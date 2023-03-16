Яке завтра, 17 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

17 березня 2023 — п’ятниця. 387-й день війни в Україні.

Яке завтра, 17 березня, церковне свято

17 березня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Герасима Йорданського. Народився він у провінції Лікінія (нині Туреччина) в заможній родині. З юного віку вирішив вести сподвижницьке життя, тому деякий час провів у Тивайській пустелі (Єгипет). На короткий час повернувся до своєї батьківщини, однак 450 року перейшов до Святої Землі і поселився в Йорданії. Заснував там монастир, який став дуже популярним місцем, куди приходили чоловіки, що прагнули християнської досконалості.

В ті часи в Палестині було поширене вченя монофізитів і Герасим теж на деякий час став його послідовником. Однак згодом під впливом Євтимія Великого зміг розкаятися і повернутися до істинної віри. Часто накладав на себе Герасим важку покуту. Він міг довгий час нічого не їсти, тільки приймати святе Причастя. За це його дуже сильно цінував Євтимій Великий.

В монастирі Герасима жило щонайменше 70 ченців, для яких преподобний запровадив спеціальний устав. П'ять днів на тиждень кожен з них проводив в мовчанні в усамітненній келії, споживаючи воду, коріння і небагато сухого хліба, а в суботу та неділю всі приходили на літургію в церкві. Помер Герасим близько 375 року.

Що не можна робити в цей день

Не варто цього дня проводити будь-які медичні операції.

Краще не здійснювати великі покупки — вони не принесуть щастя.

Не тримайте вдома поламані чи старі речі.

Народні прикмети і традиції на 17 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: грають граки — чекайте на гарну погоду;

граки зграями в'ють гнізда на мінливу погоду;

якщо ж чутно крики граків — піде дощ;

на вулиці чимало птахів — буде тепло;

безхмарна ніч — на теплу весну.

17 березня на вулиці чимало птахів — буде тепло / Фото: Pexels

В народі 17 березня називали Герасим Грачевник, тому що приблизно в цей період починають повертатися додому граки. Наші предки цього дня виганяли з дому мару — злих духів. А незаміжні дівчата намагалися ворожити. Для цього вибігали на подвір'я і дивилися, хто зустрінеться на їхньому шляху. Якщо це була жінка, то дівчина цього року вийде заміж.

Погода на 17 березня

Завтра, 17 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові похмуро, нічний дощ продовжиться і вранці, але повинен закінчитися ближче до середини дня. В Одесі хмарно, вночі дощ, який стихне до ранку і більше не розпочнеться.

Температура повітря в Києві +7 вдень та +2 вночі. У Львові +7 вдень та -2 вночі. У Харкові +6 вдень та +4 вночі. В Одесі +8 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 17 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 березня:

45 рік до н. е. — відбувається битва при Мунді між військами республіканців і Цезаря в Римській республіці;

1238 рік — війська татарського хана Батия виступають в похід на Новгород;

1521 рік — Фернан Магеллан відкриває Філіппіни;

1674 рік — Івана Самойловича проголошують гетьманом "обох берегів Дніпра";

1804 рік — у Веймарі відбувається прем'єра драми Фрідріха Шиллера "Вільгельм Телль";

1830 рік — у Варшаві відбувається дебют Фредеріка Шопена;

1845 рік — англієць Стівен Перрі отримує патент на еластичний бинт;

1861 рік — об'єднання Італії;

1899 рік — опубліковано класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!;

1917 рік — у Києві створюють Українську Центральну Раду;

1930 рік — американського мафіозі Аль Капоне випускають на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини;

1945 рік — під проводом генерала Павла Шандрука утворюють Український Національний Комітет, політико-громадський центр, що відстоював перед німецькою владою українські інтереси;

1948 рік — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписують Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU);

1950 рік — у США оголошують про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію;

1959 рік — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втікає із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками);

1960 рік — у Японії вперше у світі надходять у продаж різнокольорові фломастери;

1966 рік — американська субмарина Олвін (Alvin) знаходить у Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу;

1972 рік — у Києві створюють Інститут книги та друкарства;

1980 рік — англійський парламент голосує за бойкот московської Олімпіади.

1995 рік — вперше в етер вийшов Мистецький канал "Територія А" на телеканалі ICTV;

1999 рік — Динамо (Київ), обігравши Реал Мадрид з рахунком 2-0, виходить до півфіналу Ліга чемпіонів УЄФА 1998-1999;

1999 рік — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключають 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіади;

1999 рік — розпочинається виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута;

2000 рік — в Уганді близько тисячі членів релігійної секти "Заповіді Божі" спалюють себе у своїй церкві.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 березня

Які завтра іменини: Василь, Данило, Яків, В'ячеслав, Григорій, Юрій, Аркадій, Стратон, Георгій, Юлія.

