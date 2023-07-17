Яке завтра, 18 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 липня 2023 року — вівторок. 510-й день війни в Україні.

Яке завтра, 18 липня, церковне свято

18 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Атанасія Атонського. Народився він в Трапезунді (Каппадокія), що нині розташовано в Туреччині. Під час хрещення отримав ім'я Авраам. В досить юному віці залишився без батьків, тому вихованням дитини займалася християнська черниця, яка і привила хлопчику любов до Бога.

В дорослому віці Авраам став вчителем, але продовжував вести досить аскетичний спосіб життя. Якось юнак вирішив залишити вчительську діяльність. В той час в місті якраз перебував ігумен Камінського монастиря преподобний Михайло. Йому хлопець і розповів про своє бажання стати ченцем. Незабаром він прийняв від Михайла чернечий постриг та змінив ім'я на Атанасій (Афанасій).

Багато часу чоловік проводив у молитві, а згодом пішов до Афону, де побудував невелику келію. З часом на її місці виріс монастир, який назвали на честь пророка і предтечі Іоанна Хрестителя.

Що не можна робити в цей день

Ввечері краще не працювати.

Заборонено довго спати, краще взятися за справи якомога раніше.

Не ходіть вночі незнайомими місцями, тому що цього дня на світ виходить нечисть.

Народні прикмети і традиції на 18 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: місяць на небі швидко переміщається і ховається за хмари — до великого урожаю;

молодик і він яскраво світить — до сухої та теплої погоди восени;

на небі багато зірок — буде ясна погода, якщо їх майже не видно — негода;

місяць рогами догори — взимку буде холодно;

вранці на небі веселка — до дощу, ввечері — до сонячної погоди.

18 липня вранці на небі веселка — до дощу, ввечері — до сонячної погоди / Фото: Pexels

В народі день називали Афанасовим і вважали його святом Місяця. В давні часи 18 липня було прийнято виходити пізно ввечері на вулицю, щоб спостерігати за цим небесним тілом. За ним передбачали погоду, а ще просили захисту для урожаю.

Погода на 18 липня

Завтра, 18 липня, в Києві вдень з'являться хмари, які зникнуть до вечора, також в другій половині для очікується дощ із грозою. У Львові вранці та ввечері ясно, вдень хмарна погода, вдень також можливий дощ із грозою. У Харкові від ранку і до самого вечора хмарно, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +22 вночі. У Львові — +26 вдень та +19 вночі. У Харкові — +28 вдень та +18 вночі. В Одесі — +29 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 18 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 липня:

390 рік до н. е. — битва при Алії, де римська армія зазнає поразки від галлів під керівництвом кельтського вождя Бренна;

64 рік — в Римі здіймається "Велика пожежа", яка не вщухає впродовж тижня й знищує практично весь Рим;

1672 рік — в розпалі міжусобної боротьби в час Руїни відбувається битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемагають Ханенка;

1870 рік — Перший Ватиканський собор майже одноголосно приймає Першу догматичну конституцію "Про церкву Христову";

1878 рік — шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі представляють в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи;

1915 рік — в Адріатичному морі австро-угорський підводний човен підтоплює італійський крейсер "Джузеппе Гарібальді";

1946 рік — відновлюють в еміграції Спілку української молоді;

1947 рік — король Великої Британії Георг VI підписує закон про незалежність Британської Індії;

1954 рік — відбувається перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;

1968 рік — засновують компанію "Intel";

1995 рік — біля стін Софійського собору в Києві ховають українського Патріарха Володимира.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 липня

Які завтра іменини: Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна.

Талісманом людини, народженої 18 липня є місячний камінь. Назва походить від блиску, а насправді він є силікатом натрію калію алюмінію. Здавна вірили, що цей кристал може дарувати пристрасть, живити та пробуджувати жіночу енергію.

Цього дня народилися:

1938 рік — український поет, перекладач Станіслав Жуковський;

1973 рік — український політолог, журналіст, історик, поет, краєзнавець Олексій Кошель;

1995 рік — офіцерка Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, кавалерка ордену "За мужність" III ступеню Юлія Микитенко.

Який завтра день в Україні і світі

18 липня в Україні і світі святкують день народження Тетріса / Фото: Pexels

18 липня в Україні і світі святкують День народження Тетріса. Саме цього дня 1985 року була створена електронна версія відомої вже на той час комп'ютерної гри. Тетріс — це головоломка, яка побудована за принципом "тетраміно" (геометричні фігури, що складаються з чотирьох квадратів). Цікаво, що дослідниками було виявлено ефективність цієї гри у боротьбі з переїданням та наркозалежністю. А на сьогоднішній день існує понад сто версій цієї цікавої гри.

Також 18 липня Мусульманський Новий рік. Мусульмани ведуть літочислення не так, як в інших країнах світу. Вони починають числити роки від Хіджри, тобто переселення пророка Мухаммеда і перших мусульман з Мекки до Медіни. Сталося це 662 року нашої ери. Також мусульманський рік триває на 11-12 днів менше, ніж християнський, а кожна нова доба настає не о 12 годині ночі, а з заходом сонця. Тому дата Мусульманського Нового року є змінною.

А ще 18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели. Дата була встановлена ООН на знак визнання внеску Нельсона Мандели у боротьбу за мир і загальнолюдські цінності. Саме цього дня 1918 року в родині членів королівської ради народності тембу (село Мфезо, східне узбережжя ПАР) народився син, якого назвали Роліхлахла. У вільному перекладі його ім'я означає "порушник спокою". На той час в ПАР існувала традиція, за якою вчителі-місіонери давали школярам в школах англомовні імена. Саме там Роліхлахла отримав своє відоме на весь світ ім'я Нельсон.

У віці 9 років у хлопчика помер батько і опіку над ним взяв тодішній правитель, який надіявся, що Нельсон стане королем свого народу в майбутньому. Тому Мандела зміг продовжити навчання, захопився атлетикою та боксом. Згодом він вступив до єдиного на той час вузу західного типу для чорношкірих африканців — університету Форт-Хейр. Однак вже наступного року його та Олівера Тамбо виключили за політичні виступи і протести. Згодом Нельсон закінчив навчання заочно, отримав ступінь бакалавра мистецтв і знову почав вчитися. Цього разу вже на юридичному факультеті університету Вітватерсранда.

В той час Мандела знайомиться з людьми ліберальних поглядів, які були активістами проти расової дискримінації. Він як чорношкірий студент зазнав несправедливого ставлення, одразу приєднався до їхніх лав. 1944 року Нельсон також стає членом Африканського національного конгресу і разом з другом Олівером Тамбо заснував Молодіжну лігу АНК. 1948 року на виборах в ПАР перемогла Національна партія, яка ввела апартеїд — система расової сергегації, за якою обмежувалися базові права чорношкірих. Звичайно Мандела не міг стояти осторонь. Його декілька разів заарештували. 1993 року Нельсон Мандела отримав Нобелівську премію миру, а 10 травня 1994 року став першим чорношкірим президентом ПАР. Термін свого президентства він закінчив 1999 року. Помер у віці 95 років 5 грудня 2013 року.