Яке завтра, 18 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 18 квітня, в Україні святкують День заснування Товариства Червоного Хреста. Віряни вшановують пам'ять Феодула-читця. До Нового року залишилося 257 днів.

18 квітня 2023 року — вівторок. 419-й день війни в Україні.

Яке завтра, 18 квітня, церковне свято

18 квітня в церковному календарі – день пам’яті день пам'яті Феодула-читця. Мученики Феодул та Агапод були читцями в Фессалоніках, коли імператором були Діоклетіан і Максиміан (284-305 роки). Агапод був старцем, а Феодул — його юним учнем. Відрізнялися вони праведним і благочестивим життям.

Якось побачив Феодул уві сні, що невідомий чоловік у світлому одязі поклав йому в руки якийсь предмет. Коли прокинувся юнак, то побачив у себе в руках перстень з зображенням Христа. Вирішив він, що це знак майбунього мучеництва. Силою персня зцілив він багатьох людей і звернув до християнської віри язичників.

Коли відбувалися гоніння на християн, Агапода і Феодула кинули в море. Їхні тіла викинуло на берег, були вони одягнуті в світлому одязі, а на руках не було мотузок. Християни таємно поховали двох мучеників.

Що не можна робити цього дня

Не варто пити алкогольні напої.

Краще утриматися від будь-якої фізичної праці, особливо будівельних робіт.

Не лайтесь і не лихословте.

Народні прикмети і традиції на 18 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо пляма снігу залишилася лише на дні яру, тоді можна починати орати;

ввечері кричить чибис — погода буде ясною;

у відкритих місцях оси почали будувати гнізда — чекайте на вогке літо;

птахи в'ють свої гнізда з сонячних сторін — влітку буде прохолодно;

вдень спекотно, а вночі холодно — буде ясна погода;

з берези тече багато соку — до дощового літа.

18 квітня у відкритих місцях оси почали будувати гнізда — чекайте на вогке літо / Фото: Pexels

В народі 18 квітня називали Феодул-вітрогон, адже часто була вітряна, проте тепла погода. Селяни починали відчиняти вікна, щоб впустити до хати теплого повітря. Цього дня також розпочинали велике прання, щоб можна було все це висушити потім на вулиці. Вірили, що він зарядить своєю силою одяг і в родині всі будуть здоровими. А ось якщо в будинок залетить птах, то це вважалося поганою прикметою. Тоді птаху ловили, читали "Отче наш" і лише потім відпускали.

Погода на 18 квітня

Завтра, 18 квітня, в Києві похмуро, але опадів не очікується. У Львові хмарна погода, можливий невеликий дощ. У Харкові похмуро, чекайте на невеликі опади. В Одесі хмарна погода, без опадів.

Температура повітря — +15 вдень та +6 вночі. У Львові — +15 вдень та +4 вночі. У Харкові — +16 вдень та +7 вночі. В Одесі — +16 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 18 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 квітня:

1187 рік — перша згадка України, — в Київському літописі у зв'язку із смертю переяславського князя Володимира Глібовича;

1506 рік — початок будівництва Собору святого Петра в Римі;

1521 рік— Мартін Лютер стає перед судом Вормського Рейхстагу;

1648 рік — Богдан Хмельницький прибуває у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання;

1846 рік — американець Роял Ерл Гаус отримує патент на телеграфний апарат;

1902 рік — Данія стає першою країною, в якій відбитки пальців починають використовуватися для встановлення особи злочинців;

1906 рік — американське місто Сан-Франциско зазнає великих пошкоджень через землетрус;

1909 рік — Ватикан канонізовує Жанну д'Арк;

1921 рік — перша пошукова нафтова свердловина фірми "Gazolina" на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м (цей день вважається днем народження газової промисловості України);

1934 рік — американець Кентрелл відкриває першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас;

1942 рік — американська авіація здійснює перше бомбардування території Японії;

1946 рік — у зв'язку зі створенням ООН у Женеві оголошують про розпуск Ліги Націй;

1949 рік — Ірландія виходить з Британської Співдружності, проголошення Республіки Ірландія;

1956 рік — американська акторка Грейс Келлі виходить заміж за князя Монако Реньє III;

1961 рік — у Києві відбувається демонстрація проти закриття Андріївської церкви;

1966 рік — відбувається перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії;

1968 рік — старий Лондонський міст продають американській компанії, що переправляє його, камінь за каменем, із Британії в Аризону, де його знову споруджують;

1995 рік — Київська міська рада ухвалює рішення про повернення давнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла;

2008 рік — групі дослідників з університету Манчестера на чолі з Костянтином Новосьоловим вдається створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 квітня

Які завтра іменини: Марко, Юрій, Семен, Георгій, Феодора, Агафія.

