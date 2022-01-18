Яке завтра, 19 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 19 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

19 січня 2022 року – середа. В церковному календарі останнє свято різдвяного циклу – Водохреще (Хрещення Господнє, Йордан) або Богоявлення Господнє. Цього дня люди йдуть в храми на святкову молитву, а потім освячують воду. Наші пращури вірили, що ця вода має цілющі властивості, а тому пили її кожного дня від хвороб.

До Нового року залишилось 346 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

19 січня в світі святкують День музейного селфі (Museum Selfie Day). Запровадили це свято працівники Європейського колективу Culture Themes 2014 року. Мета цієї цікавої події – заохотити якомога більше людей до відвідування музеїв, щоб познайомитися з мистецтвом та культурою. Цього дня пропонують відвідати будь-який музей, обрати експонат, який найбільше сподобається, та зробити поряд з ним селфі. Потім цю фотографію потрібно викласти в соціальні мережі.

19 січня святкують День музейного селфі / Pexels

Ця естафета була з радістю прийнята працівниками різних музеїв, а тому кожного року в багатьох країнах світу організовують цілі флешмоби. Дехто навіть роздає призи за найкраще селфі. Але водночас варто пам’ятати, що старовинні картини фотографувати не можна, адже це може їм нашкодити. Тому не слід використовувати під час знімання спалах. А після викладення фотографії в Мережі, її потрібно підписати хештегом #MuseumSelfie.

Яке завтра свято ще в світі:

День героїв Конфедерації у Техасі;

День консервної банки в Великій Британії;

День народження Едгара Алана По (відомий американський письменник, поет, драматург).

Яке завтра, 19 січня, церковне свято

19 січня - Водохреще (Хрещення Господнє, Йордан) / pixabay.com

19 січня в церковному календарі – Водохреще (Хрещення Господнє, Йордан). Третє і останнє свято різдвяно-новорічного циклу, яке присвячене події, коли Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа на річці Йордані. Коли Божому Сину виповнилося 30 років, він пішов до річки, щоб прийняти обряд хрещення. Хоч він і був безгрішним, але показав цим свою приналежність до роду людського і готовність прийняти на себе наші гріхи.

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Хрещення – особливий обряд для всього християнського світу. Під час нього відбувається очищення людини від зла та процес її єднання з Господом. Водночас, разом з хрещенням Ісус Христос освятив воду річки Йордан, а тому цього дня за традицією після святкової молитви священник освячує воду.

Разом із Водохрещем віряни святкують свято Богоявлення Господнього. Хоч їхня дата і збігається, але це два різних свята. Згідно зі священними переказами, коли Ісус Христос вийшов з води після обряду хрещення, небеса розкрилися і звідти опустився Святий Дух у вигляді голуба. Також з неба голос проголосив, що Христос є Сином Божим. На думку православних та греко-католицьких християн саме цього дня з’явилася Свята Трійця: Бог, Син і Святий Дух.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 січня

Які завтра іменини: Андрій, Іван, Лаврентій, Феован, Лідія, Марія.

Талісманом людей, народжених 19 січня, є яшма. З грецької мови назва цього каменю перекладається як “строкатий”. В усьому світі яшма здавна цінувалася. Навіть первісні люди використовували як прикрасу. Вважається, що камінь допомагає захищати будинок від нечистої сили і всього лихого.

19 січня народився американський поет, прозаїк, критик, творець жанру новели жаху, Едгар Аллан По / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

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570 рік – ісламський пророк, засновник ісламу Магомет;

1809 рік – американський поет, прозаїк, критик, творець жанру новели жаху Едгар Аллан По;

1839 рік – французький художник-імпресіоніст Поль Сезанн;

1891 рік – український державник, військовий та політичний діяч Омелян Сеник;

1909 рік – повітовий провідник ОУН Долинщини Іван Клим;

1912 рік – український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН Ярослав Стецько;

1945 рік – англійський рок-співак, співзасновник гурту "Deep Purple" Род Еванс;

1972 рік – лідер білоруської групи "Ляпіс Трубецькой" Сергій Міхалок;

1980 рік – англійський автогонщик, пілот Формули-1 Дженсон Баттон.

Що не можна робити цього дня

19 січня (і протягом наступного тижня) заборонялося полоскати в річці білизну. Це було пов’язано зі святом Водохреще і освяченням води.

Не можна святкувати в брудному та старому одязі.

Заборонялося 19 січня розпивати спиртні напої, адже це суперечить церковним традиціям.

Також не можна лаятися, сперечатися і вживати нецензурні слова.

Народні прикмети і традиції на 19 січня

19 січня зоряна ніч, значить добре вродять ягоди та горох / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

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дивилися, який день: якщо 19 січня заметіль, то в кінці квітня буде хуртовина;

ясна і холодна погода — літо буде посушливим, похмура і сніжна — буде хороший врожай;

19 січня на небі хмари, а дерева вкриті інеєм — до родючого року;

теплий день означає, що буде багато хліба;

19 січня зоряна ніч, значить добре вродять ягоди та горох, а ще вівці будуть добре ягнитися;

якщо на небі повний місяць, навесні чекайте на повінь;

19 січня сонячний і теплий день — ще кілька тижнів триватиме хороша погода;

йде дощ — така погода буде ще цілий тиждень;

19 січня багато гавкають собаки — в лісі чекайте на дичину.

19 січня, на Водохреще, у вірян завжди існувало багато різних обрядів. В основному всі вони були пов’язані з водою. Зранку люди йшли до церкви на святкову Літургію, після чого приносили додому освячену воду та окроплювали нею будинки. Також на дверях та віконницях малювали крейдою хрести. Вірили, що вони вбережуть від нечистої сили.

Під час освячення води у водоймі з льоду вирубували ополонку у вигляді хреста. Воду, набрану в глечик після Водохреща, зберігали весь рік. Її пили натщесерце і вірили, що вона допомагає позбутися різних хвороб. Існувало повір’я, якщо цього дня пролити сльози, то плакати будеш весь прийдешній рік.

А молоді дівчата обов’язково ворожили, адже вірили, що ніч 19 січня вирізняється магічною силою. Наприклад, виходили ввечері на вулицю і кликали судженого. Якщо назустріч вийде парубок, значить скоро вийдеш заміж, а якщо старий дідусь — буде біда.

Погода на завтра, 19 січня

Завтра, 19 січня, в Києві ясно, але всередині дня небо затягнеться хмарами. Без опадів. У Харкові похмура погода до вечора, вночі можливий сніг. У Львові хмарно, але без опадів. В Одесі ясно.

Температура повітря в Києві -1 вдень та -6 вночі. В Харкові вночі -13, а вдень -6. У Львові вночі -3, вдень близько 0. В Одесі вночі -5, вдень 0.

Пам’ятні дати 19 січня

19 січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського розпочинається збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича, яке отримало назву “Вогнехреще”

Цього дня рік тому США вводять санкції щодо російського корабля, який будує “Північний потік-2”, а в Microsoft і General Motors починають працювати над запуском безпілотного автомобіля.

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 січня: