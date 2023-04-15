Яке завтра, 16 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 квітня 2023 — неділя. 417-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 квітня, церковне свято

16 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського. Народився в Кесарії Віфінській в другій половині VIII столітті в сім'ї християн. На восьмий день від його народження помирає мама хлопчика, а батько з горя приймає чернецтво. Тому хлопчика виховувала бабуся.

Ще юнаком він почав прислуговувати у місцевому храмі під час богослужінь, а також був слугою у самітника Стефана. Це спонукало Микиту прийняти чернечий постриг. За кілька років він навіть став ігуменом монастиря. За праведне життя Микиту Господь наділив даром чудотворіння. Наприклад, глухонімий хлопчик після його молитви почав говорити.

Помер преподобний Микита 824 року, коли імператором був Михайло. Його тіло перевезли на кораблі в Мидикійський монастир.

Що не можна робити в цей день

Не варто залишати брудним будинок.

Не можна також залишати немитий посуд.

Не давайте грошей в борг.

Не сваріться і не лайтеся.

Тримайтесь подалі від водойм і не поливайте кімнатні рослини.

Народні прикмети і традиції на 16 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: чути гуркіт грому — до тривалої негоди;

південний вітер на хороший урожай ярих;

йде дощ, значить весна буде похмурою і пізньою;

коні похропують на негоду.

16 квітня коні похропують на негоду / Фото: Pexels

Задобрити Микиту Сповідника намагалися кашею, хлібом, курячими тельбухами. Серед рибалок було прийнято виливати в річку олію, а потім просити удачі. З самого ранку відразу після пробудження, потрібно прочитати молитву "Отче наш". Так можна вберегтися від нещасть протягом всього дня. Також кожна мати схиляється цього дня до своєї дитини і читає молитву до Микити, щоб той захистив малюка.

Погода на 16 квітня

Завтра, 16 квітня, в Києві похмуро, без істотних опадів. У Львові хмарно, але опадів не очікується. У Харкові похмуро, опадів не передбачається. В Одесі хмарна погода протягом всього дня, без опадів.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +6 вночі. У Львові +14 вдень та +6 вночі. У Харкові +16 вдень та +6 вночі. В Одесі +14 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 16 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 квітня:

1178 рік до н. е. — повне сонячне затемнення, за підрахунками вчених Одіссей повертається на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни;

73 рік — римляни захоплюють юдейську фортецю Масада;

1346 рік — Стефан Душан проголошує заснування Сербської імперії;

1574 рік — перша документальна згадка про вертеп на українських землях, записана до Заславської замкової книги;

1632 рік — засновують Києво-Могилянську академію;

1705 рік — англійська королева Анна посвячує Ісаака Ньютона у лицарі — це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги;

1848 рік — цісар Фердинанд I підписує патент "Про знесення всякої роботизни й інших підданських повинностей у Галичині", яким найраніше в імперії скасовує панщину;

1871 рік — приймають конституцію Німецької імперії, що діяла до 1919 року, тоді Берлін стає столицею Німецької імперії;

1912 рік — англійка Гаррієт Квімбі стає першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком;

1936 рік — у Львові розпочинаються масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі;

1947 рік — Бернард Барух вперше вживає термін "Холодна війна" для позначення відносин між СРСР і США;

1995 рік — починає діяти телефонний міжнародний код "380" для України;

2000 рік — на референдумі більшість жителів України підтримують ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України від 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту;

2000 рік — Георгій Гонгадзе та Олена Притула засновують "Українську правду", перше україномовне інтернет-видання;

2003 рік — підписують Афінський договір, за яким 10 нових країн стали членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 квітня

Які завтра іменини: Микита, Йосип, Іван, Феодосія.

Талісманом людини, народженої 16 квітня є онікс. Цей камінь дуже любили і шанували ще в давні часи. Вважали, що онікс вміє лікувати від багатьох хвороб. Здавна відомі і магічні властивості цього каменю. Вірили, що онікс притягує енергію та надає силу.

В цей день народилися:

1841 рік — українська педагогиня, організаторка народної освіти Христина Алчевська;

1882 рік — український громадський і політичний діяч, один із організаторів українського національно-культурного й громадського життя на Зеленому Клині Юрій Глушко;

1926 рік — український мистецтвознавець, меценат, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, Герой України Борис Возницький.

Який завтра день в Україні і світі

16 квітня в Україні і деяких інших країнах світу святкують Великдень / Фото: Pexels

16 квітня в Україні і деяких інших країнах світу святкують Великдень. Найурочистіше і найбільше церковне свято, яке символізує Воскресіння Сина Божого. Згідно з християнською релігією, Ісус Христос спокутував гріхи людей на землі та подарував їм вічне життя своєю смертю на хресті. Щороку свято святкується в різні дати, однак незмінним залишається день тижня — неділя. Дата залежить від циклів Сонця і Місяця. Православна церква та Українська греко-католицька церква святкують Великдень в першу неділю, яка настає після першого нового Місяця від дня весняного рівнодення. Протестанські та католицькі свята вираховують дату Воскресіння Господнього по-іншому. В них це перша неділя неділя після першого повного Місяця від дня весняного рівнодення.

Також 16 квітня святкують Всесвітній день крапки з комою (World Semicolon Day). Подія була започаткована Емі Блеуел 2016 року. Її батько покінчив життя самогубством, тому Емі створила спеціальний проєкт "Крапка з комою", який допомагав людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях. На жаль, сама Емі Блеуел також здійснила самогубство 2017 року.

А ще 16 квітня День "Врятуйте слона" (Save The Elephant Day). Свято було створене за ініціативою Фонду реінтродукції слонів спільно з Патрісією Сімс 2012 року. Головна мета цього дня полягає у зверненні уваги суспільства на проблеми слонів, що виникають через людську діяльність — продаж слонових кісток, втрата середовища проживання тощо.

16 квітня також святкують День Чарлі Чапліна. Саме цього дня 1889 року народився легендарний режисер, актор, класик німого кіно. Чарлі Чапліна вважають зворушливим митцем, який майстерно володів акторською грою і міг створити образ навіть без слів. Він успішно комбінував гумор і трагізм, за що його вважають найуспішнішим коміком. Тричі Чарлі Чапліна нагороджували Оскаром.

Також 16 квітня День піжами на роботі. Головна мета цього цікавого свята у створенні атмосфери розслабленності, відпочинок від дрес-коду, який може бути набридливим. Піжамний день допомагає ще й покращити самопочуття працівників, позбутися стресу на роботі.

А ще 16 квітня святкують День обізнанності про стрес. Через стресовий психологічний стан здоров'я людини в цілому може дуже сильно погіршуватися. Звичайно, для роботи мозку організму потрібна деяка психологічна напруга, але лише в малих дозах. Якщо ж стрес людина відчуває постійно, не може розслабитися і виснажує себе, з часом здоров'я значно погіршиться.

16 квітня Всесвітній день голосу. Головна мета цього свята — привернути увагу суспільства до проблем, які пов'язані зі здоров'ям голосу,і вказати на його особливе значення для людини. Перший день голосу був проведений у Бразилії 1999 року. Пізніше до події приєдналися Португалія і Аргентина. Згодом свято стало міжнародним.