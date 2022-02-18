Яке завтра, 19 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 19 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 лютого 2022 року – субота. Цього дня в Україні святкують День Державного герба, а у світі Всесвітній день захисту морських ссавців, Міжнародний день перетягування канату. В православному календарі – вшанування пам’яті святителя Фотія, патріарха Константинопольського.

До Нового року залишилось 315 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

19 лютого в Україні святкують День Державного Герба. Малий Герб України має вигляд тризуба золотистого кольору, який розміщений на блакитному фоні. Його затвердили 19 лютого 1992 року. А ось зображення Великого Герба України все ще знаходиться на стадії розробки.

За словами археологів на території нашої держави вперше було використано зображення тризуба ще IV століття до нашої ери. Тоді це був знак приналежності до видатного племінного роду. Під час розкопок, які проводилися у південній частині України, були знайдені стародавні примірники символічних зображень у вигляді тризуба. Тоді на цій території існувало Боспорське царство. Пізніше тризуби також використовували скіфи.

Привітання з Днем Державного Герба України

Перша ж письмова згадка про тризуб датується 360 роком до нашої ери. Платон в своєму рукописі “Тімен” описує царський одяг скіфів, розповідаючи, що він блакитний і має вишитий золотий тризуб.

За часів Київської Русі також використовували зображення тризуба. За часів її розквіту він завжди використовувався на всіх офіційних документах, а також на грошових монетах.

Від 1918 року, коли була створена УНР, почали говорити про офіційну державну символіку. Тому не дивно, що для герба обрали саме тризуб. Ідею запропонував Михайло Грушевський. 25 лютого 1918 року в Корсуні ухвалили рішення взяти тризуб, оповитий гілками оливкового дерева, за герб УНР. Він символізував бажання нової держави побудувати дружні і міцні відносини з сусідніми країнами.

Привітання з Днем Державного Герба України

Зображення тризуба було заборонено за часів Радянського Союзу, адже він вважався символом націоналізму. КДБ не лише притинало, але і жорстоко карало тих, хто використовував так звану національну символіку. Проте серед українських патріотів тризуб завжди шанувався як знак спротиву проти більшовицького режиму.

Не забудьте привітати своїх друзів, рідних і знайомих з цим важливим для нашої країни святом. Привітання з Днем державного герба України повинні йти від самого серця:

Вітаю вас з Днем державного герба України! На шевронах українських бійців, які захищають сьогодні нашу державу від російської агресії, знову, як і століття тому, зображено тризуб. Вже багато століть наш герб єднає українців та надає нам сил. Це символ держави, що пройшов довгий і водночас трагічний шлях, з яким український народ утверджував віковічну мрію про державність, соборність і незалежність.

19 лютого Всесвітній день захисту морських ссавців / Pexels

Щороку 19 лютого в світі святкують Всесвітній день захисту морських ссавців (або День китів). Заснували його 1986 року, коли було заборонено промислове полювання китів та продаж їх м’яса Міжнародною Китобійною Комісією. Це не єдиний день вшанування морських ссавців. Ще день китів святкують 23 липня. Сьогодні все ще діє заборона полювання на китів, але це не єдина їхня загроза. Чисельність китів, дельфінів та інших морських ссавців зменшується через забруднення ареалу їх проживання.

19 лютого також святкують досить цікаве свято – Міжнародний день перетягування канату. Цей вид спорту існував вже тисячі років тому. Даний факт підтверджується стародавніми малюнками, які знайшли в Єгипті, Греції, Китаї, Японії. Ці вправи воїни виконували під час тренувань. Перетягування канату вважалося чудовою можливістю для покращення сили м’язів, витривалості та стійкості.

Від 1900 до 1920 року навіть існувала окрема дисципліна на Олімпійський іграх, яка мала досить гарний потенціал. У змаганнях брали участь лише чоловіки, які у такий спосіб перевіряли, хто з них дужчий. У наші часи перетягування канату вважається радше аматорським видом спорту.

Які завтра свята ще в світі:

День орнітолога;

День дарування книжок у Вірменії;

День збройних сил Мексики;

Національний день м’ятного шоколаду у США.

