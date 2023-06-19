Яке сьогодні, 19 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 19 червня, Всесвітній день дитячого футболу. Віряни вшановують пам'ять Іларіона Сповідника. До Нового року залишилося 195 днів.

19 червня 2023 року — понеділок. 481-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 19 червня, церковне свято

19 червня в церковному календарі – день пам’яті Іларіона Сповідника. Був він ігументом в Далматській обителі, жив за часів, коли відбувалися сильні гоніння за християнами. Але продовжував нести Слово Боже і боротися з іконоборством. Кілька разів Іларіона схоплювали, садили в темницю, піддавали тяжким знущанням. Однак від Господа отримав він важливий дар — вмів виганяти бісів та бачити душі покійників. Коли закінчилися гоніння за християнами, повернувся у свою обитель, де прожив до глибокої старості.

Що не можна робити в цей день

Не можна переїжджати на нове місце.

Також не сваріться з ближніми.

Не варто лихословити, вживати спиртні напої.

Народні прикмети і традиції на 19 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: у лісі почути крик дятла означає, що буде холод і негода;

танцює журавель до потепління найближчим часом;

голосно співають шпаки — вночі піде дощ;

польова берізка розкрила свої квіти — буде суха і тепла погода;

на жасмині всі квіти опали — осінь буде ранньою;

почути грім до швидкого дощу.

19 червня танцює журавель до потепління найближчим часом / Фото: Pexels

На честь Іларіона наші предки вшановували хлібні посіви та зерно. Віряни обов'язково молилися святому, щоб отримати великий урожай. Також можна помолитися за душу покійних, згадати їх в своїй молитві. Християни обов'язково дотримувалися посту в цей день, вірили, що тоді Бог нагородить їх щастям.

Погода на 19 червня

Сьогодні, 19 червня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясно вранці, але в другій половині дня з'являться хмари, почнеться дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, вдень піде дощ із грозою, який стихне ближче до вечора.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +20 вночі. У Львові +24 вдень та +13 вночі. У Харкові +25 вдень та +15 вночі. В Одесі +24 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 19 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 червня:

240 рік до н. е. — грецький учений Ератосфен Кіренський уперше обчислює радіус Землі;

1657 рік — український експедиційний корпус Війська Запорозького, очолюваний наказним гетьманом Антіном Ждановичем, що складався з Київського, Переяславського, Білоцерківського й Кальницького полків, а також із добровольчого полку з Умані, спільно із союзними військами Швеції й Семигороду здобуває столицю Речі Посполитої Варшаву;

1819 рік — до Ліверпуля прибуває "Саванна" — перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан;

1885 рік — з Французької республіки до Нью-Йорка доставляють подарунок — статую Свободи;

1948 рік — підписують Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках";

1968 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї;

1996 рік — Україна та Киргизстан підписують Договір про дружбу та співробітництво.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 червня

Які сьогодні іменини: Георгій, Іларіон, Ростислав, Софія, Юліана.

Талісманом людини, народженої 19 червня є берил. Мінерал, який буває різного забарвлення. На Сході берил вважався сильним амулетом, який використовували від лихого погляду та для нейтралізації негативної енергії.

В цей день народилися:

1909 рік — українська мовознавиця, діалектологиня Марія Пшепюрська-Овчаренко;

1961 рік — українська співачка (сопрано), педагогиея, заслужена артистка України Наталія-Марія Фарина;

1972 рік — українська журналістка, вдова журналіста Георгія Ґонґадзе Мирослава Ґонґадзе.

Який сьогодні день в Україні і світі

19 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день дитячого футболу / Фото: Pexels

19 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день дитячого футболу. Ініціатором створення свята виступила Організація Об'єднаних Націй, яка започаткувала подію для того, щоб залучити якомога більше дітей і підлітків до спортивних занять, а також поширювати серед молоді ідею здорового способу життя.

Також 19 червня Всесвітній день мотоцикліста. До 2008 року це свято припадало на липень, але відтоді його святкують третього понеділка червня. З'явилося воно завдяки ініціативі, яка полягала у їзда мотоциклом на роботу. Відбулася вона 1992 року. Через кілька років вона стала такою популярною, що вже залучила близько 5 тисяч мотоциклістів.

А ще 19 червня Всесвітній день прогулянки. Започаткував подію американець У. Т. Рабе 1979 року. А перший день прогулянки пройшов в штаті Мічиган, США. Створили його в противагу дня бігу підтюпцем. Завдяки неспішній прогулянці парком можна знизити стресове напруження та навіть подолати перші ознаки депресії.

19 червня Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Подія була започаткована ООН 2005 року. А дату обрали на честь прийняття резолюції Ради безпеки стосовно сексуального насильства (2008 рік). Насильство сексуального характеру є однією з військових стратегій, суть якої полягає в залякуванні населення, отриманні контролю над ним.

Також 19 червня в Україні святкують День фермера. Започаткував свято президент Володимир Зеленський 18 червня 2020 року, а дату святкування обрали на честь дати прийняття Закону про фермерство (2003 рік).

А ще 19 червня Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію. Так називається спадкова зміна структури гемоглобіну, внаслідок якої він стає патологічним. Такі еритроцити погано транспортують кисень, тому хворий може страждати кисневою недостатністю.

Читайте також: