Яке завтра, 17 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 17 липня, День етнографа в Україні та Всесвітній день емоджі. Віряни вшановують пам'ять святого Андрія. До Нового року залишилося 167 днів.

17 липня 2023 року — понеділок. 509-й день війни в Україні.

Яке завтра, 17 липня, церковне свято

17 липня в церковному календарі – день пам’яті святого Андрія. Перекази стверджують, що хлопчик був німим впродовж семи років, але відразу після прийняття хрещення віднайшов і дар мови. Таке диво підштовхнуло його до вивчення Святого Письма. У віці 14 років він вирушив до Єрусалиму і там в обителі преподобного Сави Освяченого прийняв постриг.

За описом Андрій був добрим, благочестивим та лагідним чоловіком, який майже весь час проводив у молитвах. За своє життя він написав чимало богослужбових співів. Цікаво, що його вважають засновником канону, як літургійної форми.

Що не можна робити в цей день

Заборонено сваритися, лихословити, лаятися.

Не варто починати нові справи, тому що вони не принесуть очікуваного результату.

Не рекомендується давати чи брати в борг.

Народні прикмети і традиції на 17 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: велика кількість бджіл вказує на ранню зиму;

на деревах почало з'являтися жовте листя — осінь прийде рано;

якщо літає багато ос, значить взимку буде дуже холодно;

погода на Андрія вказує на погоду, яка буде 11 серпня (свято Калинника);

погано росте овес, можна не очікувати великого урожаю.

17 липня літає багато ос, значить взимку буде дуже холодно / Фото: Pexels

В народі 17 липня було відомо як Наливи, оскільки на полях до цього часу вже починали проростати озимі культури. Дуже шанували овес і навіть прогнозували за ним погоду. Зазвичай день був дощовим, але такі дощі були бажаними, тому що вважалося, що вони допомагають отримати великий урожай зернових культур. Взагалі 17 липня намагалися провести зі своєю другою половинкою. Не можна було сваритися, тому що вважалося, що тоді пара згодом розійдеться.

Погода на 17 липня

Завтра, 17 липня, в Києві ясна погода, ввечері можуть з'явитися невеликі хмари, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі безхмарний день, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +30 вдень та +19 вночі. У Львові +29 вдень та +19 вночі. У Харкові +27 вдень та +18 вночі. В Одесі +29 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 17 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 липня:

709 рік до н. е. — вперше описане повне сонячне затемнення китайцем Чу Фу;

1048 рік — німецький король Генріх III виганяє із Риму папу Бенедикта IX і замінює його Дамасієм II;

1429 рік — у відбитому в англійців Реймсі коронують на французький престол Карла VII;

1453 рік — французи розбивають англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни;

1505 рік — після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер перебував на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті;

1570 рік — у Вільно засновують єзуїтську колегію, яку згодом перетворюють в університет;

1754 рік — у Нью-Йорку відкривають Королівський коледж (сьогодні це Колумбійський університет);

1775 рік — у США відкривають перший у світі військовий госпіталь;

1785 рік — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Королівству Франція;

1791 рік — на Марсовому полі в Парижі розстрілюють мирну демонстрацію, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI;

1793 рік — у Парижі страчують Шарлотту Корде, вбивцю лідера Французької революції Марата;

1841 рік — виходить перший номер британського гумористичного журналу "Панч";

1854 рік — в Австрійській імперії запускають в експлуатацію першу у світі гірську залізницю;

1868 рік — японську столицю переносять з Кіото в Токіо;

1915 рік — Німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;

1917 рік — у Великій Британії з титулів вилучають всі німецькі імена;

1917 рік — відбувається виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1933 рік — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав;

1941 рік — наказом Гітлера Східна Галичина переходить в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина";

1945 рік — починається Потсдамська конференція глав держав-союзників;

1973 рік — в Афганістані повалюють монархію і проголошують республіку;

1997 рік — Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;

2014 рік — російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збивають рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);

2020 рік — Верховна Рада України затверджує скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 липня

Які завтра іменини: Микола, Олександра, Олексій, Андрій, Юхим, Федір, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Марта.

Талісманом людини, народженої 17 липня є агат. Дуже красивий та енергетично сильний камінь. Вже за часів Стародавнього Риму і Греції вважався захисником від нечистої сили. Вважалося, що агат допомагає позбутися емоційної втоми, депресії.

В цей день народилися:

1849 рік — українська письменниця Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач);

1937 рік — український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч Іван Гель;

1961 рік — український художник Олександр Гнилицький.

Який завтра день в Україні і світі

17 липня святкують День народження Діснейленда / Фото: Pexels

17 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день міжнародного правосуддя. Подія була започаткована 1 червня 2010 року під час конференції в Уганді. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1998 року був затверджений Римський статут. Нині учасниками статуту є близько 150 країн світу. На його основі було створено Міжнародний кримінальний суд. Він розташований в Нідерландах і займається покаранням за особливо тяжкі злочини.

Також 17 липня День етнографа в Україні. Етнографія — це наука про звичаї, культуру, побут, походження, духовність, територіальне розміщення та особливості різних народів (етносів). Дату святкування обрали на честь дня народження відомого біолога та етнографа Миколи Миклухо-Маклая (1846 рік). А сама подія була започаткована за ініціативи іншого видатного етнографа Рудольфа Ітса в 1970-х роках.

А ще 17 липня День татуювання. Перші тату з'явилися тисячі років тому, адже в усіх світових культурах була присутня культура розмальовування свого тіла. В давнину в татуювання вкладали особливе значення. Також вірили в магічну символіку. Сьогодні тату на тілі — можливість показати себе, свої емоції та переживання, воно вважається інструментом самовираження.

17 липня святкують День народження Діснейленда. Саме цього дня 1955 року в місті Анахайма, штат Каліфорнія (США) відбулося відкриття першого казкового парку розваг. Батьком Діснейленду вважається відомий на увесь світ режисер, бізнесмен, сценарист та продюсер Волт Дісней. В день відкриття Діснейленд відвідало близько 30 000 людей. А створення казкового світу коштувало приблизно 17 мільйонів доларів (дуже велика сума на той час). Сьогодні парки Діснейленд відкриті не лише в Каліфорнії, але й в Орландо (США), Токіо (Японія), Марн-Ля-Вале (Франція), Гонконг (Китай), Шанхай (Китай).

Також 17 липня Всесвітній день емоджі. Це графічні символи (піктограми), які зазвичай мають мультиплікаційний та яскравий вигляд. Використовують їх в текстових повідомленнях. Зазвичай емоджі дуже різноманітні — це і персонажі, і обличчя, і погодні явища, їжа та спортивні заняття. Коли людині не вистачає жестів, міміки або слів, щоб передати свої емоції, на допомогу приходять саме емоджі. Найчастіше використовують їх в соціальних мережах.

В сучасному вигляді емоджі з'явилися в Японії. 1999 року художник Сігетака Куріта, який був одним з розробників платформи мобільного Інтернету "i-mode" для оператора зв'язку DOCOMO, винайшов унікальний спосіб замінити слова "сонячно" та "хмарно" на спеціальні піктограми. Тоді було створено 176 графічних символів 12х12 пікселів, які можна було вибрати на платформі та відправити в текстовому повідомлені.

А ще 17 липня День жовтої свині. Це маловідоме і нетипове свято, яке було започатковане в американському місті Принстон математиками Майклом Співаком та Девідом Келлі 1960 року. Тоді вони були студентами і активно займалися вивченням особливостей числа 17 і його значення для математики. Тоді вони вирішили створити для улюбленого числа й окреме свято та навіть вигадали особливий символ — жовту свиню. Свиня має 17 пальців та стільки ж зубів.

17 липня святкують День "обійміть своїх дітей". Обійми можна назвати невербальною формою спілкування, яка здатна багато чим замінити звичні нам слова. Обійми можуть заспокоїти, підбадьорити, виразити любов чи співчуття. Особливу роль вони відіграють в дитячому віці. На думку психологів, обійми сприяють гармонійному розвитку особистості, захищають від хвороб.