Талісманом людини, народженої 18 квітня, є турмалін. Природний кристал, унікальні властивості якого вже давно відкрилися людству. В Середні віки з турмаліну створювали обереги. Вірили, що кристал позитивно впливає на здоров'я людини.

Цього дня народилися:

1841 рік — український живописець, рисувальник та педагог Будкевич Йосип-Казимир Костянтинович;

1895 рік — український журналіст, поет, перекладач і дитячий письменник, січовий стрілець Юрій Шкрумеляк;

1897 рік — український актор, режисер Мар'ян Крушельницький;

1903 рік — українська актриса, заслужена артистка України Надія Титаренко;

1929 рік — український кінорежисер, письменник Володимир Луговський;

1937 рік — український диригент, педагог Ростислав Бабич;

1947 рік — українська поетеса Ганна Костів-Гуска;

1978 рік — український бізнесмен, розробник комп'ютерних ігор Сергій Григорович;

1995 рік — офіцер Збройних сил України, Герой України, учасник російсько-української війни Андрій Верхогляд.

Який завтра день в Україні і світі

18 квітня — День власників домашніх тварин / Фото: pixabay.com

18 квітня в Україні святкують День заснування Товариства Червоного Хреста. Саме цього дня 1918 року в Києві відбувся перший з'їзд товариства завдяки старанням Маріїнської громади сестер милосердя. Товариство Червоного Хреста — це гуманітарна добровільна громадська організація, яка має за мету допомагати людям, захищати їхнє життя і здоров'я, сприяти полегшенню мук. Організація була створена під час Першої світової війни. В той час вона також займалася створенням шпиталів і їдалень для військоих, вела активну боротьбу з епідеміями.

Також 18 квітня — День власників домашніх тварин (Pet Owners Independence Day). Ідея створити таке жартівливе свято для власників домашніх тварин прийшла, щоб була окрема дата, коли такі люди можуть просто відпочити від турбот про свого улюбленця і полежати на дивані. 18 квітня прийнято обмінюватися з тваринами роботою. Наприклад, можете попрохати собачку принести вам капці, а ви за це похвалите улюбленця.

А ще 18 квітня святкують День газетного оглядача. Це професійне свято. Газетними оглядачами називають тих журналістів, які ведуть певну колонку в журналі чи газеті. Там можна висловлювати власну думку щодо певної теми (політика, кулінарія, культура). Спочатку фахівець осмислює і аналізує предмет своєї роботи, а потім коротко висловлюється у вигляді порад.

18 квітня — Всесвітній день радіоаматора. Це неофіційне свято популярного інтелектуального хобі. Дату обрали невипадково, а на честь створення Міжнародного союзу радіоаматорів, яке відбулося в Парижі 1925 року. Головна мета свята полягає в залученності фахівцій і однодумців в сфері технологій до спільного навчання, розвитку, винаходів та досліджень.

Також 18 квітня святкують Міжнародний день жонглерів (International Juggler`s Day). Творче і веселе професійне свято. Жонглери мають неймовірну спритність рук. Своє вміння вони використовують для того, щоб ритмічно підкидати і ловити різні предмети. Найчастіше жонгюють кульками. Ідея такої діяльності зародилася дуже давно, ймовірніше, в Стародавньому Єгипті.

А ще 18 квітня Міжнародний день пам'яток і історичних місць. Він також відомий як День всесвітнього спадку. Ідею створити таке свято було винесено на розгляд під час симпозіуму в Тунісі, що був організований Міжнародною радою з охорони пам’яток та історичних місць 1982 року. А вже через рік ООН затвердила Міжнародний день пам'яток і історичних місць як важливу подію.