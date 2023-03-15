Яке завтра, 16 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 березня 2023 — четвер. 386-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 березня, церковне свято

16 березня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска. Брати Клеонік та Євтропій були розіп'яті. Василіска язичники зарубали мечем. Всі вони перебували у в'язниці за часів правління імператора Максиміана в понтійському місті Амасії.

Братів мучили протягом трьох днів, але тортури не похитнули їхньої віри в Христа. Померли вони 290 року. Вони були поховані іншими християнами, а їхні мощі ще довгий час прославлялися численними чудесами.

Що не можна робити цього днч

Не варто йти до лісу — в народі вірили, що цього дня прокидається ведмідь.

Не давайте і не беріть в борг після заходу сонця.

Не рекомендовано виносити сміття — можна разом з ним винести добробут і достаток.

Народні прикмети і традиції на 16 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже прилетіли шпаки — чекайте на хорогий врожай зерна;

весело щебечуть синиці — зовсім скоро прийдуть теплі дні;

ворони почали купатися в снігу — буде ясна погода;

навколо дерев тане сніг і утворює кола з пологими краями — буде затяжна весна;

високо летять гуси — до повноводдя.

16 березня весело щебечуть синиці — зовсім скоро прийдуть теплі дні / Фото: Pexels

В народі 16 березня називали "Ведмеже пробудження". Саме цей день вважали справжнім приходом весни, вірили, що в лісі починають пробуджуватися ведмеді. Вранці намагалися умитися водою, в якій цілу ніч перебував срібний предмет, тоді весь рік людина буде красивою і молодою. Якщо сон, який наснився в ніч проти 16 березня, найближчим часом не збувся, значить вже не варто чекати на його виконання.

Погода на 16 березня

Завтра, 16 березня, в Києві похмура погода до кінця дня, без опадів. У Львові похмуро, проясниться лише ввечері, вночі дрібний дощ зі снігом, який закінчиться до ранку. У Харкові хмарно, весь день йтиме дрібний дощ. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +4 вдень та +2 вночі. У Львові +5 вдень та +1 вночі. У Харкові +7 вдень та +5 вночі. В Одесі +10 вдень та +5 вночі.

Пам’ятні дати 16 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 березня:

587 рік до н. е. — Навуходоносор II захоплює Єрусалим (дата за Хронікою Навуходоносора);

870 рік — заснування в Болгарії православної церкви;

1521 рік — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягає берегів сучасних Філіппін і через півтора місяця він гине у сутичці з місцевими жителями;

1827 рік — починає виходити "Журнал свободи", це перша в Сполучених Штатах газета, заснована афроамериканцями;

1851 рік — Іспанія і Ватикан укладають конкордат, що за ним католицька церква визнавалась єдиною державною, а вся освіта відповідала католицькій доктрині;

1880 рік — за підозрою в революційній агітації заарештовують українського поета Івана Франка;

1900 рік — офіційна дата відкриття Мінойської цивілізації англійським археологом Артуром Евансом;

1917 рік — у Києві відбувається велика маніфестація — День революції;

1919 рік — у США вперше випробовують бездротовий телефон для переговорів з літаком;

1923 рік — римська поліція забороняє свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;

1960 рік — у Нью-Йорку представляють перший автомобіль на сонячних батареях;

1978 рік — у Римі ліворадикали з "Червоних бригад" викрадають впливового політика Альдо Моро і через 54 дні вбивають його;

1988 рік — газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого гине кілька тисяч його мешканців;

1990 рік — у Львові розпочинає роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;

1994 рік — фігуристку Тоню Гардинг виганяють зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган;

1998 рік — папа Римський Іван Павло II вибачається за бездіяльність та мовчання багатьох католиків під час Голокосту;

2006 рік — Генеральна асамблея ООН майже одностайно голосує за утворення Ради з прав людини;

2014 рік — відбувається незаконний референдум в Криму.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 березня

Які завтра іменини: Зиновій, Василь, Нонна.

Талісманом людини, народженої 16 березня, є корал. Прикраси з коралів несуть сакральний сенс для кожної українки. Яскраво червоне намисто завжди асоціювалося з берегинею, домом, затишною оселею. Здавна вірили, що корали несуть щастя та процвітання, наділяють свого власника мудростю та допомагають захиститися під час мандрів.

В цей день народилися:

1846 рік — відомий київський археолог, історик мистецтв, художній критик, професор Київського університету, очільник розписів Володимирського собору Прахов Адріян Вікторович;

1882 рік — українська письменниця, драматургиня, поетеса і педагогиня Алчевська Христина Олексіївна;

1883 рік — американська письменниця, видавчиня-аматорка українського походження Соня Грін;

1894 рік — український поет, представник "празької школи" Юрій Дараган;

1897 рік — військовий діяч часів УНР, отаман Холодного Яру Іларіон Завгородній;

1917 рік — український літературознавець, педагог, дослідник фольклору Віктор Тищенко;

1944 рік — український живописець Микола Підгорний.

Який завтра день в Україні і світі

16 березня День без селфі / Фото: Pexels

16 березня в Україні і світі святкують День свободи інформації (Freedom of Information Day). Подія присвячена здобуттю і просуванню прозорості та відкритості влади. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народився Джеймс Медісон, який вважається "батьком" Конституції США та активним прихильником прозорості влади. Свято було засноване 1989 року за ініціативою Комітету журналістів за свободу преси. Ця некомерційна організація виступає за свободу преси та доступ до урядової інформації.

Також 16 березня День чорної преси. День присвячений визнанню внеску газет та ЗМІ, якими володіють чи керують темношкірі в США. Заснувала подію Національна асоціація видавців газет, яка представляє понад 200 медіакомпаній, які належать темношкірим по всій країні. Дату обрали на честь заснування першої газети, якою володів чорношкірий — Freedom’s Journal. Сталося це 1827 року.

А ще 16 березня святкують День квілтінга. Квілтінгом називають ремесло, яке полягає у художньому вишиванні та вистьобуванні шматочків тканини, між яких вставляють шар фатину або вати. Стьобане полотно існувало з давніх-давен в Китаї, а в XI-XV століттях поширилося в Європі. Америка познайомилася з квілтінгом в 1620-х роках.

16 березня — День без селфі. Задовго до появи селфі люди почали створювати власні зображення. А сам термін "селфі" — це версія автопортрета, яку створюють за допомогою смартфона. Перше селфі зроблене сучасним способом, тобто, тримаючи камеру в руці, було зроблене 1920 року. Таким чином себе увіковічили п'ятеро фотографів з манхеттенської фотостудії Byron Company. Фотоапарат був настільки важким, що його довелося тримати двом чоловікам. Сьогодні заради цікавого селфі люди часто ризикують своїм життям. Це захоплення почало неабияк турбувати психологів і психіатрів. Люди витрачають багато часу, зациклюються на своїй зовнішності, що негативно впливає на реальне життя. Тому й був створений День без селфі. Цікаво, що його святкують в день народження Філліпа Кана, який створив перший телефон, що міг миттєво передавати зображення.

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