Яке завтра, 16 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 липня 2023 року — неділя. 508-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 липня, церковне свято

16 липня в церковному календарі – день пам’яті патріарха Анатолія. Народився в Александрії в другій половині IV століття. За тогочасною традицією в юності висвятився на диякона. 449 року був на Соборі в Ефесі, коли з певними порушеннями з патріаршого престолу було знято Флавіана Константинопольського. Сторони не могли дійти згоди у тому, кого поставити на його місце. Тому вирішили вибрати з молодих священнослужителів. Вибір впав на Анатолія.

Папа Діоскор I був впевнений, що зможе схилити молодого чоловіка на свою сторону, але Анатолій все своє життя залишався вірним канонам православної церкви. За його правління було перенесено до Константинополя чимало мощів християнських мучеників. А 457 року навіть коронував Лева I Макеллу, що зійшов на імператорський престол. Це був перший такий випадок.

Що не можна робити в цей день

Намагайтеся не лаятися і не сваритися.

Не вживайте алкогольні напої.

Цього дня заборонено скупитися, особливо, якщо вас попросили про допомогу.

Народні прикмети і традиції на 16 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: собака погано спить, мало їсть, катається по землі чи риє лапами землю до непогоди;

павук почав плести нову довгу павутину — чекайте на гарну погоду;

роєм літають комарі до теплої погоди;

худоба скупчується і так стоїть — буде непогода;

комарі і мошки в'ються колами — найближчі сім днів встановиться гарна погода.

16 липня павук почав плести нову довгу павутину — чекайте на гарну погоду / Фото: Pexels

16 липня в народі називали Маковим, тому що селяни традиційно починали сіяти мак. Рослину здавна вважали надзвичайно корисною. Її додавали у різні страви та напої, нею лікували деякі хвороби. Існувала цікава традиція наповнювати маковим насінням взуття нареченим, щоб захистити їх від нечистої сили та злих помислів. Додавали мак і в корм курам, щоб вони добре неслися. В цілому день вважався нещасливим, тому намагалися не починати нових справ.

Погода на 16 липня

Завтра, 16 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода протримається весь день, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясні ранок та вечір, день обіцяє бути хмарним, але опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +16 вночі. У Львові +30 вдень та +18 вночі. У Харкові +25 вдень та +17 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 16 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 липня:

1054 рік — невдачею завершуються в Константинополі переговори між Римом і Візантією про сфери впливу в Південній Італії і з низки теологічних питань, тоді ж християнська церква ділиться на дві гілки: католицьку і православну;

1212 рік — християни розбиваються Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії;

1643 рік — експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкриває острів Сахалін;

1661 рік — Стокгольмський банк випускає перші європейські банкноти;

1790 рік — округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначають як місце розташування уряду США;

1909 рік — засновують компанію "Audi";

1912 рік — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбувається урочисте відкриття Бессарабського критого ринку;

1917 рік — ухвалюють II Універсал Української Центральної Ради;

1919 рік — під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишає Східну Галичину і відступає на територію Наддніпрянської України;

1923 рік — Беніто Муссоліні забороняє азартні ігри в Королівстві Італія;

1945 рік — США підривають першу у світі атомну бомбу на випробуваннях "Триніті";

1951 рік — опубліковують повість Дж. Селінджера "Ловець у житі";

1965 рік — відкривають тунель під Монбланом, що зв'язує транспортним сполученням Францію й Італію;

1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалює Декларацію про державний суверенітет України;

1996 рік — Майкл Джексон дає безкоштовний королівський концерт султану Брунея;

1997 рік — Валерій Пустовойтенко очолює Кабінет Міністрів України;

2010 рік — в Одесі відкривають новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль;

2010 рік — акція "Прапор — на вершину!" — присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України;

2019 рік — набирає чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 липня

Які завтра іменини: Георгій, Анатолій, Герасим, Марко, Василь, Іван, Костянтин, Пилип, Хома.

Талісманом людини, народженої 16 липня є бурштин. Застигла багато тисячоліть тому смола хвойних дерев, яка відноситься до викопних органогенних мінералів. Здавна вважалося, що прикраси з бурштину допомагають отримати душевний спокій.

В цей день народилися:

1881 рік — український філософ, психолог, публіцист та церковний і державний діяч Василь Зеньківський;

1908 рік — український письменник і перекладач Василь Барка;

1955 рік — відомий український генерал-лейтенант, перший український Начальник штабу, перший заступник Командувача Повітряних Сил ЗС України Сергій Клімов;

1967 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Сергій Котенко;

1977 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Юрій Коваленко;

1993 рік — українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів Ганна Різатдінова.

Який завтра день в Україні і світі

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет України / Фото: Pexels

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет України. Саме цього дня 1990 року був ухвалений документ, який встановлював суверенітет нашої країни. Декларація для нас має велике історичне значення, адже вона проголосила українську самостійність, громадянство, незалежність та право встановлювати зовнішні відносини. Завдяки державно-правововму акту відродилася наша державність та була встановлена історична справедливість.

Також 16 липня День бухгалтера та аудитора України. Необхідність в обліку прибутків та витрат виникла разом з господарською діяльністю людини. На території сучасної України перший такий облік створили в давній культурі Трипілля. Археологи не раз знаходили глиняні таблички та кульки різного розміру з нанесеними на них знаками. Гіпотетично трипільці могли використовувати їх для обліку зерна, худоби тощо. Більше відомостей про облік на наших землях з'явилося на початку VIII століття до нашої ери, коли на Чорноморському узбережжі утворилися поселення греків. Міста вже тоді були досить розвиненими, там карбували гроші і активно торгували. Записи велися на спеціальних гіпсових та глиняних дошках, а ще використовували рахівниці, які називали абаки. Існувала в грецьких колоніях навіть податкова система і банки.

А ще 16 липня святкують День металурга в Україні. Професійне свято було започатковане 3 червня 1993 року. Металургійну галузь вважають однією з найдавніших, адже перші металурги з'явилися ще п'ять тисяч років тому. Полягає вона у видобутку металів з руд. Без неї важко уявити наше сучасне життя.

16 липня Всесвітній день змій. Важлива екологічна подія. Нині відомо близько 3500 різновидів змій, а на території України проживає 11 з них. Ці хижаки є дуже важливими для балансу екосистеми, адже вони регулюють популяцію комах, дрібних ссавців, земноводних. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу до проблем цих плазунів, підвищити обізнаність про їхню роль у житті планети. Цікаво, що найбільшою неотруйною змією є анаконда, а найбільшою (і найрозумнішою) отруйною — кобра.