Яке завтра, 18 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 18 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

18 січня 2022 року – вівторок. У християн східного обряду – Надвечір’я Богоявлення або Хрещенський Святвечір. Цього дня 1654 року у Переяславі відбувається рада козацької верхівки, на якій Богдан Хмельницький та генеральна старшина вирішили перейти під зверхність московського царя, а 1963 року у Львові на базі місцевої футбольної команди “Сільмаш” створена команда “Карпати”.

До Нового року залишилось 347 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

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18 січня у США святкують День технічного обслуговування. Ця подія показує, наскільки важливим для правильної роботи техніки є вчасне її обслуговування. Запровадили специфічне свято для того, щоб лишній раз привернути увагу споживачів до необхідності виконувати технічне обслуговування. Адже наслідки відмови від цього можуть бути катастрофічними.

А ще 18 січня святкують День запалювання маяка. Невідомо, кому належить ідея створення цього дивовижного свята, але для багатьох ця подія є символом романтики і надії.

18 січня День запалювання маяка / Pexels

Існує цікава легенда, що колись моряки рятували своє життя у відкритому небі за допомогою яскравих зірок. Адже вони вказували їм безпечну дорогу додому. Але через деякий час вони вирішили віддати людям частину свого світла. З тої пори, як тільки на землю опускається темрява, найсміливіші та найяскравіші зорі спускаються з небес, щоб у високих вежах запалити світло і допомогти всім, хто заблукав.

Це прекрасне свято нагадує людям, що надія є дуже сильним відчуттям, яке в житті будь-кого має велике значення. Саме надія рухає нас вперед, допомагає долати перешкоди на нашому шляху. Якщо запалити у душі маяк, то його світло стане вогником надії в темряві недовіри.

Також 18 січня святкують День тлумачного словника. Це свято є неофіційним, тому відсутня будь-яка інформація про дату його створення чи засновника. Лише відомо, що дата була обрана на честь дня народження британського лікаря, лексикографа Пітера Марка Роже, який створив відомий Тезаурус Роже (один з перших в історії відомих на сьогодні ідеографічних словників). Народився він 18 січня 1779 року.

Яке завтра свято ще в світі:

День Вінні-Пуха;

Національний день кави для гурманів в США.

Яке завтра, 18 січня, церковне свято

18 січня в церковному календарі Хрещенський Святвечір / Pexels

18 січня в церковному календарі – Хрещенський Святвечір або Надвечір’я Богоявлення. Святкується це свято за день до Водохреща або Йордану. Це особливий вечір, який входить в перелік різдвяних свят і передує одній з найважливіших подій в житті Ісуса Христа – хрещенні в річці Йордан. На Хрещенський Святвечір традиційно встановлений піст. На святковому столі основною стравою є кутя, яку ще називають “голодною”.

У наших предків існувало чимало традицій та обрядів, які пов’язані з Хрещенським Святвечором. 18 січня у всіх храмах проводиться літургія, після чого священник освячує воду. Цю подію називають Велике Водосвяття. З XI століття вода освячується двічі на рік: на Хрещенський Святвечір та на Водохреща. Протягом усього року освячену воду приймають натщесерце. Вважається, що вона допомагає лікувати різні хвороби і захищає людину.

18 січня, напередодні Святвечора, обов’язково тримається піст. До сходу першої зірки на небі віряни не вживають їжі, а лише п’ють освячену воду. Всі страви на святковому столі є пісними. “Голодна кутя” від іншої відрізняється тим, що приправа була самою простою: лише мед і мак. Також готували рибу, вареники з грибами, узвар. На столі повинна стояти непарна кількість страв.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 січня

Які завтра іменини: Григорій, Євгенія, Йосип, Матвій, Михайло, Роман, Сергій, Симеон, Хома, Міна, Поліна, Тетяна, Феона.

Талісманом людей, народжених 18 січня, є смарагд. Цей мінерал здавна цінувався різними народами. Навіть медициною були доведені лікувальні властивості смарагду. Протягом багатьох років вважалося, що цей камінь може позбавляти від різноманітних хвороб. Також смарагд використовується для очищення води.

18 січня народилися українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки, Віта і Валя Семеренко / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1904 рік – американський актор, Кері Грант;

1928 рік – польський актор театру та кіно Францішек Печка;

1930 рік – португальський інженер-хімік і політичний діяч Марія де Лурдеш Пінтасілгу;

1933 рік – винахідник першого реально справного відеомагнітофона Рей Долбі;

1955 рік – американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії "Оскар" Кевін Костнер;

1962 рік – грузинська співачка Тамара Гвердцителі;

1979 рік – український хокеїст Руслан Федотенко;

1986 рік – українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки Віта і Валя Семеренко.

Що не можна робити цього дня

18 січня заборонялося переїдати, влаштовувати гучні гуляння.

18 січня не можна прати.

У Хрещенський Святвечір заборонялося сваритися з рідними та близькими.

Народні прикмети і традиції на 18 січня

18 січня снігопад вважався добрим знаком, казали, що будуть роїтися бджоли / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо заметіль, то через 3 місяці теж чекали заметілі;

18 січня снігопад вважався добрим знаком, казали, що будуть роїтися бджоли;

якщо зранку випав сніг, то буде хороший урожай ранньої гречки, якщо випав вдень вродить середня гречка, а якщо ввечері, то пізня;

у водохресну ніч чисте небо до багатого врожаю гороху;

18 січня на небі яскраві зорі, значить вродить хліб;

часто гавкають собаки, то буде багато дичини.

Протягом цілого дня 18 січня господині займалися прибиранням в оселі та готуванням до Святвечора і завтрашнього Водохреща. Вважалося, що зустріти Богоявлення в неприбраній оселі до проблем у житті. Після того, як на небі зійшла зірка важкою працею більше не займалися. Якщо людина була охрещена цього дня, то за повір'ями предків вона буде мати гарну долю. Традиційно напередодні Водохреща дівчата ворожили на судженого та майбутнє.

Погода на завтра, 18 січня

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Завтра, 18 січня, в Києві небо буде вкрите хмарами весь день, вночі дрібний сніг, який до ранку стихне. У Львові хмари, що покриють небо вранці, протримаються весь день, почнуть розсіюватися лише до вечора. Вдень можливий дрібний сніг. В Одесі вдень ясно, без опадів. У Харкові весь день похмуро, вранці опадів не передбачається, а ось вдень піде сніг.

Температура повітря в Києві вдень -1, вночі -4. В Львові вночі -2, вдень близько 0. В Одесі вночі -1, а вдень +1. У Харкові вдень -1, вночі -5.

Пам’ятні дати 18 січня

18 січня 2021 року уряд в Україні встановлює тариф на газ / Pexels

Цього дня рік тому в Святошинському районі Києва горить будинок, а уряд в Україні встановлює тариф на газ.

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 січня: