Яке завтра, 19 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 19 квітня, в світі святкують Міжнародний день секретаря. Віряни вшановують пам'ять святого Євтихія. До Нового року залишилося 256 днів.

19 квітня 2023 року — середа. 420-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 квітня, церковне свято

19 квітня в церковному календарі – день пам’яті святого Євтихія. Він був патріархом Константинопільським. Народився в селищі під назвою Божественне, що в Фригійській області. Його батько був воїном, а мати — дочкою священника. Євтихій отримав початкову освіту і християнське виховання від діда, а потім поїхав до Константинополя, щоб навчатися далі.

В молоді роки Євтихій прийняв чернечий постриг і згодом став архімадритом всіх амасійських монастирів. Під час п'ятого Вселенського собору за часів правління імператора Юстиніана, митрополит Амасійський був сильно хворий, тому замість себе послав Євтихія. Коли його там побачив патріарх Міна, то передбачив юнакові місце патріарха після нього.

Після смерті Міни з'явився Євтихію апостол Петро уві сні і наказав стати єпископом. На патріарший престол він був зведений 552 року.

Що не можна робити цього дня

Не можна ламати гілки яблуні або зрізати це дерево.

Не лайтесь і не лихословте.

Народні прикмети і традиції на 19 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці туман — отже до кінця квітня буде суха погода;

вітряний день — до неврожаю;

зоряна ніч і тихий день — до багатого урожаю;

качки будують свої гнізда в місцях, де багато води — отже влітку буде суха погода.

19 квітня качки будують свої гнізда в місцях, де багато води — отже влітку буде суха погода / Фото: Pexels

19 квітня люди зверталися з молитвами до Євтихія, щоб їхні друзі та родичі були здоровими. Тому що саме цей святий займався зцілюванням людей. З особливою повагою цього дня ставилися до яблунь.

Погода на 19 квітня

Завтра, 19 квітня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, можливий невеликий дощ. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +15 вдень та +7 вночі. У Львові — +14 вдень та +6 вночі. У Харкові — +16 вдень та +6 вночі. В Одесі — +16 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 19 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 квітня:

1506 рік — відбувається Лісабонський погром;

1713 рік — імператор Священної Римської Імперії Карл VI Габсбург встановлює своєю т. зв. "Прагматичною санкцією" неподільність володінь Габсбургів та запроваджує право на спадковість по жіночій лінії для дому Габсбургів;

1775 рік — битви при Лексингтоні і Конкорді, початок війни за незалежність США;

1839 рік — західноєвропейські держави гарантують у "Лондонському протоколі" незалежність та нейтралітет Бельгії від Нідерландів, до якої також додається валонська частина Люксембургу;

1850 рік — Велика Британія і США підписують договір про спільне будівництво Панамського каналу (пізніше США вирішили будувати канал самотужки);

1898 рік — Конгрес США визнає незалежність Куби і ставить вимогу Іспанії залишити острів;

1917 рік — Всеукраїнський національний конгрес визнає Центральну Раду найвищим органом влади в Україні;

1937 рік — в Іспанії створюють блок правих сил на чолі з генералом Франко;

1941 рік — Сенат США приймає резолюцію про підтримку ідеї державотворення в Ізраїлю;

1943 рік — початок повстання у Варшавському гетто;

1947 рік — партія "Індійський національний конгрес" погоджується розділити країну на Індію і Пакистан;

1967 рік — члени гурта "Бітлз" підписують контракт, яким вони зобов'язувалися не залишати групу протягом десяти років;

1992 рік — Верховною Радою Вірменії прийнятий Герб Вірменії;

1999 рік — у Берліні відбувається офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини;

2000 рік — в Румунії поблизу села Рошія-Монтане відкривають найбільше в Європі родовище золота (до 300 т золота і 1600 т срібла), розробки заблоковано парламентом після масових протестів з екологічних, історико-культурних і туристичних міркувань;

2005 рік — Бенедикт XVI стає 265-м Папою Римським.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 квітня

Які завтра іменини: Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.

Талісманом людини, народженої 19 квітня, є лазурит. Камінь, який відрізняється синім кольором, золотистими вкрапленнями і лікувальними властивостями. Лазурит — це напівкоштовний камінь. Здавна вірили, що він допомагає захиститися від зла.

Цього дня народилися:

1850 рік — український маляр-мариніст Руфін Судковський;

1900 рік — український кінорежисер, сценарист, художник Олександр Птушко;

1919 рік — український балетмейстер Олександр Сегаль.

Який завтра день в Україні і світі

19 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день секретаря / Фото: Pexels

19 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день секретаря. Це професійне свято, яке щороку припадає на останню середу квітня. Дата неофіційна, але дуже популярна. Цього дня прийнято вітати асистентів керівників, офіс-менеджерів, секретарів-референтів, стенографістів і всіх, кого можна віднести до професії секретаря. Свято виникло не випадково. В США в період Другої світової війни різко знизилася народжуванність. Тому післявоєнна епоха потребувала велику кількість офісного персоналу. 1942 року створили Національну асоціацію секретарів, яка мала на меті навчати нових працівників для галузі. Саме засновники асоціації і стали ініціаторами створення окремого свята. Сталося це 1952 року.

Також 19 квітня — День проліска. Проліски — особливо ніжні ранні весняні квіти, які є вісниками тепла і пробудження природи. В Україні перші проліски з'являються в березні, а ось у Великій Британії, яка є країною походження свята, в квітні. Тому від 1984 року 19 квітня святкують милу подію, яка допомагає підняти настрій. Серед жителів Туманного Альбіону проліски вважаються захисниками від злих духів, тому їх здавна висаджують біля будинків.

А ще 19 квітня День часнику. Святкують це нетипове свято в США. Часник — корисна і незамінна рослина роду цибулевих, яку вирощують всюди. Часник має пікантний смак і різкий аромат. Крім використання в кулінарії, він також є незамінним помічником в медицині. Наприклад, вживання часнику допомагає нормалізувати рівень холестерину, допомагає за гіпертонії і коліта.

19 квітня святкують День поезії і творчого мислення. Люди з творчим мисленням здатні приймати нетипові рішення, вони бачать явища і предмети під зовсім іншим кутом, адже сприймають світ за допомогою своєї уяви. Без високого інтелекту, власного досвіду та відкритості новим знанням творче мислення практично неможливе.