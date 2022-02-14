Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Яке завтра, 15 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Яке завтра, 15 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке свято 15 лютого / Pexels

15 лютого 2022 року – вівторок. Цього дня святкують Міжнародний день операційної медичної сестри та День святкування самотності. В православному календарі велике свято – Стрітення Господнє. Цього дня віряни йдуть до церкви, де святять свічки та воду.

До Нового року залишилося 319 днів. 

Яке завтра свято в Україні і світі

15 лютого святкують Міжнародний день операційної медичної сестри. Він був заснований Європейською асоціацією медсестер з метою створити ще одне професійне свято. Ініціатива була зустрінута позитивно. В операційному кабінеті операційна сестра не лише допомагає хірургу, але також уважно ставиться до кожної деталі. А тому вона повинна мати достатній рівень знань з усіх розділів медицини.

15 лютого – Міжнародний день дітей, хворих на рак (Всесвітній день онкохворої дитини). Запровадили цей день 2001 року в Люксембурзі, а всесвітнім він став 2003 року. Головна мета цієї події – привернути увагу суспільства до проблеми онкохворих дітей та поширити інформацію про те, як їм можна допомогти.

15 лютого День святкування самотності / © Pexels
15 лютого День святкування самотності / Pexels

15 лютого також День святкування самотності. Це свято створили на противагу Дню Закоханих, який святкується напередодні (14 лютого). Його запровадили для тих людей, у кого поки що немає партнера для романтичних стосунків. Особливо популярне це свято в країнах Азії. Тут ніхто не дивується, якщо бачить 15 лютого самотніх людей, які поодинці проводять час у кав’ярні. Часто власники закладів роблять їм знижку, залучають до різноманітних змагань та конкурсів.

Які завтра свята ще в світі:

  • День бегемота;
  • День кіберспорту в Україні;
  • День визволення Афганістану;
  • День холостяка в США;
  • День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні.

Яке завтра, 15 лютого, церковне свято

15 лютого - Стрітення Господнє / © commons.wikimedia.org
15 лютого - Стрітення Господнє / commons.wikimedia.org

15 лютого в церковному календарі – Стрітення Господнє. Християни святкують це свято з IV століття нашої ери. А перше святкування відбулося в Єрусалимі та носило тоді іншу назву: “40 день після Богоявлення”. Паломники, які були свідками святкування, стверджували, що і сама літургія, і процесія були дуже урочистими.

Швидко свято поширилося по всіх землях Римської імперії. А в VI столітті стало одним з найбільш шанованих християнських свят (під час правління імператора Юстиніана). Саме імператор наказав святкувати його по всій державі.

Слово “стрітення” перекладається зі старослов’янської мови як “зустріч” або “радість”. І присвячене воно зустрічі Ісуса Христа (якому тоді було всього 40 днів) з праведником Симеоном. Він визнав у дитині Месію. Батьки принесли Ісуса в храм за давнім звичаєм. Тоді було прийнято приносити хлопчиків на 40-й день після народження, а дівчаток на 80-й день. Спаситель обіцяв праведнику Симеону, що той побачить перед смертю Спасителя. І старець вихваляв Христа як Сина Божого.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 лютого

Які завтра іменини: Василь.

Талісманом людини, народженої 15 лютого, є авантюрин. Цей камінь був дуже популярним в Давньому Єгипті та в Китаї. В цих землях його відносили до рідкісних мінералів. А в країні Сонця, що сходить, авантюрин навіть використовували для виготовлення імператорської печатки.

15 лютого народився народний артист України Анатолій Хостікоєв / © vz.ua
15 лютого народився народний артист України Анатолій Хостікоєв / vz.ua

Цього дня народилися:

  • 1915 рік – американський фізик-експериментатор, нобелівський лауреат Роберт Гофстедер;
  • 1926 рік – японська письменниця Мацутані Мійоко;
  • 1933 рік – український письменник-фантаст Володимир Савченко;
  • 1940 рік – українська кіноакторка Катерина Крупенникова;
  • 1947 рік – американський композитор Джон Адамс;
  • 1951 рік – американська кінозірка Джейн Сеймур;
  • 1952 рік – український кінорежисер Олександр Муратов;
  • 1953 рік – народний артист України Анатолій Хостікоєв;
  • 1954 рік – мультиплікатор, творець Мет Ґрейнінґ;
  • 1974 рік – австрійський автогонщик, пілот "Формули-1" Александр Вюрц.

Що не можна робити цього дня:

  • 15 лютого забороняється будь-яка робота, крім тої, яка служить на благо людям. Не дозволяли навіть заробляти гроші.
  • Вживання алкоголю на Стрітення Господнє від серйозною забороною.
  • Не можна займатися домашніми справами, як от шиттям чи вишиванням.
  • 15 лютого не вживайте лайливі слова.

Народні прикмети і традиції на 15 лютого

Яа погода на Стрітення Господнє, такою і весна буде / © Pexels
Яа погода на Стрітення Господнє, такою і весна буде / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

  • дивилися, який сьогодні день: якщо відлига, отже, весна прийде рано і буде теплою;
  • казали, яка погода на Стрітення Господнє, такою і весна буде;
  • 15 лютого йде сніг, значить і весна буде затяжною і дощовою;
  • якщо прийшли холоди, то весна буде холодною;
  • якщо сніг мете, чекайте на хороший врожай зернових;
  • 15 лютого ясна і тиха погода до хорошого врожаю льону;
  • а якщо зі стріх капає, то вродить пшениця.

В народі вірили, що на Стрітення Господнє зима з літом зустрічається. Цікаво, що 15 лютого існувало свято ще за язичницьких часів. Але тоді люди готувалися до приходу весни, співали особливі пісні-замовляння, щоб тепла погода швидше прийшла. А ще цього дня було прийнято ворожити. Наприклад, на ніч на вулицю виставляли тарілку з зерном. Якщо зранку бачили на ньому росу, значить врожай буде хорошим. А якщо зерно залишалося сухим – чекали поганого урожаю.

З приходом християнства на Стрітення Господнє почали ходити до церкви, святити свічки та воду. Освячену цього дня воду оберігали і пили лише під час хвороби, адже вірили, що вона наділена силою. 

Погода на завтра, 15 лютого

Завтра, 15 лютого, в Києві зранку і ввечері ясно, вдень хмарно, без опадів. У Львові хмарно, без опадів. В Одесі вдень з’являться хмари, які повинні розсіятися до вечора, без опадів. В Харкові ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +4 вдень і -2 вночі. В Львові +6 вдень і -1 вночі. В Одесі +5 вдень і +1 вночі. В Харкові +3 вдень та -5 вночі.

Пам’ятні дати 15 лютого

15 лютого 2021 року найкращим тренером України стає керманич луганської
15 лютого 2021 року найкращим тренером України стає керманич луганської "Зорі" Віктор Скрипник / commons.wikimedia.org

Цього дня рік тому найкращим тренером України стає керманич луганської "Зорі" Віктор Скрипник, а у Дубаї на знак пошани до України найвищий хмарочос “Бурдж-Халіфа” підсвітили жовто-блакитними кольорами.

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 лютого:

  • 1574 рік – у Львові Іван Федоров видає першу друковану книжку на сучасних українських землях, яка називається "Апостол";
  • 1686 рік – у Парижі відбувається прем'єра опери Жана Батіста Люллі "Арміда";
  • 1913 рік – у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;
  • 1919 рік – Українська Національна Рада ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;
  • 1926 рік – виголошують найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії витратив на неї 11 годин);
  • 1931 рік – виходить перший фільм про Дракулу;
  • 1939 рік – в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше звучать позивні "Радіо Запоріжжя";
  • 1946 рік – офіційно оголошують про створення ENIAC – це був перший електронний комп'ютер у світі;
  • 1969 рік – Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембридзького університету вперше здійснює штучне запліднення людської яйцеклітини;
  • 1989 рік – у Києві утворюють "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні".
Наступна публікація