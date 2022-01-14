Яке завтра, 15 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 15 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 січня 2022 року – субота. В церковному календарі – день пам’яті святого Сильвестра, який в народі називають “Сильвестрів день” або “Куряче свято”. Цього дня 1776 року у Львові виходить перший номер газети “Gazette de Leopol”, це було перше відоме періодичне видання України, а 1941 року також у Львові починається закритий політичний процес над 59 членами ОУН (майже всі учні старшої школи), більшість із яких були засуджені до смертної кари.

До Нового року залишилося 350 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 січня святкують День народження Вікіпедії. Сьогодні більшість людей, коли шукає щось в мережі, звертається саме до цієї онлайн-енциклопедії. 2000 року Джиммі Вейлс та Ларрі Сенджер створили новий англомовний ресурс, який називався “Нупедія”.

Для цього ресурсу енциклопедичні статті писали виключно науковці, а потім ще експерти рецензували матеріали. Нупедія повинна була стати тим місцем, де можна було б знайти статті найвищої якості. Проте контент додавався дуже повільно.

15 січня День народження Вікіпедії

Щоб прискорити цей процес, Ларрі та Джиммі вирішили паралельно створити ще один проєкт, який назвали “Вікіпедія”. Сталося це 15 січня 2001 року. Вікіпедія була відкритою для всіх, тобто писати і редагувати статті міг будь-який користувач мережі. До кінця 2001 року на ресурсі вже було близько 20 тис. статей. А ще додалися 18 розділів різними мовами. Ресурс ставав все популярнішим. А от Нупедія не досягла таких висот і 2003 року припинила своє існування.

Великою перевагою Вікіпедії стало відкриття новий мовних розділів. 2004 року тут вже існувала велика кількість статей, написана різними мовами світу. А до 2007 аж 75% інформації була не англомовною.

Яке завтра свято ще в світі:

День армії в Індії;

День головного убору;

День композиторів в Мексиці;

День корейського алфавіту;

День посадки дерев в Єгипті;

Національний день полуничного морозива в США.

Яке завтра, 15 січня, церковне свято

15 січня - день пам'яті святого Сильвестра / commons.wikimedia.org

15 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Сильвестра. Від 314 до 335 року він був Папою Римським. Саме він вважається першим проповідником, а не мучеником.

Сильвестр був священником і часто надавав притулок мандрівникам. Коли в Римі переслідували християн, в його домі переховувався сам єпископ Тимофій. Незважаючи на всі репресії, єпископ продовжував проповідувати і розповсюджувати християнську віру. Коли Тимофія знайшли, то відразу стратили. Сильвестр таємно забрав і поховав тіло єпископа, за що його арештували і катували, змушуючи відректися від віри. Всі знущання витримав майбутній Папа. Коли правитель Рима помер, гоніння за християнами закінчилися.

Цікаво, що саме Сильвестр був тим, хто переконав імператора Костянтина хреститися.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 січня

Які завтра іменини: Борис, Кузьма, Марко, Петро, Серафим, Сергій, Сильвестр, Сидір, Уляна, Юлія (Юліанія).

Талісманом людей, народжених 15 січня, є гагат. Вже в кам’яному віці гагат широко використовували для виготовлення різноманітного приладдя, а також прикрас і талісманів. Вперше камінь було знайдено близько 8000 років тому. Він вважається найстарішим у світі виробничих матеріалів.

Цього дня народилися:

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1622 рік — французький драматург, актор, театральний діяч Мольєр (справжнє ім’я Жан Батист Поклен);

1871 рік — український історик, письменник, перекладач, один з організаторів Академії Наук України Агатангел Кримський;

1908 рік — американський фізик-ядерник мадярського походження Едвард Теллер;

1915 рік — канадський скульптор і живописець українського походження Лео Мол (справжнє ім’я – Леонід Молодожанин);

1929 рік — американський баптистський священик, діяч за рівноправ'я, лауреат Нобелівської премії миру Мартін Лютер Кінг;

1963 рік — американський криптограф Брюс Шнаєр;

1981 рік — популярний іспанський співак Pitbull (справжнє ім’я – Армандо Крістіан Перес).

Що не можна робити цього дня

15 січня заборонялося їсти жирну рибу та м’ясо.

Не сваріться з близькими людьми, друзями.

15 січня намагайтеся не піддаватися шкідливим звичкам і не пити алкоголь.

Вранці заборонялося виносити сміття з хати.

Наші предки намагалися 15 січня не займатися домашніми справами.

Народні прикмети і традиції на 15 січня

15 січня зранку чуєте спів півнів, скоро стане тепліше / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо мороз, скоро почнеться відлига;

якщо біля будинків літає сорока, чекайте заметілі;

якщо ввечері 15 січня хмарно, найближчі дні зміниться погода;

зранку чуєте спів півнів, скоро стане тепліше.

Сильвестрів день в народі часто називали “Куряче свято”, а все тому, що святий Сильвестр вважається захисником домашньої птиці. Цього дня наші предки намагалися обов’язково почистити курник. Вважали, що так можна захистити курей від хвороб. Крім того існувала традиція ворожити на майбутній урожай та погоду. Наприклад, жінки брали цибулину і розділяли її на 12 рівних частин. Так залишали їх на всю ніч. Скільки частин стали мокрими, стільки в році буде дощових місяців. На Сильвестра не їли м’ясо птиці, бо вірили, що тоді можна втратити щастя.

Погода на завтра, 15 січня

Завтра, 15 січня, в Києві сонце рідко буде з’являтися з-за хмар, опадів не очікується. У Львові сонячно, хмари з’являться лише до вечора. В Одесі небо затягнеться хмарами ще від ранку, погода залишатиметься похмурою до вечора. У Харкові хмарно, вдень можливий дрібний сніг.

Температура повітря у Києві 0 градусів вдень та -2 вночі. У Львові вночі -2, та близько 0 вдень. В Одесі +3 вдень і -1 вночі. У Харкові 0 вдень та -2 вночі.

Пам’ятні дати 15 січня

15 січня 2021 року на Закарпатті житель Львова заблукав у горах / Pexels

Цього дня рік тому на Закарпатті житель Львова заблукав у горах, а також в Україні скасовують “червоні дипломи”.

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 січня: