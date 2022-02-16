Яке завтра, 17 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 17 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

17 лютого 2022 року – четвер. Цього дня в Україні та світі День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу, Всесвітній день управління інформацією, Всесвітній день антропології та День кота в Європі. В православному календарі – день пам’яті преподобного Миколи Студеного.

До Нового року залишилось 317 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 лютого в Україні святкують День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day). Це досить молоде свято, але з кожним роком воно стає все більш популярним. Його святкують не лише окремі люди, але і цілі організації, які допомагають заохотити проявляти доброту в суспільстві. Варто пам’ятати, що добрі справи приносять радість не лише тим, хто одержує спонтанну допомогу, але й тим, хто її чинить.

Головна мета свята в тому, щоб люди стали трішки щасливішими, поширюючи довкола себе доброту. І не обов’язково чинити якісь великі справи, можна підбадьорити близьких та рідних, надіслати їм добрі слова, привітання з цим чудовим днем.

День спонтанного прояву доброти запровадили 1995 року в американському місті Денвер, що в штаті Колорадо. 2004 року воно було вперше відсвятковане в Океанії, а саме в Новій Зеландії. На міжнародному рівні свято почали святкувати 1998 року в Токіо.

17 лютого День кота в Європі / Pexels

17 лютого святкують День кота в Європі. Свято прийшло до нас з Італії, адже воно було започатковане 28 років тому саме в цій країні. Коти здатні особливим чином додавати будь-якій оселі затишку. Ці тварини позбавляють своїх власників від стресу, а також вміють лікувати.

З’явилося свято завдяки італійській журналістці Клаудії Анжелетті. Вона обрала для святкування лютий, тому що цей місяць за зодіакальним календарем належить Водоліям, які відрізняються незалежним характером. Для святкування Дня кота в Європі проводять різноманітні заходи, а також збирають кошти на придбання їжі безпритульним пухнастикам.

А ще 17 лютого святкують Всесвітній день людського духу. Серед християн існує думка, що саме людський дух є головною частиною людини. Завдяки цьому святу кожен з нас отримує інформацію про прості способи, як можна об’єднатися, щоб посилити один одного.

Свято заснував 2003 року філософ мудрості і правди, автор багатьох книг Марк Леві. За його словами, цей день можна назвати святом пропаганди людського духу, який повинен жити мирним і творчим життям. Кожна людина на землі 17 лютого повинна приділили 2 хвилини життя на тишу. Також можна приєднатися до загальної медитації, яка проходить о 15.00 за східним часом.

17 лютого святкують Всесвітній день управління інформацією / pixabay.com

Третього четверга лютого щороку святкують Всесвітній день управління інформацією. 2022 року свято випадає на 17 лютого. Головна мета цього дня в підвищенні обізнаності людей щодо головних принципів управління інформацією. Сучасні технології дозволяють використовувати різноманітні програмні рішення на підприємствах різної величини і сфери діяльності.

Третього четверга лютого святкують Всесвітній день антропології. Цього року свято припадає на 17 лютого. Його запровадила 2015 року Американська антропологічна асоціація. А через рік (2016 року) свято стало міжнародним. Щоб краще зрозуміти наш світ, необхідно вивчати біологічну природу, походження людини і її фізичні особливості, які виникли внаслідок розвитку в різних географічних умовах.

Які завтра свята ще в світі:

День джентльменів в Латвії;

День свого шляху;

Національний день кави з молоком в США.

Яке завтра, 17 лютого, церковне свято

17 лютого - день пам’яті преподобного Миколи Студеного / Pexels

17 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Миколи Студеного. Був ігуменом Студійської обителі аж до своєї смерті 868 року. Студійський монастир вважається одним з найдавніших і найславетніших у Константинополі. З нього вийшло чимало християнських діячів, які несли в світ слово Боже. Преподобний Микола намагався розповсюджувати християнство, попри гоніння і катування святих в ті часи. Бог наділив його даром зцілення. А Церква вважає Миколу чудотворцем.

Наші предки назву обителі, яку часто додавали до імені її ігумена (Микола Студійський), сприймали як слово “стужа”. А тому дали йому прізвисько “Студений”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 лютого

Які завтра іменини: Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Йосип, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Серафим, Теодор, Юрій, Катерина, Ганна.

Талісманом людини, народженої 17 лютого є сапфір. Коштовний камінь, який здавна вважався одним з найбажаніших. В давні часи прикраси з золота і сапфіру носили лише дійсно багаті люди. А тому камінь вважали уособленням статусу. Також вірили, що сапфір допомагає досягти поставлених цілей, принести в життя гармонію.

Цього дня народилися:

1444 рік — нідерландський філософ і музикант Рудольф Агрікола;

1723 рік — німецький астроном і картограф Тобіас Йоганн Маєр;

1820 рік — бельгійський скрипаль та композитор Анрі В’єтан;

1837 рік — французький художник, представник академізму П’єр Огюст Кот;

1859 рік — український мікробіолог і епідеміолог Микола Гамалія;

1874 рік — американський промисловець, заснував компанію IBM Томас Вотсон;

1892 рік — Патріарх Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий;

1908 рік — український поет та прозаїк Олекса Влизько;

1943 рік — українська акторка театру та кіно Раїса Недашківська;

1954 рік — популярна американська кіноактриса Рене Руссо;

1963 рік — знаменитий американський баскетболіст Майкл Джордан;

1971 рік — американська кіноактриса Деніз Річардс;

1981 рік — американська акторка і фотомодель Періс Гілтон;

1988 рік — український боксер, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко;

1991 рік — популярний англійський співак і музикант Ед Ширан.

Що не можна робити цього дня

17 лютого забороняється залишати в домі безлад.

Не варто сваритися, лаятися.

17 лютого не починайте планувати далеку поїздку.

Не варто піддаватися шкідливим звичкам.

17 лютого не споживайте жирну їжу.

Не можна стригти волосся.

Народні прикмети і традиції на 17 лютого

17 лютого гілки ялинки згинаються донизу, значить будуть снігопади / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо в лісі мало снігу, чекайте відлиги;

17 лютого гілки ялинки згинаються донизу, значить будуть снігопади;

якщо вам приснились птахи, то до хороших новин;

17 лютого хмарний день, літо буде спекотним;

якщо на Миколи Студеного немає морозу, весна прийде пізно.

17 лютого віряни часто звертаються у молитві до Миколи Студеного, просячи здоров’я. Цей день називали “Студеним” через те, що він часто бував найхолоднішим в році. Ще одна назва 17 лютого “Вовчий сват”, тому що з цього дня в лісі звірі починали “грати свої весілля”. Тварини в цей період часто агресивні, а тому 17 лютого вважали нещасливим днем для тих, хто живе поблизу лісів. Не варто було виходити на полювання.

Погода на завтра, 17 лютого

Завтра, 17 лютого, в Києві хмарно, з середини дня і до вечора очікується дощ. В Львові хмарно, вдень піде дощ, який до вечора повинен закінчитися. В Одесі похмуро, ввечері можливий дощ. В Харкові хмарно, зранку і до середини дня йтиме сніг з дощем.

Температура повітря в Києві +7 вдень і +2 вночі. В Львові +8 вдень і +5 вночі. В Одесі +10 вдень і +5 вночі. В Харкові +6 вдень і +2 вночі.

Пам’ятні дати 17 лютого

17 лютого 2021 року у Техасі від аномального холоду рятують тисячі черепах / Pexels

Цього дня рік тому в США знесли хмарочос “Трамп-Плаза”, а у Техасі від аномального холоду рятують тисячі черепах.

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 лютого: