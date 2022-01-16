Яке завтра, 17 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 17 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

17 січня 2022 року – понеділок. В церковному календарі – Собор 70 апостолів. В народному календарі – Феоктистів день. Цього дня 1773 року Джеймс Кук з екіпажем свого корабля стають першими європейцями, які пропливають південніше Південного полярного кола, а 1920 року в США приймають “Сухий закон”, який забороняв продаж, виробництво та транспортування алкоголю.

До Нового року залишилось 348 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 січня святкують День дитячих винаходів. Дату обрали на честь дня народження винахідника, науковця, публіциста та громадського діяча Бена Франкліна. Будучи 12-літнім підлітком він створив свій перший винахід. А саме – наручні ласти для плавання.

Як ви гадаєте, що може поєднувати такі речі, як шрифт Брайля, паперовий пакет, навушники з хутра, калькулятор та водні лижі? Всі ці речі колись винайшли діти. Кожного року велика кількість маленьких винахідників будують роботів, розробляють ігри, вигадують різноманітні механізми. Саме тому так важливо підтримати дітей, які намагаються зробити цей світ зручнішим та кращим.

17 січня святкують Міжнародний день канатної дороги / Pexels

Також 17 січня святкують Міжнародний день канатної дороги. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1871 року був виданий патент на канатну дорогу. Проєкт заснував американець британського походження Ендрю Сміт Голідей, а головним інженером став Вільям Еппелшмеймер. Цим людям знадобилося 2 роки, щоб збудувати вагончики, які за допомогою спеціального механізму кріпляться на міцні шахтарські канати. Перша канатна дорога була названа Clay Street Hill Railroad в Сан-Франциско, а її пасажирами стали мешканці міста. Відкрилася вона 1 вересня 1873 року.

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Щорічно в США третій понеділок січня присвячений Дню Мартіна Лютера Кінга. 2022 року він припадає на 17 січня. Цього дня вшановують пам’ять видатного лідера руху за права афроамериканців. Закон про запровадження такої важливої для американського народу події було підписано ще 1983 року, але вперше пам’ятні заходи відбулися лише через 3 роки. Деякі штати перші роки називали цей день по-різному. Аж поки 2000 року не з’явилася офіційна назва.

Мартін Лютер Кінг народився 15 січня 1929 року в місті Атланта (штат Джорджия). Коли закінчив навчання вирішив піти по стопам свого батька-священника. Працював пастором у сусідньому штаті Алабама.

Боротися за рівні права Мартін почав в грудні 1955 року. Саме тоді він очолює акцію протесту проти расизму щодо темношкірих людей в місцевому транспорті. До кінця свого життя Кінг бореться за свободу та рівність всіх людей. При чому виключно мирними способами. Життя Мартіна Лютера Кінга обірвалося під час страйку працівників в штаті Теннессі, де його знайшла снайперська куля. Йому було лише 39 років.

А ще 17 січня святкують Міжнародний день наставництва. Запровадили це свято 2017 року і присвятили дню народження Мухаммеда Алі, який був видатним громадським діячем та боксером. Головна мета свята – сприяти глобальному порозумінню та підтримувати наставницький рух в кожній країні світу. Силу наставництва і його позитивний вплив на життя людей можна оцінити на прикладі діяльності саме Мухаммеда Алі.

Яке завтра свято ще в світі:

День повного місяця в Навам (Шрі-Ланка);

День прощення себе за невиконання новорічних обіцянок;

Національний день “Пізнай краще свого покупця” в США.

Яке завтра, 17 січня, церковне свято

17 січня - вшанування Собору 70 святих апостолів / https://azbyka.ru/

17 січня в церковному календарі – день вшанування Собору 70 святих апостолів. Ця подія була створена для того, щоб запобігти незгоди в шануванні святих апостолів, а також нагадати вірянам, що кожен з них є рівноправним.

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Христос перед останньою своєю проповіддю у Галілеї, обрав 70 апостолів, які мали тимчасове призначення стати “вісниками”. Саме вони повинні були розповсюдити по світу благу вість про прихід Христа. Ходили апостоли по двоє і проповідували Євангеліє в усіх містах, які відвідували.

В Собор 70 святих апостолів входять ті, хто бачив Христа або чув про нього, а також їхніх послідовників. Дехто з них були учнями 12 апостолів і часто супроводжували їх. За проповіді та християнську віру багато апостолів були заарештовані та померли в страшних муках.

Коли зійшов Святий Дух, то 70 апостолів почали проповідувати. А головна їхня заслуга в тому, що саме вони започаткували шанування Святої Трійці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 січня

Які завтра іменини: Олександр, Марк, Денис, Павло, Степан і Яків.

Талісманом людей, народжених 17 січня, є тигрове око. Ще в стародавні часи цей камінь вважали потужним талісманом, який міг вберегти свого власника від невдач та лих. В деяких країнах тигрове око носили воїни, тому що вірили, що так отримують магічний захист під час битв. А щоб посилити властивості каменю, вирізали на ньому різноманітні магічні символи.

17 січня народився живописець, критик і громадський діяч, Іван Труш

В цей день народилися:

1706 рік – політичний теоретик, політик, видавець, вчений, винахідник, Бенджамін Франклін;

1869 рік – живописець, критик і громадський діяч, Іван Труш;

1899 рік – американський гангстер Аль Капоне;

1901 рік – літературний і громадський діяч, який був розстріляний чекістами, Григорій Епік;

1933 рік – співачка та актриса італійського походження, Даліда;

1936 рік – футболіст київського Динамо, Леонід Островський;

1942 рік – Мухамед Алі, американський боксер, чемпіон Олімпіади 1960 року в напівважкій вазі, Мухаммед Алі;

1962 рік – американський кіноактор, комік, Джим Керрі.

Що не можна робити в цей день

17 січня заборонялося підслуховувати чи підглядати.

Краще не розповідати іншим про свої плани, якщо ви хочете, щоб вони здійснилися.

Народні прикмети і традиції на 17 січня

Почути 17 січня крик лисиці до негоди / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах багато снігу, прийдешній рік вдалим для бджолярів буде;

повний місяць і чисте небо вказують на сильну повінь навесні;

якщо 17 січня в печі слабка тяга, буде волога погода, а якщо сильна, то прийдуть морози;

небо безхмарне до затяжних морозів;

почути 17 січня крик лисиці до негоди;

якщо зоря червона, буде вітер.

В народі 17 січня називали Феоктистів день. Люди йшли до церкви та молилися преподобному Феоктисту. Якщо родич вирушав у далеку дорогу, йому за комір обов’язково пришивали квітку чортополоху. Вірили, що так нечиста сила не зведе його зі шляху, а зла людина не зіпсує подорож поганим словом. 17 січня також брали ікону і обходили з нею навколо будинку, читаючи “Отче наш”. Це допомагало захиститися від нечисті, яка вводить людей в гріх.

Погода на завтра, 17 січня

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Завтра, 17 січня, в Києві весь день хмарний з опадами у вигляді дрібного снігу вранці та дрібного дощу вдень. У Львові небо вкрите хмарами з самого ранку. Вранці легкий сніг, який потім зміниться сильним мокрим снігом. В Одесі без опадів, хмарна погода. У Харкові похмуро. Ввечері можливий дрібний сніг.

Температура повітря в Києві вдень +1, вночі -3. У Львові вдень також до +1, а вночі -2. В Одесі вдень +5, вночі -1. У Харкові -5 вночі і близько 0 вдень.

Пам’ятні дати 17 січня

17 січня 2021 року у Відні тисячі людей вийшли на протести проти карантинних обмежень в країні / pixabay.com

В цей день рік тому у Відні тисячі людей вийшли на протести проти карантинних обмежень в країні, а в Швейцарії від сердечного приступу помирає барон Бенджамін де Ротшильд.

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 січня: