Яке завтра, 18 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 березня 2023 — субота. 388-й день війни в Україні.

Яке завтра, 18 березня, церковне свято

18 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Конона Мандонського. Народився він приблизно III століття в Назареті. В ті часи правив імператор Децій Траян. Життя Конона проходило в Памфілійському місті Мандоні. З молодих років чоловік завів невеликий город, тому вживав в їжу лише те, що виростив сам. Серед людей прославився як незлопам'ятна і добра людина.

Хоча був Конон неграмотний, жив він тихо і по-Божому, поки в місті не з'явився новий намісник на ім'я Публій, який хотів прибрати всіх християн. На суді перед Кононом поставили вибір: відмовитися від Бога і принести пожертви ідолам або померти. Без роздумів святий відповів, що не покине Господа. За це його піддали страшним тортурам, від яких він помер.

Що не можна робити цього дня

Краще не робити великі покупки цього дня, тому що вони будуть марними.

Не пліткуйте, не базікайте зайве, не байдикуйте.

Не рекомендовано ходити в гості.

Також не конфліктуйте і не тримайте злість на інших.

Народні прикмети і традиції на 18 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода ясна і тепла — літо буде помірно спекотним;

перші проліски з'явилися в лісі — вже можете починати оранку;

ясна погода вказує, що влітку не буде граду.

18 березня ясна погода вказує, що влітку не буде граду / Фото: Pexels

В давнину існувала традиція цього дня замочувати насіння овочів, щоб пізніше їх висадити. Також вже починали копати город і підживлювати грядки. Цікаво, що на Конана займалися городніми справами навіть якщо погода була поганою. А ще 18 березня пересаджували герань та розмарин. Існувало повір'я, якщо подружжя цього дня вип'є вина з корицею, то їхні почуття будуть міцними і довгими.

Погода на 18 березня

Завтра, 18 березня, в Києві ясно увесь день, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +7 вдень та 0 вночі. У Львові +10 вдень та 0 вночі. У Харкові +6 вдень та +1 вночі. В Одесі +9 вдень та +5 вночі.

Пам’ятні дати 18 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 березня:

3952 рік до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого саме в цей день відбулося створення світу;

37 рік — по смерті Тиберія імператором Риму стає Калігула;

1241 рік — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи;

1325 рік — засновують Теночтітлан, який згодом стане столицею Ацтекської імперії;

1662 рік — у Парижі починає курсувати перший громадський транспорт (карета на вісім місць);

1839 рік — китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни;

1892 рік — лорд Стенлі Престон вирішує заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі);

1899 рік — американський астроном Пікерінг відкриває Фебу, супутник Сатурна;

1890 рік — Вільгельм II примусив канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку;

1913 рік — у Львові створюють військове товариство "Січові стрільці";

1913 рік — у Салоніках убивають короля Греції Георга I;

1924 рік — у США прем'єра німого фільму "Багдадський злодій", проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час;

1932 рік — у Сіднейській затоці відкривають міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м);

1946 рік — у Вашингтоні свою роботу розпочинає "Світовий банк";

1962 рік — укладають Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна;

1974 рік — більшість членів ОПЕК припинили ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи;

1992 рік — "Майкрософт" презентує операційну систему Windows 3.1;

1992 рік — парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС;

1994 рік — у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписали федеративний договір;

1996 рік — у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті, в Філіппінах, гине 162 людини;

1999 рік — Югославія відмовляється прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту на переговорах у Рамбуйє (Франція);

2004 рік — Верховна Рада ухвалює Цивільний процесуальний кодекс України;

2014 рік — незаконна анексія Криму Росією, в Україні через агресію РФ оголошують першу хвилю часткової мобілізації;

2015 рік — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі;

2018 рік — у річницю анексії Криму Путіна обирають на 4-й президентський термін за результатами виборів президента Росії;

2022 рік — починаються бої за Азовсталь.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 березня

Які завтра іменини: Андрій, Кирило, Костянтин, Юрій, Марко, Іван, Федір, Іраїда, Раїса.

Талісманом людини, народженої 18 березня, є чароїт. Камінь став відомий людству порівняно недавно. Але сучасні езотерики вже встигли оцінити його властивості. Чароїт вважається поглиначем енергії, тому його пластини кладуть на запалені ділянки тіла. А ще вірять, що цей камінь допомагає вивести камені з нирок.

Цього дня народилися:

1896 рік — українська громадська діячка, журналістка, авторка мемуарів Надія Суворцова;

1900 рік — український письменник, драматург, літературо- і мовознавець, критик, редактор Василь Чапленко;

1904 рік — український поет із когорти Розстріляного відродження Марко Вороний;

1914 рік — український поет, літературознавець, перекладач, педагог Леонід Вишеславський;

1952 рік — український письменник, журналіст, редактор Юрій Винничук;

1954 рік — український релігійний діяч, старший єпископ Центру харизматичних християнських Церков України (Повного Євангелія) Анатолій Гаврилюк;

1969 рік — гросмейстер, шосте місце у світі (рейтинг Ело 2750, станом на 2 січня 2007) та найкращий шахіст України Василь Іванчук.

Який завтра день в Україні і світі

18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день перероблення / Фото: Pexels

18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день перероблення. Щороку людство отримує від Землі тонни природних ресурсів, але варто задуматися над тим, що вони можуть закінчитися в майбутньому. Тому дуже важливо звернути увагу, що викидається на смітник. Використаний папір, коробки, скло, пластик та інші матеріали можна піддавати вторинній переробці, що допоможе зберегти частину природних ресурсів для майбутніх поколінь. Саме для підкреслення важливості цього процесу Бюро міжнародного перероблення створило окреме свято.

Багато хто вважає, що переробленням людство зайнялося лише в минулому столітті, але це не так. Насправді, такі приклади можна знайти навіть у найдавнішій історії. Наприклад, в Афінах вже 500 року до нашої ери сміття не викидали стихійно, а вивозили на спеціальні сміттєзвалища, які повинні були розташовуватися на відстані не менше півтора кілометра за містом.

А ще аналіз деяких предметів давньоримського посуду показав, що значну його частину виготовляли із переплавлених уламків скла. Щоправда, в той час мало хто задумувався про екологію. Це робили більше для економії сировини. Взагалі у римлян перероблялася більша частина матеріалів.

Також 18 березня День богині родючості (Афродіти). Вона входила до пантеону верховних божеств Олімпу в давньогрецькій міфології. А ще її вважали богинею кохання та краси. Жінки, які хотіли завагітніти, в День богині родючості молилися Афродіті, робили різні підношення, загадували бажання тощо. А ще цей день в давнину вважали найкращим для початку нового життя.

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