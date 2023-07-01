Яке завтра, 2 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 липня, День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту України та День працівника державної податкової служби України. Віряни вшановують пам'ять брата Господнього Юди. До Нового року залишилося 182 дні.

2 липня 2023 року — неділя. 494-й день війни в Україні.

Яке завтра, 2 липня, церковне свято

2 липня в церковному календарі – день пам’яті Юди, брата Господнього. Він був одним з тих братів Ісуса Христа, хто спочатку не визнавав його божественну суть. Якось їхній батько, Йосип, роздавав братам землю, і хотів частину віддати також Ісусу, хоча той не був народжений Дівою Марією від нього. Тому брати чинили цьому опір, лише один Яків погодився розділити свою частку з Христом. Він був і першим, хто повірив, що Ісус є Сином Божим.

Згодом Юда теж цьому повірив і став одним з 12 апостолів. Але завжди пам'ятав свій гріх та дуже соромився його, тому часто у посланнях називав себе Іаковом. Після вознесіння Христа Юда відправився по світу, щоб нести Слово Боже. Стратили його у Вірменії, розіп'явши на хресті, а потім пронизавши тіло стрілами. Сталося це приблизно 80 року.

Що не можна робити в цей день

Не вважайте бджіл на пасіці, тому що вони можуть перевестися.

Не варто цього дня також і продавати мед, а ось віддати його задарма дозволено. Тоді не буде збитків.

Суворо заборонено вбивати бджіл, навіть ненавмисно.

Народні прикмети і традиції на 2 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: бджоли літають над рослинами, запилюючи їх, чекайте на великий урожай;

кіт ховається в прохолодне місце, наступні дні стоятиме спека;

ввечері веселка до гарної погоди;

до обіду на небі видно хмари, але вони потім зникли — дощі ще нескоро будуть;

в першій половині дня дощ до затяжної негоди, в другій половині — наступного дня буде ясно.

2 липня кіт ховається в прохолодне місце, наступні дні стоятиме спека / Фото: Pexels

2 липня в давнину святкували свято всіх пасічників. Мед, який збирали цього дня, вважався найбільш корисним та смачним. Щоб бути здоровим, 2 липня кожен намагався з'їсти ложку меду і запити її колодязною водою. Вдалим день вважали і для проведення різноманітних ворожінь. Наприклад, молоді дівчата часто ворожили на майбутнього чоловіка.

Погода на 2 липня

Завтра, 2 липня, в Києві похмурі ранок та день, ввечері ясно, без опадів. У Львові хмарно, в другій половині дня почнеться дощ із грозою, який до вечора зміниться на звичайний дощ. У Харкові ясно протягом всього дня, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +19 вночі. У Львові +23 вдень та +16 вночі. У Харкові +28 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 2 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 липня:

1559 рік — в чотирьох османських документах згадано про атаку, здійснену "Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)" на фортецю Азов;

1776 рік — Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвал.є рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії;

1900 рік — відбувається перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном;

1954 рік — розпочинає роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);

1951 рік — газета "Правда" засуджує вірш В. Сосюри "Любіть Україну";

1996 рік — у місті Дніпродзержинську (Кам'янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізається у стіну будинку (гине 34 людини, близько 100 отримують травми);

2011 рік — Володимир Кличко перемагає Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 липня

Які завтра іменини: Іван, Марія.

Талісманом людини, народженої 2 липня є амазоніт. Камінь синьо-сірого кольору, який здавна вважався символом незалежності і краси. Також наші предки вважали, що амазоніт може зробити шкіру знову молодою та пружною.

В цей день народилися:

1825 рік — український письменник Володимир Александров;

1866 рік — український військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР Сергій Дельвіг;

1904 рік — український літературознавець Дмитро Чалий;

2002 рік — солдат ЗСУ, Герой України Олександр Гарбуз.

Який завтра день в Україні і світі

2 липня святкують Міжнародний день спортивного журналіста / Фото: Pexels

2 липня в Україні святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил. Свято щороку припадає на першу неділю липня. Воно було започатковане наказом президента України Петра Порошенка 2015 року. Військово-морські сили — це важлива сила у забезпечені обороноспроможності держави.

Також 2 липня День працівників морського та річкового флоту України. Професійне свято також припадає на першу неділю липня і було встановлене наказом президента Петра Порошенко 2015 року. Головна мета цього дня полягає у відродженні та розвитку національний історичних традицій морського співтовариства.

А ще 2 липня День працівника державної податкової служби України. Питання утворення податкової системи з чіткою організацією повстало відразу після здобуття Україною незалежності. Закон про державну податкову службу було ухвалено 4 листопада 1990 року.

2 липня святкують Міжнародний день спортивного журналіста. Свято було створене 1995 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1924 року у Парижі створили асоціацію спортивної преси, яка об'єднала тоді понад 150 спілок журналістів. Пізніше до неї увійшли представники інформаційних агенцій, телебачення, інтернет-видань, радіо, прес-служб спортивних клубів.

Також 2 липня Всесвітній день НЛО. Святкування присвячене тим людям, які досліджують явища, що неможливо логічно чи науково пояснити. Вперше подію відсвяткував 2001 року знаменитий дослідник НЛО Хактан Акдоган. А офіційним це свято стало після оголошення його таким Організацією Всесвітнього дня НЛО.

А ще 2 липня святкують Міжнародний день собак. Спеціальне свято, яке присвячене цим вірним та розумним тваринам. Собаки та люди існують поряд вже тисячі років. Деякі вчені навіть вважають, що саме одомашнення цих тварин допомогло людству вижити і розвинутися до сучасного стану. Як стверджують генетичні дослідження собаки походять безпосередньо від вовків, а точніше від неіснуючого нині виду цих тварин, що відділився від основної популяції. Поширена версія, що перше одомашнення собаки відбулося на території сучасної Європи приблизно від 14 до 29 тисяч років тому.