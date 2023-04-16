Яке завтра, 17 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 квітня, в Україні святкують День пожежної охорони. Віряни вшановують пам'ять преподобного Йосипа. До Нового року залишилося 258 днів.

17 квітня 2023 року — понеділок. 418-й день війни в Україні.

Яке завтра, 17 квітня, церковне свято

17 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Йосипа. Він народився в Палестині в благочестивій сім'ї. Цікавився духовним життям з самого раннього дитинства, був смиренним та лагідним. Вступив до монастиря у віці 17 років, там спав на каміннях та носив лише старий одяг. За свої подвиги став пресвітером.

Коли почалися гоніння за християнами, Йосип почав ходили по містах та підтримувати вірян, борячись з єрессю. За це відправили його на острів Крит, де його втятував святитель Микола. Потім повернувся до Константинополя і заснував там монастир. Бог наділив Йосипа даром чудотворення.

Що не можна робити в цей день

Не можна прати, прибирати чи займатися ремонтом.

Не ображайтесь, не пліткуйте і не лихословте.

Не варто працювати в саду та займатися рукоділлям.

Народні прикмети і традиції на 17 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вдарив мороз — чекайте на багатий урожай пшениці;

якщо піднявся вітер, то літо буде прохолодним;

повільні і темні хмари до проливних дощів;

на вільсі багато сережок висить — буде багатий урожай вівса.

17 квітня вдарив мороз — чекайте на багатий урожай пшениці / Фото: Pexels

Здавна вірили, що сон, який приснився в ніч проти 17 квітня, точно збудеться протягом 12 днів. Вірили, що цього дня починає співати журавель і прокидається цвіркун. Тому люди часто виходили з дому, щоб побачити в небі лелек. Вони вважалися захисниками доброго від злих сил. А ще говорили, що після їхнього прильоту вже встановлюється по-справжньому літня погода.

Погода на 17 квітня

Завтра, 17 квітня, в Києві похмуро, без істотних опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмура погода, опадів не очікується. В Одесі хмарно, можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +6 вночі. У Львові +13 вдень та +5 вночі. У Харкові +16 вдень та +6 вночі. В Одесі +17 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 17 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 квітня:

1492 рік — Христофор Колумб підписує контракт із Іспанією, зобов'язавшись відкрити новий шлях в Індію;

1607 рік — 21-річний Арман Жан дю Плесі де Рішельє посвячений у духовний сан;

1839 рік — після розпаду федерації республік Центральної Америки утворюється держава Гватемала;

1847 рік — заарештовано Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства;

1848 рік — патентом австрійського імператора Фердинанда I у Галичині скасовують селянські повинності (від 15 травня 1848);

1856 рік — місто Квебек проголошують столицею Канади;

1875 рік — британець Невілл Чемберлен винаходить більярдну гру "снукер";

1888 рік — дванадцять англійських клубів засновують Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі;

1895 рік — підписують Сімоносекський договір, який завершує першу японсько-китайську війну;

1907 рік — Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу приймає рекордну кількість іммігрантів — 11747 осіб;

1924 рік — створюють голлівудську кіностудію "Metro-Goldwyn-Mayer";

1941 рік — Югославія капітулює у 2-й Світовій Війні;

1946 рік — Сирія здобуває де-факто незалежність від Франції;

1961 рік — починається невдала операція кубинських емігрантів у Сполучених Штатах і ЦРУ з метою повалення комуністичного уряду Кастро;

1964 рік — компанія "Ford Motor Company" починає випускати автомобіль "Форд Мустанг";

1964 рік — американка Джеррі Мок стає першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі;

1968 рік — уперше вийшла в етер телепрограма "У світі тварин";

1970 рік — у Києві відкривають палац "Україна";

1970 рік — виходить у світ дебютний сольний альбом "Paul McCartney", що ставить крапку в кар'єрі "Beatles";

1980 рік — Південна Родезія стає Зімбабве;

1982 рік — британська королева Єлизавета ІІ проголошує Канаду повністю незалежною від Великої Британії;

1989 рік — легалізовують діяльність незалежної польської профспілки "Солідарність";

1994 рік — гурт "Pink Floyd" на чотири тижні очолює у Великій Британії список найпопулярніших альбомів зі своєї новою роботою "Division Bell";

2014 рік — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі ставить "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 квітня

Які завтра іменини: Георгій, Йосип, Яків, Адріан, Юрій, Федір, Микита, Марія.

Талісманом людини, народженої 17 квітня є корал. Це скам'янілі скелети колоній, які були утворенні безхребетними поліпами. Здавна вірили, що корали володіють сильними лікувальними властивостями, здатні відганяти чаклунські чари, тому їх потрібно носити так, щоб було видно.

В цей день народилися:

1855 рік — українська співачка-сопрано і драматична акторка Марія Садовська-Барілотті;

1872 рік — український літературознавець і мовознавець-санскритолог, індоєвропеїст та перекладач, один з перших українських індологів Ріттер Павло Григорович;

1882 рік — український історик, політолог, дипломат В'ячеслав Липинський;

1895 рік — український художник-авангардист, дизайнер, театральний декоратор, один з основоположників української сценографії Олександр Хвостенко-Хвостов;

1969 рік — ​український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер Максим Паперник.

Який завтра день в Україні і світі

17 квітня в Україні святкують День пожежної охорони / Фото: Pexels

17 квітня в Україні святкують День пожежної охорони. Професійне свято було засноване 1995 року, однак спочатку воно випадало на 29 січня. 2013 року дату святкування змінили. Праця пожежника — важка і дуже відповідальна, він виконує свою роботу вдень та вночі. Головна мета цього свята — подякувати пожежникам за їхній героїзм та самовідданість.

Також 17 квітня — День кажана. Подія була започаткована Міжнародною організацією охорони рукокрилих. Кажанами називають комахоїдних тварин, які ведуть нічний спосіб життя і мають великі крила. Живуть вони 10-15 років, полюбляють висіти догори ногами та зимувати у печерах. Вони також добре бігають та використовують ультразвукові сигнали.

А ще 17 квітня святкують Міжнародний день кави. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1938 року італієць Ачиль Гаджіа отримав патент на кавоварки. Каву людство почало пити ще у X столітті. А перша кав'ярня відкрила свої двері 1554 року в Стамбулі, де виключно дегустували напій, привезений із Сирії. В Україні кава з'явилася 1672 року завдяки туркам, які у Кам'янці-Подільському відкрили першу кав'ярню на території нашої держави.

17 квітня — Всесвітній день боротьби з гемофілією. Подія була започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров'я спільно із Всесвітньою федерацією гемофілії. Гемофілія — невиліковне спадкове захворювання, яке полягає у порушенні згортання крові. Головна причина — у заміні одного гена в Х хромосомі. Для підтримання здоров'я пацієнтам вводять донорську кров. Вони повинні постійно перебувати під особливим лікарським наглядом.