Талісманом людини, народженої 17 березня, є хризопраз. З часів античності вважався каменем талану та щастя. Хризопраз носив сам Олександр Македонський під час воєнних походів, тому що вірив — камінь збереже від смерті.

Цього дня народилися:

1847 рік — український антрополог, археолог, етнограф Федір Вовк;

1857 рік — український біохімік, який розробив учення про ферменти, народоволець Олексій Бах;

1874 рік — український громадський діяч, священик, президент Карпатської України Августин Волошин;

1876 рік — український археолог, етнограф Вадим Щербаківський;

1896 рік — українська громадська діячка, журналістка, авторка мемуарів Надія Суворцова;

1897 рік — український письменник та літературознавець, автор гімну ОУН "Зродились ми великої години" Олесь Бабій;

1902 рік — український (буковинський) скульптор і лікар Опанас Шевчукевич;

1984 рік — офіцер ЗСУ, Герой України Віталій Мовчан.

Який завтра день в Україні і світі

17 березня святкують День святого Патріка / Фото: Pexels

17 березня в Україні святкують День мобілізаційного працівника (День військкоматів). Подія була започаткована 22 серпня 2000 року. Спочатку вона припадала на 14 вересня, на честь переформування мобілізаційного управління (1993 рік). Але 2016 року дату змінили у зв'язку з першою мобілізацією, яка відбулася саме 17 березня 2014 року (початок російської агресії). Головна мета цього дня — висловити подяку за важливу та відповідальну працю.

У світі 17 березня святкують День святого Патріка. Це можливість кожній людині в світі на один день почуватися ірландцем. Святий Патрік був християнським єпископом, місіонером, його вважають покровителем Ірландії. Про це свято існує чимало легенд. Наприклад, саме святий Патрік за переказами приніс до Ірландії християнство. А ще він позбавив країну від змій. Спершу пам'ять про нього вшановували лише в релігійному контексті, але згодом святкування перетворилося на важливу світську і культурну подію.

Насправді святий Патрік народився у Британії 385 року, на території сучасного Вельсу, який на той час був римською колонією. Родина його була заможною, батько служив місцевим дияконом, а мати була племінницею єпископа галлійського міста. Але хлопчика виховували без особливої релігійності.

В ті часи Британія потерпала від нападів ірландців, які на морі займалися піратством, а на суші грабунками. Під час одного з таких нападів Патріка, якому тоді було 16 років, схопили у полон і продали в рабство в Ірландії. Хлопець доглядав за отарою овець і за цим заняттям провів шість років. В самотності він шукав розраду у вірі. Тому почав молитися кілька разів на день, мріяв про те, щоб ірландці навернулися на християнство.

Якось уві сні почув Патрік голос Бога, який звелів хлопцю покинути Ірландію на кораблі. Юнак втік з полону, пішки пройшов понад 300 км і дійшов до морського узбережжя, де стояв корабель, що готовий був вже відпливати. Спершу капітан не захотів брати пасажира без грошей, але зрештою зглянувся над хлопцем. Патрік провів на кораблі три дні і зійшов на берег з упевненністю, що його врятував від Ірландії Бог. Хлопець повернувся до батьків і зажив звичайним життям.

Згодом вночі прийшов до нього уві сні чоловік, який прохав Патріка повернутися до Ірландії, щоб принести в цю країну християнство. Вражений чоловік вирішив висвятитися на священника. Вирушив він подорожувати, зупиняючись в монастирях, навчаючись у відомих священників. 432 року отримує сан єпископа і відправляється до Ірландії.

Патрік не був першим місіонером-християнином, який поїхав до цієї країни, проте у нього була важлива перевага — він довгі роки провів в цій країні в полоні. Він зміг добре вивчити не лише мову, але й вірування ірландців. Тому своє вчення він подавав місцевому населенню так, щоб воно їм було зрозуміліше. Наприклад, принцип Святої Трійці святий Патрік пояснив на листку трилистника, адже в Ірландії були популярними друїди, які поклонялися силам природи.

Християнська місія давалася Патріку нелегко. Часто йому погрожували, кілька разів жорстоко били, він навіть потрапляв за ґрати. Попри це він залишався стриманим і дружелюбним. Служіння його тривало 30 років, за цей час він зміг навернути до християнства велику кількість ірландців, а ще став першим єпископом у місті Арма, де сам збудував католицький храм і відкрив богословську школу. Під кінець свого життя він поселився в графстві Даун і помер 17 березня 431 року.

А ще 17 березня — Всесвітній день сну. Свято було засноване 2008 року за ініціативи Всесвітньої федерації сну. Щорічно воно припадає на п'ятницю, яка передує весняному рівноденню.

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