Яке завтра, 18 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 18 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 лютого 2022 року – п’ятниця. Цього дня в Україні та світі День Плутона. В православному календарі – день пам’яті святої Агафії, а також вшановують пам’ять Феодосія Чернігівського.

До Нового року залишилось 316 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

18 лютого в Україні святкують День Плутона. 1930 року Плутон відкрив Клайд Томбо. Протягом 76 років Плутон вважали дев’ятою планетою, але від 1992 року такий статус небесного тіла почав викликати деякі сумніви. Багато подібних на Плутон об’єктів було виявлено в Поясі Койпера (це одна з областей сонячної системи). Тому 24 серпня 2006 року Міжнародним астрономічним союзом Плутон було визнано карликовою планетою. Цей статус тримається і донині. Хоча існує низка вчених, які не приймають таке твердження і продовжують називати Плутон планетою.

18 лютого святкують День Плутона / commons.wikimedia.org

Плутон розташований від Землі дуже далеко (від від 4,2 до 7,5 мільярда км), а тому ми мало знаємо про це небесне тіло. Свою назву карликова планета отримала на честь бога підземного світу Плутона, який існував у римській міфології. Вчені стверджують, що температура поверхні цього небесного тіла становить приблизно -233 до -213 за Цельсієм. Від Сонця до Плутона майже 6 мільярдів км. А його розмір це дві третини Місяця.

Як можна відсвяткувати День Плутона? Дізнайтеся якомого більше інформації про цю цікаву карликову планету. Наприклад, сходіть в найближчий планетарій або знайдіть інформацію в мережі. А ще можна ділитися своїми думками, цікавими світлинами та іншим за хештегом #PlutoDay в соціальних мережах.

Які завтра свята ще в світі:

День батарейки;

День дегустації вина;

День діалекту в Ямамі (Японія);

Національний день розпивання вин в США.

Яке завтра, 18 лютого, церковне свято

18 лютого - день пам’яті святої мучениці Агафії / https://azbyka.ru/

18 лютого в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Агафії. Вона пережила чимало страждань у часи, коли відбувалося гоніння за християнами. Саме тому її називають мученицею. Агафія народилася в Палермо в заможній і дуже відомій родині. З дитинства відрізнялася тим, що вміла бачити хороше і погане в людях.

Сповідувала християнство. Тому під час гонінь сенатор-язичник наказав своїм воїнам привести до нього Агафію та намагався залучити її до язичництва незаконним шляхом. Проте дівчина відмовилася. Про неї часто казали: “Легше пом’якшити камінь і розтопити залізо, ніж переконати цю дівчину”. За те, що не послухала сенатора, Агафію засудили до жорстоких тортур. Вночі, після всіх перенесених мук, до неї прийшов апостол Петро та вилікував всі рани. Коли вранці сенатор побачив, що дівчина вилікувана, то дуже розлютився. Він наказав продовжити тортури.

Того ж дня в місті трапився сильний землетрус. Перелякані мешканці вирішили, що то Бог карає їх за знущання з Агафії. Її повели до темниці і вона там мирно померла. Через рік після її смерті прокинувся вулкан Етна. Налякалися жителі, кинулися до могили Агафії та взяли її одяг з труни, щоб себе захистити. Виверження одразу припинилося. Тому святу мученицю Агафію вважають захисницею від пожеж.

А ще 18 лютого вшановують пам’ять святителя Феодосія Чернігівського. Він вів сподвижницьке життя і служив прикладом для багатьох християн. Народився у сім’ї священника Микити Углицького, здобував освіту в Києво-Братській колегії (при Києво-Богоявленському монастирі). Вільний час присвячував молитвам і читанню Святого Письма. Прийняв постриг в Києво-Печерській Лаврі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 лютого

Які завтра іменини: Антон, Феодосій, Михайло, Олександра, Василина, Агата.

Талісманом людини, народженої 18 лютого є обсидіан. Це камінь вулканічного походження. Корінні американці часто називали обсидіан “слізьми апачі”. Вважалося, що обсидіан лікує свого господаря від простуди і проблем з органами шлунково-кишкового тракту.

18 лютого народився американський актор Джон Траволта / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1516 рік – англійська королева, яка одержала прізвисько Кривава Мері, Марія I Тюдор;

1780 рік – художник грецько-українського походження Олексій Венеціанов;

1856 рік – українська письменниця та громадська діячка, визначний український педагог Софія Русова;

1898 рік – італійський автомобілебудівник, творець автомобілів "Феррарі" Енцо Феррарі;

1921 рік – український скульптор Василь Одрехівський;

1929 рік – український скульптор Теодозія Бриж;

1933 рік – журналістка, художниця і музикант Йоко Оно;

1952 рік – історик, політолог, дослідник голодомору в Україні Джеймс Мейс;

1954 рік – американський актор Джон Траволта;

1964 рік – американський актор Метт Діллон;

1994 рік – південнокорейський реп-виконавець, співак, танцюрист, автор пісень та музичний продюсер Чон ХоСок (більш відомий як Джей-Хоуп).

Що не можна робити цього дня

18 лютого забороняється багато працювати.

Не варто переїдати і зловживати алкоголем.

18 лютого не ходять в гості.

Не треба давати і брати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 18 лютого

Агафію, пам’ять якої шанують 18 лютого, називали “Коровницею”, тому що вважали її захисницею домашньої худоби / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо мороз, значить весна прийде рано і буде теплою;

18 лютого вже немає снігу, літо буде посушливим;

якщо 18 лютого вдарить мороз, літо буде спекотним;

якщо вже тепло, то зима закінчилася;

на вулиці стоїть морозна погода, літо буде без дощів.

Здавна Агафію, пам’ять якої шанують 18 лютого, називали “Коровницею”, тому що вважали її захисницею домашньої худоби. Саме до цього дня у неврожайні роки вже закінчувалося сіно, яке заготовляли на зиму. Від голоду найбільше потерпали саме корови, яким сіна потрібно було найбільше. Тому 18 лютого селяни обов’язково молилися святій Агафії, щоб вона захистила корів, а їжі їм вистачило до весни. Також існувала традиція вішати в хліві личак (взуття селян), який обмазували дьогтем, а на коров’ячі роги освячений хліб. Вірили, що там можна захистити домашню худобу від мору.

Також існувало повір’я, що 18 лютого по двору ходить нечиста сила, яка несе смерть коровам. Її потрібно було відганяти. Для цього запрягали худобу і орали шляхи на селі. Вважали, що нечиста сила не зможе перейти борозну.

Погода на завтра, 18 лютого

Завтра, 18 лютого, в Києві до вечора небо буде вкрите хмарами, вранці дрібний дощ, який посилиться до середини дня. У Львові похмурий рано, але після полудня ясно, вранці нічний сильний дощ послабне. В Одесі безхмарно, без опадів. В Харкові похмуро, вдень почнеться дощ.

Температура повітря в Києві +5 вдень і +2 вночі. В Львові +6 вдень і +2 вночі. В Одесі +9 вдень і +4 вночі. В Харкові +5 вдень і +2 вночі.

Пам’ятні дати 18 лютого

18 лютого 2021 року марсохід Perseverance сідає на планету Марс і робить перші її фотографії / NASA

Цього дня рік тому марсохід Perseverance сідає на планету Марс і робить перші її фотографії, а на Закарпатті фіксують випадки малярії.

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 лютого: