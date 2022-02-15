Яке завтра, 16 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 16 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 лютого 2022 року – середа. Цього дня в Україні святкують День єднання, День військового журналіста. А ще в світі День незалежності Литви, День інновацій, День обізнаності про здорове життя в ПАР. В православному календарі – вшанування пам’яті святих Семена та Анни.

До Нового року залишилось 318 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 лютого в Україні святкують День єднання. Свято зовсім молоде і було впроваджене указом президента України №53/2022 від 14 лютого 2022 року. Під час святкування цього свята на всіх будинках і спорудах всіх населених пунктів України рекомендовано підняти державний прапор та додати до одягу жовто-блакитні стрічки. Також на 10 годину ранку 16 лютого 2022 року заплановано виконання Державного Гімну України. День єднання несе собою важливу мету: показати, що українці єдина нація, яка любить свою Батьківщину та рідні землі. У той час поки багато іноземних ЗМІ кажуть, що 16 лютого стане днем нападу, президент вирішив зробити його Днем єднання.

16 лютого в Україні святкують День військового журналіста. Це професійне свято було запроваджене 2018 року, коли Міністр оборони підписав відповідний наказ. Дату обрали не випадково. Саме 16 лютого 2016 року військовий журналіст Дмитро Лабуткін загинув під час виконання своїх обов’язків під Дебальцево. Він був не лише капітаном 3-го ранку, але й також редактором телерадіостудії “Бриз”.

Національна спілка журналістів 16 лютого вшановує своїх колег, які допомагають освітлювати події на передовій. З перших днів ворожої агресії саме військові журналісти ведуть свої репортажі та доносять до людей достовірну інформацію з найгарячіших точок АТО. Це непроста і небезпечна робота, але завдяки мужності та відданості військових журналістів, весь світ знає про героїчну оборону наших захисників. Тож не забудьте привітати зі святом всіх тих, хто причетний до військової журналістики. А зробити це можна наступними словами:

16 лютого - День військового журналіста в Україні

Вітаємо всіх військових журналістів із вашим професійним святом! Бажаємо вам вдалих творчих пошуків, креативу в роботі, цікавих підходів у розкритті важливих тем, подій та героїв! Ми пишаємося, що завдяки нашим військовим журналістам світ дізнався про героїзм захисників України!

Які завтра свята ще в світі:

День незалежності Литви;

День інновацій;

День обізнаності про здорове життя в ПАР.

Яке завтра, 16 лютого, церковне свято

16 лютого - день пам’яті святих Семена і Анни / commons.wikimedia.org

16 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих Семена і Анни. Коли Богородиця та Йосип принесли до Храму маленького Ісуса Христа на 40-вий день його народження, святі Анна та Симеон (Семен) були першими, хто зустрів їх. І саме вони впізнали в дитині Месію. Ці двоє праведних людей сказали, що Ісус стане світлом та одкровенням для слави ізраїльського народу.

У православній церкві вважають, що саме Анна та Симеон (Семен) є останніми пророками Старого Завіту. Кажуть, що в обличчях цих людей Ісус Христос зустрів весь народ Ізраїлю. А самі Симеон та Анна вже в досить похилому віці стали символами того, що життя може підходити до кінця, але Ісус наповнює його світлом.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 лютого

Які завтра іменини: Володимир, Адріан, Іван, Микола, Михайло, Роман, Павло, Тимофій, Семен, Ганна (Анна).

Талісманом людини, народженої 16 лютого є опал. Письменники порівнювали цей камінь з фейерверками та вулканами. Особливо цінували опал в Давньому Римі, де він символізував надію та кохання. А в Давній Греції вважали, що цей камінь дарує своєму володарю вміння бачити майбутнє.

16 лютого народився американський співак, чоловік співачки Шер Сонні Боно / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

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1543 рік – японський художник Кано Ейтоку;

1740 рік – італійський видавець, друкар Джамбаттіста Бодоні;

1792 рік – митрополит Галицький Григорій Яхимович;

1813 рік – український оперний співак Семен Гулак-Артемовський;

1829 рік – галицький історик, археолог і громадський діяч Ізидор Шараневич;

1867 рік – українська драматична акторка та співачка Єфросинія Зарницька;

1879 рік – письменник і художник Василь Королів-Старий;

1885 рік – українська драматична акторка і співачка Зінаїда Рибчинська;

1905 рік – український агрохімік Петро Власюк;

1909 рік – каліфорнійський ресторатор, разом із братом організував ресторан швидкого обслуговування (1954 року їхню ідею підхопив Рей Крок та створив всесвітню мережу ресторанів "McDonald's") Річард Макдональд;

1935 рік – американський співак, чоловік співачки Шер Сонні Боно;

1954 рік – шотландський письменник Єн Бенкс;

1959 рік – американський тенісист Джон Макінрой;

1961 рік – гітарист популярного британського гурту "Duran Duran" Енді Тейлор.

Що не можна робити в цей день

16 лютого забороняється брати в борг гроші.

Не варто носити чорні речі, бо можна накликати на себе біду.

Народні прикмети і традиції на 16 лютого

16 лютого голосно цвірінькають горобці до швидкого приходу весни / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо шумить ліс, то буде відлига, а якщо тріщить, то морози будуть затяжними;

16 лютого погана тяга в печі, чекайте тепла, а якщо сильна, буде холод;

якщо снігу багато, літо дощовим буде;

16 лютого голосно цвірінькають горобці до швидкого приходу весни.

16 лютого моляться Симеону та Ганні, щоб вони подарували здоров’я новонародженій дитині. Існувало народне повір’я, згідно з яким, цього дня до стайні приходив домовик. Щоб тварини не нервуватися через присутність нечистої сили, їм до гриви прив’язували онучі і залишали на всю ніч.

Погода на завтра, 16 лютого

Завтра, 16 лютого, в Києві хмарно, без опадів. В Львові хмарна погода, опадів не передбачається. В Одесі вранці ясно, але після обіду небо вкриють хмари. Без опадів. В Харкові похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +4 вдень і -1 вночі. В Львові +7 вдень і близько нуля вночі. В Одесі +8 вдень і +2 вночі. В Харкові +3 вдень і -4 вночі.

Пам’ятні дати 16 лютого

16 лютого 2021 року Верховна рада посилює відповідальність за водіння в нетверезому стані / Pexels

В цей день рік тому Верховна рада посилює відповідальність за водіння в нетверезому стані, а у Дніпрі починають будувати новий аеродром.

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 лютого:

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