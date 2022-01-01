Яке завтра, 2 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 2 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 січня 2022 року – неділя. Цього дня 1894 року в Лондоні відбувається перший матч під егідою Футбольної асоціації Англії для тестування нових правил, а 1998 року компанія Microsoft придбала компанію Hotmail, яка надавала послуги безплатної електронної пошти.

До Нового року залишилося 363 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 січня святкується День наукової фантастики. Якщо ви можете назвати себе прихильником наукової фантастики, тоді варто запам’ятати цю дату. Попри те, що свято не є офіційним, проте його підтримує чимало відомих світових організацій. Наприклад, американська кінокомпанія Hallmark Channel та міжнародне видавництво Scholastic Corporation, яке випускає комікси. Свято заснували в США і звідти воно розповсюдилося на інші країни.

Також 2 січня святкують Всесвітній день інтроверта. Святкування впровадили 2011 року, щоб поширити інформацію про те, що спосіб життя інтровертів є нормальним. Інтроверти часто заглиблюються в свої почуття і не бажають ділитися ними з людьми навколо. Проте такі дії не є приводом для глузування. Інтроверти продуктивно працюють наодинці, хоча можуть знаходитися і в колективі. Їм легше висловлювати думки не усно, а на папері. Тому їхні повідомлення завжди прості та лаконічні.

2 січня святкують неофіційне свято - Котячий Новий рік / pixabay.com

2 січня святкують цікаве свято Котячий Новий рік. Його придумала сімейна пара Том і Рут Рой, які проживають в США, в 2016 році. Вони стверджували, що такі прекрасні домашні улюбленці, як кішки, повинні мати свій Новий рік. А 2 січня ідеально підходить для цієї події, адже більшість людей відпочивають вдома і можуть присвятити пухнастикам весь свій вільний час.

А ще 2 січня святкується День мотивації та натхнення (Motivation and Inspiration Day). Мета цієї дати – створити для людей стимул, щоб рухатися у напрямку своєї мрії. Завдяки натхненню та мотивації в нашому житті з’являються нові речі, художники, музиканти та інші творці створюють світові шедеври, люди мріють про космос і вже роблять перші кроки для його заселення. Без мотивації життя було б сірим і одноманітним. Іноді всього одна фраза може перевернути життя і змусити діяти. Тому ми підібрали для вас топ-10 мотиваційних цитат, щоб ви почали рухатися до своєї мрії вже сьогодні:

“Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає”, – Альберт Ейнштейн. “Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості.”, – Амелія Ергарт. “Логіка може привести вас. від пункту “А” до пункту “Б”, а уява – куди завгодно”, – Альберт Ейнштейн. “Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям.”, – Стів Джобс “Перемога – це ще не все, все – це постійне бажання перемагати.”, – Вінс Ломбарді. “Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з виду.”, – Христофор Колумб. “Два найважливіших дні у твоєму житті: день, коли ти з’явився на світ, і день, коли ти зрозумів навіщо”, – Марк Твен. “Є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. “, – Аристотель. “Краще бути впевненим в хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний.”, – Воррен Баффетт. “Коли мені було п’ять років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав “щасливою людиною”. Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя”, – Джон Леннон.

Яке завтра свято ще в світі:

День в’язня;

Лісове свято в Німеччині;

День долі в Грузії (потрібно встати рано, вмитися, одягтися в одяг, приготовлений напередодні, поснідати і провести день, як душа забажає);

День нових ідей.

Яке завтра, 2 січня, церковне свято

2 січня - день пам’яті священномученика Ігнатія Богословця / commons.wikimedia.org

2 січня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Ігнатія Богословця. Він прийняв смерть за Ісуса Христа і врятував тим самим інших християн від страти.

Легенда розповідає, що в дитинстві Ігнатій побачив Спасителя. Після цієї зустрічі маленький хлопчик почав нестанно молитися, прославляти його ім’я в усіх своїх промовах. Через деякий час він став учнем Івана Богослова, а вже в зрілому віці зайняв місце єпископа Антіохійського. Під час кожної своєї проповіді він укріплював душі вірян закликами не боятися смерті від язичників.

Після того, як імператор Траян отримав перемогу над скіфами, він приказав принести язичницьким богам жертви. Ігнатій відмовився цей наказ виконувати, за що його направили до Риму, щоб там, на арені цирку, стратити.

Тіло святого роздерли на арені цирку дикі звірі, проте його серце залишилося недоторканим. Очевидці стверджували, що на його внутрішній стороні був напис “Ісус Христос”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 січня

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Які завтра іменини: Данило, Гнат, Георгій, Іван, Юрій.

