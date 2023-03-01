Яке завтра, 2 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 березня, в світі святкують Міжнародний день сірників та Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Теодора Тирона. До Нового року залишилось 303 дні.

2 березня 2023 — середа. 372-й день війни в Україні.

Яке завтра, 2 березня, церковне свято

2 березня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Теодора Тирона. Це воїн в місті Аласії (Понтійська область Римської імперії), і прізвище Тирон вказує на те, що був він новобранцем. Коли імператором був Максимін, його звинуватили в підпалі язичницького храму. Теодора та інших християн змушували зректися віри в Христа. Однак на суді юнак мужньо заявив, що не зробить цього.

Привели його тоді до градоначальника Публія та кинули до в'язниці, щоб він там помер голодною смертю. Але через деякий час знайшли живим та неушкодженим. Знову запропонували Теодору зректися Христа, але він відмовився. Потім віддали його страшним тортурам. З'явився йому тоді Ісус, почав втішати і підкріплювати сили. Потім засудили юнака на спалення. Теодор мужньо увійшов у вогонь і віддав Богові душу. Сталося це 306 року.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендується влаштовувати пишні застілля, дозволено лише читати молитви і їсти пісну їжу.

Якщо хтось просить милостині, не можна йому відмовляти в ній.

Народні прикмети і традиції на 2 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: стелиться туман — травень буде холодним;

яка погода, таким буде і літо;

купають у калюжах ворони до тепла;

світить яскравий місяць — чекайте на хороший врожай;

дощ — до великої кількості льону і хліба.

2 березня купають у калюжах ворони до тепла / Фото: Pexels

2 березня здавна молилися святому Теодору Тирону, щоб отримати від нього захист від злих людей. В народі цей день також називали "Федір-тиран" або просто "Федір".

Погода на 2 березня

Завтра, 2 березня, в Києві похмуро протягом всього дня, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові увесь день на небі протримаються хмари, без опадів. В Одесі ясно, вдень очікується легка хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +4 вдень та -1 вночі. У Львові +3 вдень та -2 вночі. У Харкові +3 вдень та -2 вночі. В Одесі +6 вдень та +1 вночі.

Пам’ятні дати 2 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 березня:

1444 рік — Скандербег утворює Лезьку лігу для боротьби з турецькими завойовниками;

1767 рік — король Карл III виганяє єзуїтів з Іспанії;

1796 рік — французького генерала Наполеона Бонапарта призначають головнокомандувачем так званою Італійською армією;

1807 рік — Томас Джефферсон підписує закон, що забороняв увезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території;

1836 рік — у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з'їзді американців Техасу проголошують незалежність цього штату від Мексики;

1918 рік — в УНР ухвалюють перший закон про громадянство України;

1918 рік — війська УНР звільняють Київ від більшовиків;

1923 рік — у США виходить друком перший номер журналу "Time" — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;

1933 рік — відбувається прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг";

1949 рік— закінчується перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі, який тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1956 рік — Франція і Марокко домовляються про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стала незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V;

1962 рік — відбувається військовий переворот у Бірмі: владу взяли генерали на чолі з У Не Віном;

1965 рік — США починають регулярні бомбардування Північного В'єтнаму;

1972 рік — із мису Канаверал стартує космічний апарат "Піонер-10", що першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер;

1983 рік — з'являються перші компакт-диски й CD-програвачі;

1993 рік — заснували Академію медичних наук України;

2022 рік — близько двохсот лауреатів Нобелівської премії у різних галузях підписуються під відкритим листом на підтримку українського народу та вільної незалежної української держави перед обличчям російської агресії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 березня

Які завтра іменини: Федір, Пилип, Роман, Феодосій, Порфирій, Мар'яна, Маріанна.

Талісманом людини, народженої 2 березня, є перли. Прикраси з перлів вважаються класикою. Природні камені зустрічаються рідко, адже на їх утворення йдуть роки. Цікавий факт: у давнину імператор Китаю щомісячно збирав зі своїх підданих данину у вигляді перлів. Вони довгий час були еквівалентом грошей, а потім почали використовуватися як прикраси для забезпечених верств населення.

Цього дня народилися:

1876 рік — український історик, публіцист, письменник Кордуба Мирон Михайлович;

1879 рік — архієпископ Волинський і Житомирський Аверкій (Полікарп Петрович Кедров);

1882 рік — український письменник Тесленко Архип Юхимович;

1933 рік — український диригент Олексій Гуляницький;

1953 рік — український композитор і баяніст Володимир Зубицький.

Який завтра день в Україні і світі

2 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день сірників / Фото: Pexels

2 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день сірників. Науковці вважають, що людина отримала владу над вогнем приблизно мільйон років тому, але це набуло особливого значення в період неоліту. Спершу вогонь добували шляхом тертя двох сухих шматків деревини одна об одну. Згодом людство звернуло увагу на поширену мінеральну речовину — кремінь. Якщо вдаряти камінь об камінь, можна висікти іскру. Навіть однієї вистачить, щоб розпалити сухі рослини.

Прототип сірників винайшли китайці в Середні віки. Однак ця річ тоді не була самостійною. Вона була додатком до кресала. Тонкі трісочки просочували з різних боків сіркою, а потім прикладали до тлійного трута. Це значно полегшило процес розпалювання. В Китаї ці трісочки поетично називалися "рабами, що несуть світло". Дійшли вони і до європейських країн, але популярності не здобули.

Перший самозапалювальний сірник виготовив 1805 року Жан Шансель, який був помічником відомого французького хіміка Луї Жака Тенара. Голівка його була створена з сірки, хлорату калію, гуми та цукру. Також із ним використовували спеціальну пляшечку з концентрованою сірчаною кислотою. Сірник можна було запалити після змочування в ній.

1826 року хімік-фармацевт Джон Вокер представив сірники, які займалися від тертя об наждачний папір. Винахід неприємно пахнув та міг спалахнути в будь-яку мить, навіть від найлегшого удару. Фосфорні сірники були створені французом Шарлем Соріа 1830 року. Він додав до хлорату калію білий фосфор. Ця речовина була отруйна, від неї сильно страждали робітники на заводах. Згодом хіміки помітили, що білий фосфор стає нетоксичним, коли нагрівається (він стає також червоним). Вперше його використав у виробництві сірників швед Йохан Лундстрем.

Також 2 березня Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Це нове свято, яке з'явилося 2020 року за ініціативи американського бренду молодіжного одягу Hollister. Компанія створила проєкт, який полягає в допомозі різноманітним організаціям, діяльність яких пов'язана з психічною рівновагою підлітків.

А ще 2 березня День народження компактного диска. Саме цього дня 1983 року компанії Polygram, Philips й Sony продемонстрували у Великій Британії перший у світі компакт-диск з програвачем. Для прикладу його роботи запустили Дев'яту симфонію Бетховена. Перші компакт-диски були в діаметрі 12 см і могли відтворювати лише аудіо.

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