Яке завтра, 19 лютого, церковне свято

19 лютого - день пам’яті святителя Фотія / commons.wikimedia.org

19 лютого в церковному календарі – день пам’яті святителя Фотія. Сучасники відгукувалися про патріарха Фотія, який вважається одним із найбільш значущих особистостей в історії Візантії, лише так: “Він за правом міг вважатися славою свого часу та міг навіть сперечатися з древніми”.

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Святитель Фотій був людиною твердого характеру та сильної волі, широкого адміністративного та життєвого досвіду. Також він був ученим. Через його служіння пройшло прагнення до незалежності від Священної Римської імперії в звершенні церковних судів, проповідницька діяльність, боротьба за окреме суспільне життя Візантії та її самобутню релігію.

Саме Фотій не раз викривав римських пап за їхнє властолюбство, а також звинувачував їх у єресі за додавання до символу віри слів про “Сина Божого”. А ще святитель Фотій відомий завдяки своєму канону святому Феофану Сповіднику.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 лютого

Які завтра іменини: Анатолій, Олександр, Дмитро, Василь, Арсеній, Севастіан, Іван, Максим, Юліан, Марія, Христина, Марта.

Талісманом людини, народженої 19 лютого є авантюрин. Цей камінь здавна вважався одним з найбільш цікавих, загадкових і прекрасних в світі. Згідно зі старовинною легендою авантюрин з’явився завдяки випадковому попаданню блискіток в рідку скляну масу. В Китаї його називали “каменем імператора” і вірили, що він захищає від усіх бід.

Цього дня народилися:

1473 рік – відомий астроном з Польщі Микола Коперник;

1859 рік – видатний фізик і хімік зі Швеції Сванте Август Арреніус;

1940 рік – диктатор, який був керівником Туркменії в період від 1985 до 2006 року, Сапармурат Атаєвич Ніязов;

1948 рік – політичний діяч з Нідерландів Пім Фортайн;

1952 рік – сучасний японський кінорежисер і письменник Рю Муракамі;

1963 рік – відомий британський соул-виконавець Сіл;

1967 рік – знаменитий актор з Голлівуду Бенісіо дель Торо.

Що не можна робити цього дня

19 лютого заборонялося цікавитися у вагітної жінки, яка стать у майбутньої дитини.

Брати в руки осколки від розбитого дзеркала.

19 лютого намагалися не кричати і не розмовляти надто голосно.

Не можна нічого давати з дому.

Народні прикмети і традиції на 19 лютого

19 лютого птахи сідають на верхівки дерев, варто чекати потепління / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

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дивилися, який сьогодні день: посилення морозів означає, що весна буде бурхливою;

19 лютого птахи сідають на верхівки дерев, варто чекати потепління;

19 лютого корова спить головою на схід, значить вдень вона отелиться, а якщо на захід, то це станеться вночі;

якщо відлига, то буде поганий удой у корів.

19 лютого наші предки обов’язково варили кашу на молоці, яку замовляли на щастя і здоров’я. А самотні люди молилися Богу, щоб якнайшвидше зустріти свою другу половинку. Жінки 19 лютого “вимітали” з дому друзів свого чоловіка, які вже обридли і схиляли його до пияцтва. Для цього, коли неочікуваніі або небажані гості йшли, підмітали підлогу по всій оселі.

Погода на завтра, 19 лютого

Завтра, 19 лютого, в Києві похмуро, лише увечері можливе прояснення, вранці можливий дрібний сніг, який припиниться в другій половині дня. У Львові хмарна погода, вранці дрібний дощ, який закінчиться ближче до половини дня. В Одесі похмуро, без опадів. У Харкові від полудня похмура погода, ближче до вечора можливий дощ.

Температура повітря у Києві +6 вдень і +1 вночі. В Львові +8 вдень і +5 вночі. В Одесі +9 вдень і +1 вночі. В Харкові + 5 вдень і близько 0 вночі.

Пам’ятні дати 19 лютого

19 лютого 2021 року Кім Кардашьян офіційно подає на розлучення зі своїм чоловіком, співаком, Каньє Вестом / Associated Press

Цього дня рік тому Кім Кардашян офіційно подає на розлучення зі своїм чоловіком, співаком, Каньє Вестом, а в Іспанії під час ремонту бару виявляють турецькі бані XII століття.

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 лютого: