Яке завтра, 19 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 липня 2023 року — середа. 511-й день війни в Україні.

Яке завтра, 19 липня, церковне свято

19 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Сисоя Великого. Жив він в Єгипетській пустелі, був ченцем-відлюдником. Чимало подвигів здійснив за своє життя, тому зміг досягнути духовної чистоти і отримати від Господа дар дивотворення. Одного разу зміг силою своєї молитви повернути з того світу померлу дитину.

До себе Сисой Великий був надзвичайно суворим, але до всіх інших, хто звертався до нього за допомогою, завжди ставився з милосердям. Вважав, що лише приниження веде до чистоти, тому завжди ставив себе нижче за тих, хто його оточував.

На смертному одрі стверджував, що бачить Янголів перед собою і просить їх дати йому трішки більше часу на повне покаяння. Учні, які стояли поряд, вважали, що немає учителю в чому каятися, але Сисой думав інакше. Коли він вимовив, що ще недостатньо пізнав каяття в цьому житті, його обличчя засвітилося і Господь забрав чоловіка до себе.

Що не можна робити цього дня

Не варто поспішати, тому що будь-яка поспіхом зроблена справа закінчиться провалом.

Жінкам і дівчатам заборонено прибирати в домі, цим повинен зайнятися чоловік.

Вважалося, що природа цього дня особливо чутлива, тому до тварин і рослин намагалися ставитися з повагою.

Народні прикмети і традиції на 19 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зеленуватий відтінок місяця вказує, що скоро розпочнуться дощі;

якщо місяць в тумані і він великий, чекайте на похолодання;

блискучий місяць білого кольору — до холодної погоди без опадів;

вже листя жовтіє — осінь і зима прийдуть рано.

19 липня блискучий місяць білого кольору — до холодної погоди без опадів / Фото: Pexels

В давнину вважалося, що роса на Сисоя набуває особливої сили, тому вранці по можливості проходили босоніж по траві, а також проводили нею домашню худобу. Вірили, що так можна позбутися хвороб, покращити здоров'я. А ще традиційно варили варення з чорної смородини. Вірили, що найближчим часом прийдуть дощі, тому селяни намагалися якомога швидше закінчити всі роботи в полі.

Погода на 19 липня

Завтра, 19 липня, в Києві ясний ранок, але день та вечір похмурі, без опадів. У Львові ясним буде лише ранок, ввечері очікується дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно ввечері, до цього хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +17 вночі. У Львові +26 вдень та +14 вночі. У Харкові +25 вдень та +18 вночі. В Одесі +30 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 19 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 липня:

64 рік — в часи правління Нерона спалахує Велика пожежа в Римі: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищує 4 і значно пошкоджує 7 кварталів;

711 рік — між вестготами і армією Омейядів відбувається битва при Гвадалете, що закінчується повною перемогою арабів;

1551 рік — Карлсбурзьким договором підтверджують права Габсбургів на Королівство Угорщина і Князівство Трансильванія;

1650 рік — османський посол Осман-ага в Чигирині укладає військовий союз з Богданом Хмельницьким;

1822 рік — французький вчений Жозеф Ньєпс робить першу у світі фотографію;

1870 рік — починається французько-прусська війна;

1900 рік — відкривають Паризьке метро;

1959 рік — починаються арешти членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні;

1969 рік — Індіра Ганді віддає розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків;

2022 рік — Албанія та Північна Македонія розпочинають перемовини про вступ до ЄС.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 липня

Які завтра іменини: Андрій, Федір, Валентин, Антон, Анатолій, Гліб, Віктор, Олександр, Уляна, Юлія.

Талісманом людини, народженої 19 липня, є місячний камінь. Напівдорогоцінний мінерал, який здавна вважався об'єктом милування. Місячний камінь вважали заспокійливим засобом, який нейтралізує причини страхів і психозів.

Цього дня народилися:

1852 рік — український методист-новатор і теоретик педагогіки, заступник голови УЦР, міністр освіти в уряді гетьмана П. Скоропадського Володимир Науменко;

1876 рік — український громадсько-політичний діяч, голова Ради Міністрів УНР Володимир Чехівський;

1892 рік — український історик і публіцист, дипломат, видавець першого у Франції підручника української мови Ілько Борщак;

1971 рік — український боксер і політик Віталій Кличко;

1976 рік — український футболіст Олександр Радченко;

1983 рік — українська балерина Яна Саленко.

Який завтра день в Україні і світі

19 липня святкують День хот-дога / Фото: Pexels

19 липня в Україні святкують День тренера. Свято наставництва, спорту, педагогіки, виховання та фізичної культури. Є професійним для всіх фахівців сфери фізкультури та спорту, які ведуть навчально-тренувальну роботу. Вперше ідея створити окреме свято виникла ще 1999 року. Проте офіційно цей день був визнаний лише 2021 року після підписання відповідного указу президентом України. Дату обрали зовсім невипадково. Саме цього дня 1996 року незалежна Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх. До цього неофіційною датою святкування було 30 жовтня.

Також 19 липня День нових друзів. Позитивна подія, яка припадає тричі на рік (19 липня, 19 жовтня та 19 січня). Свято було створене американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards для того, щоб підвищити продаж власної продукції. Сталося це в 1920-х роках. Тоді ідея такого свята була сприйнята погано, але сьогодні його популярність набирає обертів. Завдяки святу розповсюджується концепція дружності людей.

А ще 19 липня святкують День хотдога. Свято щороку припадає на третю середу липня і було створене за ініціативи Торгівельної Палати Сполучених Штатів 1957 року. Хотдог — національна американська страва, яка включає довгасту булочку і сосиску, яка покладена всередину. Часто приправляється кетчупом, гірчицею, майонезом. Точної історії виникнення страви не існує, проте вважається, що ідея такого поєднання скоріш за все належить не американцям, а німцям. Вважається, що хотдог привезли до США лише 1871 року, тоді як в Німеччині така страва існувала ще від 1487 року. Хотдог одразу полюбився американцям, які розпочали масове його виготовлення. А 1994 року утворилася навіть Національна рада хотдога.