Талісманом людей, народжених 2 січня, є рубін. Цей камінь був відомий ще з давніх часів і носив тоді назву Яхонт. А ось індійці називають рубін “Ранта Радж”, що в перекладі означає “Цар самоцвітів”. Рубін видобувають в багатьох місцях по всьому світі, але найбільші його родовища в Кенії, Таїланді, Шрі-Ланці, Індії. Здавна вважалося, що цей камінь відрізняється силою зцілювати від багатьох хвороб.

2 січня народився український футболіст, воротар, Олександр Шовковський / Associated Press

В цей день народилися:

1729 рік — німецький астроном, фізик і біолог, Йоганн Даніель Тіциус;

1841 рік — український культурно-освітній діяч, народознавець, Тадей Рильський;

1841 рік — український мовознавець і етнограф, Кость Михальчук;

1882 рік — видатний український археолог, Ярослав Пастернак;

1890 рік — український оперний співак, Михайло Голинський;

1892 рік — український композитор і піаніст, Всеволод Задерацький;

1901 рік — український актор, Григорій Козаченко;

1920 рік — американський письменник, біохімік, один з найвідоміших майстрів наукової фантастики, Айзек Азімов;

1926 рік — українська поетеса, прозаїк, Віра Вовк;

1936 рік — український письменник, Андрій Крижанівський;

1941 рік — український поет, перекладач, Олександр Мокровольський;

1950 рік — українська поетеса, прозаїк, Надія Гуменюк;

1963 рік — український політик, Олексій Івченко;

1975 рік — український футболіст, захисник, Владислав Ващук;

1975 рік — український футболіст, воротар, Олександр Шовковський.

Що не можна робити в цей день

2 січня забороняється прати та прясти.

Серед наших предків існувала традиція, що 2 січня не можна виходити на вулицю, щоб не захворіти.

Не можна сьогодні погано думати про інших та лихословити.

2 січня намагайтеся не відмовляти тим, хто потребує допомоги.

Заборонялося також купатися, щоб не змити щастя.

Народні прикмети і традиції 2 січня

2 січня іній на деревах, то погода ясною буде / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо хмари йдуть проти вітру, скоро почнеться снігопад;

сині хмари означають, що буде тепло, а білі — на сильний вітер;

якщо 2 січня вечірня зоря рожева, а вранці сіро та похмуро — день буде ясним з легким вітерцем, а якщо зоря яскраво жовта, то погода буде сухою, але сильно вітряною;

якщо іній на деревах, то погода ясною буде;

якщо 2 січня вночі видно зорі, цього року можна чекати гарний врожай;

яка погода 2 січня, такою вона буде також в серпні: якщо на вулиці хуртовина — буде холодно і багато дощів, а якщо ясно і мороз — буде спека.

2 січня наші предки кололи свиней на Різдво. На Закарпатті навіть сьогодні існує повір’я: “Браття, завтра Ігнаття. Хто має свині, най ріже нині”. Вірили, якщо свиню зарізати в інший час, то м’ясо до Різдва зіпсується.

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Поодиноко на українських землях побутували різні ворожіння зі свинячими нутрощами. Головною їх метою було передбачити погоду та врожай.

Жінки 2 січня намагалися виготовити особливе обрядове печиво, потім обов’язково прибирали в хаті, а чоловіки в цей час заготовляли дрова та лагодили сани. Хлопці збиралися разом, щоб вивчити різдвяні колядки.

Дівчата теж збиралися на вечорниці, виготовляли прикраси. Особливо популярними були “голубці” в вигляді птахів. Для того, щоб їх створити, брали яєчну шкаралупу, робили два отвори по бокам та просовували в них кольоровий папір. В наших предків фігурки птахів символізували сонце.

Прогноз погоди завтра, 2 січня

Завтра, 2 січня, в Києві вранці безхмарно, але потім небо затягнеться хмарами. У Львові без опадів і без хмар. В Одесі ранок похмурий, але вдень сонце вигляне з-за хмар. У Харкові проясниться тільки до вечора, Вночі можливий дрібний дощ.

В Києві температура підніметься вдень до +3, вночі -1. У Львові вдень +5, вночі близько 0. В Одесі - 1 вночі та +3 вдень, а в Харкові + 1 вдень та -8 вночі.

Пам’ятні дати 2 січня

2 січня 2021 року біткоїн (децентралізована електронна платіжна система) вперше дорожчає до 33 тисяч доларів / Associated Press

В цей день рік тому на парковці у Мексиці через пожежу згоріло 11 автомобілів, а біткоїн (децентралізована електронна платіжна система) вперше дорожчає до 33 тисяч доларів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 січня: