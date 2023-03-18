Яке завтра, 19 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 березня 2023 — неділя. 389-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 березня, церковне свято

19 березня в церковному календарі – день пам’яті 42-х мучеників із міста Амморея, зокрема Костянтина. Святий Костянтин жив у IX столітті та був священником. Але залишив свій сан заради того, щоб стати воїном і захистити рідне місто Амморею від сарацинів. Разом з 41 іншими захисниками його схопили та доставили до Сирії.

Там мусульмани сім років намагалися змусити воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам. Однак в цій духовній сутичці першими здалися саме мучителі. Щоб поразка не виглядала надто жалюгідною, вони вирішили стратити воїнів (разом з Костянтином) та кинули їхні тіла в річку Євфрат.

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється пиячити.

Не варто лихословити, лаятися, сваритися.

Триває Великий піст, тому не дозволено їсти м'ясні, молочні продукти, рибу, яйця.

Не залишайте відкритими двері чи вікна.

Народні прикмети і традиції на 19 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранішні приморозки означають, що такою погода буде ще цілий місяць;

на річках тоне лід — чекайте на неврожайний рік;

морозний день до швидкої весни та сухого літа;

чути стукіт дятла до затяжних холодів.

19 березня чути стукіт дятла до затяжних холодів / Фото: Pexels

В народі 19 березня називали Костянтинів день. З особливою повагою наші предки цього дня ставилися до води, тому йшли до лазні і освячували воду в колодязі.

Погода на 19 березня

Завтра, 19 березня, в Києві вранці небо ясне, але вже вдень його закриють хмари, без опадів. У Львові похмурий ранок та вечір, ясний день, опадів не очікується. У Харкові хмарна погода, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +8 вдень та -1 вночі. У Львові +11 вдень та 0 вночі. У Харкові +6 вдень та +1 вночі. В Одесі +11 вдень та +5 вночі.

Пам’ятні дати 19 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 березня:

721 рік до н. е. — перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;

1329 рік — заснували село Верхні Ремети у Закарпатській області;

1474 рік — у Венеції приймають закон про охорону винаходів, це був перший у світі закон про охорону авторського права;

1682 рік — Собор духівництва Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква панує лише в духовних справах;

1812 рік — кадіські кортеси приймають першу Конституцію Іспанії;

1831 рік — перше пограбування банку в США (англійський іммігрант Едвард Сміт викрадає з City Bank of New York 245 000 доларів — гігантську на ті часи суму);

1859 рік — в Парижі проходить прем'єра опери Шарля Гуно "Фауст";

1917 рік — Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтверджує автономію Фінляндії;

1917 рік — в Києві проходить 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі";

1932 рік — відкривають міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;

1935 рік — Ігор Сікорський отримує у США патент на "літальний апарат прямого підйому";

1946 рік — Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошують департаментами Франції;

1953 рік — вперше по телебаченню показали церемонію вручення "Оскара";

1955 рік — в Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;

1958 рік — у Люксембурзі відкривають перше засідання Європарламенту;

1982 рік — група аргентинців піднімає свій прапор над Південною Джорджією, зробивши поштовх до Фолклендської війни з Великою Британією;

2012 рік — стається стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 березня

Які завтра іменини: Костянтин, Максим, Федір, Аркадій, Абрам, Олена.

Талісманом людини, народженої 19 березня є сардонікс. Це напівдорогоцінний камінь, який, все ж, дуже відомий серед коштовних самоцвітів. Головна його відмінна риса полягає в контрастному забарвленні. Здавна сардонікс вважали символом мандрівників і каменем шляху. Його рекомендують носити тим, хто вирушає в далеку дорогу.

В цей день народилися:

1894 рік — український книжковий графік Микола Алексєєв;

1895 рік — український поет, перекладач, публіцист Максим Рильський;

1930 рік — українська поетеса Ліна Костенко;

1931 рік — українська письменниця, поетка та малярка Емма Андієвська;

1955 рік — дизайнерка одягу, авторка ляльок, громадська та культурна діячка України Валентина Сазонова;

1972 рік — український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту "Мандри" Сергій "Фома" Фоменко;

1979 рік —офіцер Національної поліції України. Герой України Михайло Куратченко.

Який завтра день в Україні і світі

19 березня починається Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі / Фото: Pexels

19 березня в Україні святкують День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Щорічно професійне свято припадає на третю неділю березня. Подія була започаткована Леонідом Кучмою 15 лютого 1994 року. Головна мета свята — підвищити ініціативу робітників та подякувати їм за кропітку і старанну працю. Адже саме завдяки працівникам житлово-комунального господарства забезпечуються якісні умови життя населення.

Також 19 березня починається Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. Дуже важлива подія, адже доброзичлива поведінка водіїв та пішоходів вказує на високий рівень їхнього культурного розвитку. Завдяки ввічливості на дорозі можна уникнути великої кількості дорожно-транспортних аварій. Головна мета свята — залучити людей до культурного поводження не лише 19 березня, але й в інші дні.

А ще 19 березня День таксономіста. Таксономісти — фахівці, які займаються систематизацією і класифікацією різних систем дійсності. Наприклад, в біології вони групують істот на основі спільних ознак. Це поняття досить широке і включає в себе об'єднання систем суспільної, географічної, геологічної, мовознавчої тощо. Хоча до XX століття цю науку пов'язували лише з біологією.

19 березня святкують День клієнта. Це досить молоде свято, яке вперше з'явилося у Литві 2010 року за ініціативи однієї компанії. Головною його метою є подяка за користування товарами чи послугами.

Читайте також: