Pexels

15 лютого також День святкування самотності. Це свято створили на противагу Дню Закоханих, який святкується напередодні (14 лютого). Його запровадили для тих людей, у кого поки що немає партнера для романтичних стосунків. Особливо популярне це свято в країнах Азії. Тут ніхто не дивується, якщо бачить 15 лютого самотніх людей, які поодинці проводять час у кав’ярні. Часто власники закладів роблять їм знижку, залучають до різноманітних змагань та конкурсів.

Які завтра свята ще в світі:

День бегемота;

День кіберспорту в Україні;

День визволення Афганістану;

День холостяка в США;

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні.

Яке завтра, 15 лютого, церковне свято

15 лютого - Стрітення Господнє / commons.wikimedia.org

15 лютого в церковному календарі – Стрітення Господнє. Християни святкують це свято з IV століття нашої ери. А перше святкування відбулося в Єрусалимі та носило тоді іншу назву: “40 день після Богоявлення”. Паломники, які були свідками святкування, стверджували, що і сама літургія, і процесія були дуже урочистими.

Швидко свято поширилося по всіх землях Римської імперії. А в VI столітті стало одним з найбільш шанованих християнських свят (під час правління імператора Юстиніана). Саме імператор наказав святкувати його по всій державі.

Слово “стрітення” перекладається зі старослов’янської мови як “зустріч” або “радість”. І присвячене воно зустрічі Ісуса Христа (якому тоді було всього 40 днів) з праведником Симеоном. Він визнав у дитині Месію. Батьки принесли Ісуса в храм за давнім звичаєм. Тоді було прийнято приносити хлопчиків на 40-й день після народження, а дівчаток на 80-й день. Спаситель обіцяв праведнику Симеону, що той побачить перед смертю Спасителя. І старець вихваляв Христа як Сина Божого.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 лютого

Які завтра іменини: Василь.

Талісманом людини, народженої 15 лютого, є авантюрин. Цей камінь був дуже популярним в Давньому Єгипті та в Китаї. В цих землях його відносили до рідкісних мінералів. А в країні Сонця, що сходить, авантюрин навіть використовували для виготовлення імператорської печатки.

15 лютого народився народний артист України Анатолій Хостікоєв / vz.ua

Цього дня народилися:

1915 рік – американський фізик-експериментатор, нобелівський лауреат Роберт Гофстедер;

1926 рік – японська письменниця Мацутані Мійоко;

1933 рік – український письменник-фантаст Володимир Савченко;

1940 рік – українська кіноакторка Катерина Крупенникова;

1947 рік – американський композитор Джон Адамс;

1951 рік – американська кінозірка Джейн Сеймур;

1952 рік – український кінорежисер Олександр Муратов;

1953 рік – народний артист України Анатолій Хостікоєв;

1954 рік – мультиплікатор, творець Мет Ґрейнінґ;

1974 рік – австрійський автогонщик, пілот "Формули-1" Александр Вюрц.

Що не можна робити цього дня:

15 лютого забороняється будь-яка робота, крім тої, яка служить на благо людям. Не дозволяли навіть заробляти гроші.

Вживання алкоголю на Стрітення Господнє від серйозною забороною.

Не можна займатися домашніми справами, як от шиттям чи вишиванням.

15 лютого не вживайте лайливі слова.

Народні прикмети і традиції на 15 лютого

Яа погода на Стрітення Господнє, такою і весна буде / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо відлига, отже, весна прийде рано і буде теплою;

казали, яка погода на Стрітення Господнє, такою і весна буде;

15 лютого йде сніг, значить і весна буде затяжною і дощовою;

якщо прийшли холоди, то весна буде холодною;

якщо сніг мете, чекайте на хороший врожай зернових;

15 лютого ясна і тиха погода до хорошого врожаю льону;

а якщо зі стріх капає, то вродить пшениця.

В народі вірили, що на Стрітення Господнє зима з літом зустрічається. Цікаво, що 15 лютого існувало свято ще за язичницьких часів. Але тоді люди готувалися до приходу весни, співали особливі пісні-замовляння, щоб тепла погода швидше прийшла. А ще цього дня було прийнято ворожити. Наприклад, на ніч на вулицю виставляли тарілку з зерном. Якщо зранку бачили на ньому росу, значить врожай буде хорошим. А якщо зерно залишалося сухим – чекали поганого урожаю.

З приходом християнства на Стрітення Господнє почали ходити до церкви, святити свічки та воду. Освячену цього дня воду оберігали і пили лише під час хвороби, адже вірили, що вона наділена силою.

Погода на завтра, 15 лютого

Завтра, 15 лютого, в Києві зранку і ввечері ясно, вдень хмарно, без опадів. У Львові хмарно, без опадів. В Одесі вдень з’являться хмари, які повинні розсіятися до вечора, без опадів. В Харкові ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +4 вдень і -2 вночі. В Львові +6 вдень і -1 вночі. В Одесі +5 вдень і +1 вночі. В Харкові +3 вдень та -5 вночі.

Пам’ятні дати 15 лютого

15 лютого 2021 року найкращим тренером України стає керманич луганської "Зорі" Віктор Скрипник / commons.wikimedia.org

Цього дня рік тому найкращим тренером України стає керманич луганської "Зорі" Віктор Скрипник, а у Дубаї на знак пошани до України найвищий хмарочос “Бурдж-Халіфа” підсвітили жовто-блакитними кольорами.

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 лютого: