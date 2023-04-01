Яке завтра, 2 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 квітня, Міжнародний день дитячої книги, в Україні — День геолога. Віряни вшановують пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших. До Нового року залишилось 273 дні.

2 квітня 2023 року — неділя. 403-й день війни в Україні.

Яке завтра, 2 квітня, церковне свято

2 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших. Монастир святого Харитона в VIII столітті прийшов в занепад через часті набіги сарацинців. Однак монахи все ще в ньому жили. Наприкінці Великого посту до храму знову увірвалися сарацинці, почали вимагати, щоб монахи віддали їм свої цінності. Але ті відповіли, що в них нічого немає. Сарацинці розлютилися і почали стріляти по святих людях з луків. Вбили 13 монахів, багатьох поранили. Але тут сарацинці побачили, що до монастиря йдуть люди, тому втекли. Допомогу пораненим почав надавати тоді отець Фома.

Сарацинці знову напали у Великий четвер. Вони почали винищувати тих монахів, які після першого нападу залишилися живими. Щоб ніхто не зміг врятуватися втечею, обитель оточили. Схопили молодого монаха Іоанна, довго його катували, перерізали сухожилля на руках та ногах. Преподобний Сергій спробував втекти. Сарацинці його схопили і обезголовили. Однак кілька ченців все ж змогли втекти і сховатися в печері. Разом з ними був преподобний Патрикій.

Щоб інших не схопили, Патрикій вирішив вийти сам і здатися. Відвели його сарацинці в Лаврську церкву. А потім його та інших, що були там, загнали до печери, закрили вхід до неї і підпалили багаття. Ченці задихнулися від їдкого диму. Тоді загинуло 18 монахів. Ті, що змогли втекти, у Велику п'ятницю повернулися до монастиря, забрали тіла вбитих товаришів і поховали.

Що не можна робити в цей день

Не пліткуйте і не лайтеся, бо будуть проблеми.

Великі покупки робити не варто.

Не дозволяється дивитися в очі чоловікам незаміжнім дівчатам, тому що вона інакше не вийде заміж скоро.

Народні прикмети і традиції на 2 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо йде дощ, то осінь буде грибною;

кішка прикриває лапкою ніс, коли спить, чекайте на похолодання;

вночі зірок не видно — скоро прийде тепло;

холодна ніч, але теплий день на ясну і гарну погоду.

2 квітня кішка прикриває лапкою ніс, коли спить, чекайте на похолодання / Фото: Pexels

2 квітня наші предки намагалися вмитися з колодязя, скропити водою тварин і дітей, щоб всі були здоровими. Треба також кинути до середини монету, щоб залучити багатство. Селяни вже починали сіяти жито. А ще ткали лляні рушники. Вірили, що цей день чудово підходить для любовних справ чи весілля.

Погода на 2 квітня

Завтра, 2 квітня, в Києві хмарно, дрібний дощ протягом всього дня. У Львові похмуро, вранці розпочнеться дрібний дощ, який посилиться після полудня і через деякий час може навіть скінчитися. У Харкові хмарно до самого вечора, вранці дрібний дощ. В Одесі похмуро, весь день йтиме дрібний дощ, який найбільшої сили досягне вранці і послабшає в другій половині дня.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +6 вночі. У Львові +8 вдень та +3 вночі. У Харкові +11 вдень та +5 вночі. В Одесі +10 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 2 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 квітня:

1513 рік — у ході пошуків легендарного "джерела вічної молодості" іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висаджується на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголошує півострів власністю Іспанії;

1657 рік — після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III починаються переговори про спадкоємця трону;

1792 рік — Конгрес США приймає акт про карбування монети, за яким один долар рівний 100 центам і містить 24,1 грам чистого срібла;

1800 рік — прем'єра Симфонії № 1 Бетховена у віденському Бурґтеатрі;

1905 рік — офіційно відкривають Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв'язує Швейцарію та Італію;

1912 рік — лайнер "Титанік" виходить у море для перевірки ходових іспитів, які успішно проходить;

1918 рік — початок антибільшовицького повстання у Шостці;

1958 рік — у Вічита-Фолс (Техас) реєструють торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год;

1967 рік — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;

1968 рік — в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігають в небі явлення Діви Марії;

1968 рік — прем'єра культового фільму Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001";

1978 рік — на американському телеканалі CBS починається показ серіалу "Даллас", який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років;

1982 рік — аргентинський десант висаджується на Фолклендських островах;

1989 рік — Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави.

2007 рік — Президент України Віктор Ющенко підписує указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 квітня

Які завтра іменини: Микита, Віктор, Клавдій, Олександра, Світлана, Параска, Марія, Юліана.

Талісманом людини, народженої 2 квітня є нефрит. Відомий з давніх часів камінь, який відрізняється міцністю та оксамитовою поверхнею. Згідно з китайським повір'ям, нефрит є уособленням п'яти якостей людини: справедливість, чемність, мудрість, милосердя та мужність.

В цей день народилися:

1151 рік — Новгород-Сіверський князь і князь чернігівський Ігор Святославич;

1805 рік — данський письменник, поет і казкар Ганс Крістіан Андерсен;

1883 рік — український художник, письменник, мистецтвознавець Грищенко Олекса Васильович;

1902 рік — український архітектор, спорудив у Києві Республіканський стадіон, Палац спорту та готель "Русь" Михайло Гречина;

1922 рік — український художник-графік Адамович Сергій Тадейович.

Який завтра день в Україні і світі

2 квітня святкують Міжнародний день дитячої книги / Фото: Pexels

2 квітня в Україні святкують День геолога. Це професійне свято було встановлене 1966 року за ініціативи самих геологів. 1995 року за указом президента України Леоніда Кучми було знову затверджене це свято. Робота геолога полягає в дослідженні літосфери, виявленні родовищ корисних копалин, вивчення фізичних властивостей земних надр тощо.

Також 2 квітня Міжнародний день перевірки фактів. Свято було встановлене за ініціативи Міжнародної мережі фактчекерів. Фактчекінг активно використовується в наші дні, в перекладі з англійської мови означає "перевірка фактів". А взагалі це напрямок журналістського розслідування. Головна мета Міжнародного дня перевірки фактів в залученні суспільства до розвитку критичного мислення.

А ще 2 квітня День примирення. Подію створили для залучення суспільства до мирного співіснування та того, щоб не приховувати образу, а намагатися зі всіма примиритися. 2 квітня можна попросити вибачення у тих, кого, на вашу думку, ви образили.

2 квітня — Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Започаткований він Організацією Об'єднаних Націй 18 грудня 2007 року. Аутизмом називають дефект психічного та психологічного розвитку. Досі не відомі його причини. Хвороба проявляється в перші роки життя і діткам з аутизмом важко контактувати з зовнішнім світом та іншими людьми. Однак, лікарі вважають, що стан підлягає корегуванню, якщо його вчасно помітити і звернутися за допомогою. Вперше дане порушення описав лікар Каннер 1943 року.

Також 2 квітня святкують Міжнародний день дитячої книги. Свято було створене для привернення уваги дітей до читання книжок. Саме дитяча книга відкриває малятам двері у невідомий світ, знайомить з унікальними істотами, розкриває таємниці життя тощо. Дату обрали на честь дня народження великого казкара Ганса Крістіана Андерсена. А ініціатором створення окремого дня дитячої книги стала німецька письменниця, авторка творів для дітей, активна громадська діячка Еллі Лепман. Вона заснувала Міжнародну раду з дитячої книжки і створила свято 1967 року.