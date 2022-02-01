Яке завтра, 2 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 2 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 лютого 2022 року – середа. В народі його називають “Юхимів день” або “День Юхима Зимового”. Цього дня 1345 року в Східних Карпатах війська Андраша Лакфі (правителя секеїв) завдали удару татарам, змусивши їх відступити, а 1536 року на березі річки Ла-Плата засновано місто Буенос-Айрес.

До Нового року залишилось 332 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

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2 лютого День бабака. Веселе свято, корені якого сягають Сполучених Штатів Америка і Канади. Ця подія є однією з найдивніших у світі. Люди збираються разом, щоб подивитися, чи бабак побачить свою тінь, коли вийде зі свого будиночка. Так намагаються спрогнозувати погоду. Хоч довіряти прогнозам цього “синоптика” не варто, але свято досить кумедне і варте уваги.

А ще 2 лютого святкують Всесвітній день водно-болотних угідь. Ця подія була започаткована разом з підписанням Конвенції щодо водно-болотних угідь 1971 року в Ірані. Мета свята зберегти території, на яких перебувають водоплавні птахи.

2 лютого Всесвітній день гавайської гітари (укулеле) / Pexels

Також 2 лютого святкують Всесвітній день гавайської гітари. Вперше його відсвяткували 2011 року. Це міжнародне свято (World Ukulele Day), яке присвячене цьому мініатюрному музичному інструменту, яке має неповторне звучання.

Батьківщиною гавайської гітари (укулеле) вважають португальський регіон Мадейру, де його вперше виготовили. Сталося це у XIX ст. Оригінальну гітару на гавайські острови завезли португальські іммігранти ще наприкінці XIX століття. Місцеві жителі почали називати її “укулеле”, що в перекладі означає “блоха, яка стрибає”. Особливо популярним цей інструмент став за часів правління короля Калакауа.

На початку XX століття укулеле став одним з основних інструментів, які використовуються в джазовій музиці. 1915 року в Сан-Франциско під час музичного фестивалю цей музичний інструмент прославився на весь світ.

А ще 2 лютого День поінформованості про ревматоїдний артрит. Заснували подію 2013 року за ініціативою міжнародної організації, яка займається покращенням якості життя тих осіб, що страждають на ревматоїдний артрит. Головна мета заходу – розповсюдити інформацію про цю недугу, щоб можна було її діагностувати на ранніх стадіях.

2 лютого День їздових собак / Pexels

Щороку 2 лютого святкують День їздових собак (Sled Dog Day). Довгий час вони були єдиним засобом перевезення вантажів та людей у суворих погодних умовах в арктичних районах. Невідомо, коли та ким було засноване це свято. Але саме цього дня 1925 року у невеликому місті Ном (Аляска) погода заблокувала всі шляхи, а серед населення спалахнула епідемія дифтерії. Завдяки їздовим собакам змогли вчасно доставити сироватку і врятувати життя людей.

Яке завтра свято ще в світі:

День їжака;

День вітру в Латвії;

День винахідника в Таїланді.

Яке завтра, 2 лютого, церковне свято

2 лютого - день пам’яті святого Євтимія Великого / commons.wikimedia.org

2 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Євтимія Великого. Жив святий Євтимій в V столітті і був дуже шанований серед людей за свою благодушність.

Довгий час його мати й батько не могли зачати дитину. Після довгих молитов Бог все ж подарував їм сина, якого вони назвали Євтимій. Сталося це 377 року. Коли Євтимію було всього 3 роки, помер батько. Мати вирішила віддати хлопчика на виховання до міського монастиря. А тому вже в підлітковому віці Євтимій задумався про служіння Господу.

В дорослому віці захотілося йому самотнього життя. Пішов він у пустелю і молився там щодня. Згодом облаштував новий монастир. За це Господь наділив його цілющою силою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 лютого

Які завтра іменини: Юхим, Захар, Лев, Лаврентій, Павло, Римма, Інна.

Талісманом людей, народжених 2 лютого, є бірюза. Це камінь з надзвичайно цікавим забарвленням. З давніх часів використовувався в якості прикраси. Вважалося, що бірюза притягує талан, а також допомагає домагатися успіху.

Цього дня народилися:

1463 рік – італійський філософ і гуманіст Джованні Піко делла Мірандола;

1812 рік – український поет та прозаїк Євген Гребінка;

1863 рік – український письменник Тимотей Бордуляк;

1901 рік – український письменник, перекладач Валер’ян Підмогильний;

1926 рік – президент Франції в 1974-1981 роках Валері Жискар д’Естен;

1937 рік – американська джазова вокалістка Роберта Флек;

1939 рік – народний артист України, композитор Віталій Філіпенко;

1946 рік – американська кіноакторка (телесеріал "Ангели Чарлі") Ферра Фосет;

1944 рік – український політик Олександр Мороз;

1977 рік – колумбійська співачка Шакіра Ріполл.

Що не можна робити цього дня

2 лютого забороняється підіймати дрібні гроші, знайдені на землі, тому що далі три роки проведете в злиднях.

Після заходу сонця не можна співати, бо сліз не уникнути.

Не бажано також 2 лютого після заходу сонця виходити з дому.

Народні прикмети і традиції на 2 лютого

2 лютого іній не деревах, восени будуть сильні нічні заморозки / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: заметіль, значить і на Масницю буде така погода;

світить сонце, весна буде теплою, а похмуро, то чекайте затяжних морозів;

2 лютого іній не деревах, восени будуть сильні нічні заморозки;

сонце вийшло опівдні, весна прийде рано;

почалася завірюха, значить вона ще буде тривати тиждень.

У наших предків 2 лютого називали “Юхимів день”, а ще “Юхим зимовий або заметільний”. Цього дня часто проводили весільні церемонії. Вважалося, якщо 2 лютого молодята обвінчаються, то все життя разом щасливо проживуть. Також намагалися встигнути одружитися і зіграти весілля, поки не почався Великий піст.

Погода на завтра, 2 лютого

Завтра, 2 лютого, в Києві хмарно, без опадів. В Львові похмура погода, вранці сніг, який перейде в дрібний дощ зі снігом. В Одесі хмарно, вночі дощ, який до середини дня закінчиться. В Харкові похмуро. Вночі сильний сніг, який до середини дня повинен послабшати.

Температура повітря в Києві -7 вночі і близько 0 вдень. У Львові +1 вдень і -2 вночі. В Одесі -1 вночі і +4 вдень. В Харкові -4 вночі і +2 вдень.

Пам’ятні дати 2 лютого

2 лютого 2021 року до будівлі Ради намагається прорватися невідомий / commons.wikimedia.org

Цього дня рік тому в “Епіцентрі” на Миколаївщині сталася пожежа, а до будівлі Ради намагався прорватися невідомий.

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 лютого: